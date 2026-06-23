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Звери и люди под контролем алгоритмов: зачем ИИ взяли на работу в Московский зоопарк

Зоосфера

Искусственный интеллект пришел на службу Московскому зоопарку: нейросети начали следить за дикими животными ради их комфорта и удобства посетителей. Выяснили, зачем главному зоосаду страны понадобилась цифровизация, как ИИ учился различать повадки панд и леопардов и почему новые технологии спасают обитателей мегаполиса от стресса.

Московский зоопарк
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL
Московский зоопарк

Как умные экраны следят за экосистемой

Вольер — это не просто клетка, а миниатюрный среда обитания. Посетители часто не видят животных, которые прячутся в укрытиях. Новые интерактивные панели решают эту проблему. Они транслируют данные в реальном времени. Система показывает, находится ли зверь во внутреннем помещении или на открытом воздухе. Это исключает стресс у животных от долгого выжидания публики.

"Цифровизация контроля за активностью — это мощный инструмент для понимания психологии вида. Когда мы знаем, в какой части террариума хищник проводит больше времени, мы можем точнее настраивать микроклимат", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.

Герои пилотного проекта

Система пока фокусируется на самых популярных и заметных обитателях. В список "обучаемых" моделей вошли гигантские панды, леопард Мизер и пума Габриэль. ИИ обучался распознавать специфические движения — от сна до активных брачных ритуалов или игр. Понимание поведения позволяет человеку видеть не "картинку", а жизнь.

Вид Объект анализа
Панда Питание и сон
Леопард Охотничьи модели

Обучение алгоритмов на повадках животных

Создание алгоритма потребовало тысяч часов видеозаписей. Зоологи вручную размечали каждое движение питомцев. Важно понимать, что социальные структуры диких кошек или медведей требуют глубокого анализа. ИИ теперь распознает маркеры поведения.

"Алгоритм минимизирует вмешательство человека в жизнь зверя. Если мы видим, что зверь ушел в тень для отдыха, экран сообщит об этом, и поток людей перераспределится", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Масштабирование и просвещение

В старой части зоопарка уже установили стелы с данными об обитателях. В будущем система станет частью сайта и интерактивной карты. Это убирает хаотичные перемещения посетителей по территории. Вместо поиска "исчезнувшего" зверя, гость получит уведомление об активности объекта. Это повышает уровень экологического образования.

"Интеллектуальные нагрузки позволяют адаптировать среду под потребности конкретного зверя. Понимание биоритмов снимает стресс у животных, чей анализатор запахов или зрения постоянно напряжен", — объяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о цифровизации зоопарков

Зачем ИИ в зоопарке?

Для корректного распределения потока людей и минимизации фактора беспокойства у животных, которые предпочитают укрытие.

Безопасны ли эти камеры?

Полностью. Оборудование сертифицировано и не нарушает привычный ход дня обитателей, работая в пассивном режиме наблюдения.

Когда система охватит весь зоопарк?

Масштабирование происходит поэтапно, сейчас проект оценивает эффективность на наиболее востребованных видах.

Можно ли использовать данные дома?

Планируется интеграция с мобильным приложением и сайтом, что позволит сверять активность до визита.

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Экспертная проверка: специалист по содержанию диких животных Константин Ершов, зоопсихолог Елена Воробьёва, биолог-эколог Аркадий Кузнецов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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