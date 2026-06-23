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Это существо может спать 90 лет во льду: в тайге Приамурья нашли чудо-амфибию

Зоосфера

В Октябрьском округе Приамурья охотовед Харьковского заказника зафиксировал редкого обитателя тайги — сибирского углозуба. Встретить это земноводное в дикой природе крайне сложно из-за его скрытного образа жизни и неброской внешности. Маленькая амфибия, чья популяция проходит здесь по южной границе ареала, обладает фантастическими способностями к выживанию: она способна десятилетиями находиться в замороженном состоянии и возвращаться к жизни после экстремальных морозов.

Тритоны
Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Тритоны

Биология выживания: амфибия-"морж"

Сибирский углозуб полностью оправдывает свое название. Пока другие земноводные впадают в оцепенение уже при первых заморозках, этот тритон сохраняет бодрость при температуре всего +2 градуса. Его организм настроен на суровый северный климат: если столбик термометра поднимается до +27 градусов, животное может погибнуть от теплового удара даже в густой тени.

"Углозуб — уникальный пример адаптации. Он не имеет средств активной защиты вроде ядовитых желез или когтей, полагаясь лишь на маскировку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Когда наступают настоящие холода, углозуб находит убежище под корягами. Его тело выдерживает охлаждение до -35 градусов, а в ряде случаев особи оживали даже после промерзания почвы до -50. Такая стойкость недоступна большинству позвоночных, включая тех, кто считается идеальными хищниками в своих экосистемах.

Феноменальное долголетие в вечной мерзлоте

Главная особенность углозуба — способность "консервироваться" во льду на невероятные сроки. Науке известен случай, когда найденная на Чукотке особь провела в вечной мерзлоте около 90 лет. После того как лед растаял, амфибия проснулась и вернулась к обычному ритму жизни. В отличие от странных существ, передвигающихся по дну моря на плавниках, углозуб большую часть времени проводит на суше, обходясь без воды.

"Взрослые особи посещают водоемы только для размножения, остальное время они предпочитают влажную лесную подстилку", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Хотя встреча с этим тритоном не несет угрозы человеку, его внезапное появление в траве может удивить неподготовленного туриста. Однако это далеко не тот кошмар степей, который преследует путников ради тени. Углозуб миролюбив и при малейшей опасности старается замереть, сливаясь с окружающей средой.

"Главная задача владельцев участков в ареале углозуба — не тревожить их зимние убежища под старыми пнями", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по охране животного мира Роман Беляев.

Особенность углозуба Результат для выживания
Устойчивость к морозу до -50°C Способность переносить экстремальные сибирские зимы
Сохранение активности при +2°C Ранний выход из спячки и преимущество в поиске пищи
Длительный анабиоз Возможность прожить десятилетия в замороженном состоянии
Камуфляжный окрас Единственный эффективный способ защиты от хищников

Ответы на популярные вопросы о сибирском углозубе

Опасен ли сибирский углозуб для человека?

Нет, это абсолютно безобидное существо. У него нет яда, зубов или шипов. При встрече он не проявляет агрессии.

Почему углозуб может погибнуть летом?

Эти амфибии крайне чувствительны к теплу. Температура выше +27 градусов для них критична, так как вызывает перегрев организма даже в затененных местах.

Правда ли, что они могут жить сто лет?

В обычных условиях их возраст значительно меньше, но в состоянии глубокой заморозки в вечной мерзлоте они могут сохранять жизнеспособность десятилетиями.

Где чаще всего можно встретить это животное?

Их находят в лесах, под гнилыми корягами, старыми пнями или во влажном мху. Лишь на короткий период размножения они перемещаются к мелким водоемам.

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Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, биолог-эколог Аркадий Кузнецов, специалист по охране животного мира Роман Беляев.
Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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