Медузы приплыли на курорты Сочи и Крыма раньше отпускников: учёные назвали виновника раннего вторжения

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Зоосфера

Черное и Азовское моря столкнулись с аномальным нашествием медуз, которое в 2026 году началось на два месяца раньше природного срока. Если обычно пик численности стрекающих приходится на август, то в текущем сезоне плотные скопления морских обитателей заполнили прибрежные воды Сочи, Лазаревского и крымских курортов уже в начале июня. Ученые объясняют происходящее резким ростом солености Азовского моря и специфическими течениями в Черном, предупреждая отдыхающих о рисках болезненных ожогов и встрече с крупными корнеротами.

Медуза
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медуза

Почему медуз стало больше: причины для двух морей

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО указывают на серьезную трансформацию экосистемы Азовского моря. Главным фактором стал химический состав воды: соленость водоема, составлявшая в середине 2000-х около 9%, к 2024 году увеличилась до 15%. Такая концентрация солей в сочетании с быстрым прогревом мелководья создала идеальный инкубатор для массового размножения. В Черном море ситуация иная — здесь на концентрацию медуз влияют в первую очередь морские течения и избыток кормовой базы в прибрежной зоне.

"Рост солености Азовского моря фактически превращает его в залив Черного, что позволяет морским видам чувствовать себя максимально комфортно. Это биологический ответ на изменение гидрохимического режима", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Природный цикл и причины "заторов" у берега

Биологи призывают не поддаваться панике при виде "медузного супа". Как объяснил ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей РАН Борис Аннинский, активная фаза жизни медуз длится не более года. После периода размножения взрослые особи претерпевают необратимые изменения и постепенно отмирают. Теряя способность регулировать плавучесть, они дрейфуют по течению, сбиваясь в огромные острова. Ветер гонит эти скопления к пляжам, создавая пугающую картину на мелководье.

"Массовое появление медуз у берегов часто провоцируют затяжные южные ветры. Ослабленные особи не могут сопротивляться стихии и оказываются в ловушке на мелководье, где их травмирует прибой", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Чем опасны корнероты и когда их ждать

Несмотря на обилие безобидной ушастой аурелии, отдыхающим стоит проявлять бдительность. Контакт со щупальцами медуз может вызвать серьезный химический ожог. Особенно это актуально для августа и сентября, когда к берегам подходят корнероты — наиболее крупные и опасные представители стрекающих в этом регионе. В отличие от мелких видов, погибшие корнероты редко образуют долгоживущие скопления на пляжах: из-за большого веса их останки после смерти обычно оседают на дно.

"Корнероты обладают мощными стрекательными клетками. Даже отделенные от тела медузы фрагменты щупалец сохраняют токсичность и могут обжечь кожу человека, вызывая аллергическую реакцию", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Причина скопления Последствие / Решение
Рост солености воды в Азове Взрывной рост популяции медуз
Затяжной южный ветер Пригон "плавучих островов" к пляжам
Контакт со щупальцами Риск химического ожога кожи
Появление корнеротов в августе Необходимость повышенной осторожности при купании

Ответы на популярные вопросы о нашествии медуз

Почему медузы появились так рано?

Аномально теплый май и изменение гидрохимии воды ускорили биологические циклы. В результате размножение и последующий дрейф к берегам начались на два месяца раньше климатической нормы.

Опасны ли мертвые медузы на берегу?

Да, даже у погибающих или выброшенных на песок особей стрекательные клетки могут оставаться активными. Не стоит трогать их руками или наступать на них босиком.

Куда деваются медузы осенью?

Большинство медуз живет около года. После завершения цикла они погибают. Крупные виды, такие как корнероты, тонут и разлагаются на глубине, не загрязняя пляжи зимой.

Как избежать ожога в "медузном супе"?

Лучший способ — избегать купания в местах плотного скопления. Даже если вы не видите медузу рядом, в воде могут находиться обрывки их щупалец, сохранившие яд.

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Экспертная проверка: биолог-эколог Аркадий Кузнецов, зоолог Дмитрий Мельников, эксперт по поведению животных Павел Смирнов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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