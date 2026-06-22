Кошка и собака едят из одной миски: можно ли давать им один и тот же корм

Общая миска для кошки и собаки кажется удобным решением, но биология видов диктует разные правила. Организмы этих животных перерабатывают питательные вещества по-разному. Попытка накормить их одинаково приводит к системным сбоям и хроническим болезням, которые проявляются не сразу.

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Биологическая дистанция между видами

Кошки — это облигатные хищники. Их природа требует высокой концентрации компонентов животного происхождения. Эволюция не дала им возможности самостоятельно вырабатывать ряд аминокислот. Собаки в этом плане более универсальны и способны частично усваивать растительные продукты. Разница в метаболизме определяет состав гранул в каждой пачке.

Различия касаются не только макронутриентов. Витаминные комплексы подбираются индивидуально. Кошкам жизненно необходим готовый витамин А, тогда как собаки могут синтезировать его из предшественников. Неправильное питание для шерсти собаки или кошки быстро отразится на внешнем виде питомца.

Опасность собачьего рациона для кошек

Собачий корм — это дефицит важнейших элементов для хищника. В нем практически нет таурина и арахидоновой кислоты. Для кошки отсутствие этих веществ означает проблемы с сердцем и зрением. Животное может годами выглядеть здоровым, пока внутренние ресурсы не истощатся окончательно. Кошачий глаз и сердце зависят от качества белков напрямую.

"Собачий корм для кошки — это медленное голодание на системном уровне. Животному просто не хватает строительного материала для нормальной работы органов", — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Мельников.

Кислотность рациона также имеет значение. Кошачье меню разрабатывается для поддержания определенного уровня pH мочи. Это помогает избежать образования камней. Если кошка задыхается или демонстрирует признаки нехватки кислорода, причина может крыться в запущенных хронических процессах, вызванных скудным на микроэлементы питанием.

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Почему кошачий корм вреден собакам

Для собаки кошачий обед — это слишком тяжелая и калорийная пища. Высокая жирность бьет по поджелудочной железе, а избыток белка нагружает почки. Слишком аппетитный запах заставляет пса переедать. Рано или поздно это приведет к лишнему весу. Хозяевам придется изучать, почему собака портит мебель из-за стресса или лишнего веса.

"Собаки с удовольствием воруют кошачий корм из-за его резкого запаха. Владелец должен пресекать это сразу, иначе почки животного не справятся с нагрузкой", — подчеркнул специально для Pravda.Ru Сергей Рябинин.

Поведенческие проблемы часто связаны с физическим состоянием. Чрезмерное возбуждение или лай на дверь могут быть следствием дискомфорта в ЖКТ. Правильный подбор рациона снимает излишнюю тревожность. Кошкам же необходима безопасность на высоте и стабильный метаболизм для координации движений.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли давать чужой корм в качестве лакомства?

Разовая акция не убьет животное, но сформирует вредную привычку. Собака может начать отказываться от своего корма, требуя более жирный кошачий. Это путь к капризам в еде и дисбалансу.

Что делать, если животные едят из мисок друг друга?

Разнесите зоны кормления в разные комнаты. Кошачью миску можно поднять на уровень, недоступный для собаки. Это решит проблему контроля за порциями.

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