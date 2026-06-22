Под водой тоже бывают нежеланные ухажёры: самки дельфинов принимают решение ещё до встречи

Сотрудники исследовательских центров в Шарк-Бей изучили механизмы социальной селекции у афалин. Самки дельфинов идентифицируют сородичей по звуковым сигналам и избегают особей с агрессивным прошлым. Репутация в стае формируется на основе наблюдений за принудительным поведением самцов во время ухаживаний.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дельфины

Звуковая подпись как имя

Каждая афалина с раннего возраста формирует индивидуальный паттерн свиста. Этот сигнал заменяет животному имя и позволяет сородичам идентифицировать его на расстоянии. В заливе Шарк-Бей биологи десятилетиями фиксировали эти акустические метки у популяции Tursiops aduncus. Звуковая среда дельфинов — это сложный биотоп, где каждый шум несет информацию о статусе и намерениях особи. Узнавание происходит мгновенно, позволяя выстраивать иерархию без визуального контакта.

"Дельфины обладают колоссальным объемом оперативной памяти для хранения звуковых образов. Они не просто слышат свист, они считывают историю взаимодействий с конкретным индивидом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Механизмы принуждения в океане

Самцы дельфинов часто практикуют агрессивные стратегии размножения. Группы из нескольких особей окружают самку, ограничивая ее передвижение. Попытки к бегству пресекаются физически: ударами хвоста, укусами или таранами корпусом. Хвостовой плавник превращается из двигателя в инструмент подавления. Для самки такое взаимодействие оборачивается потерей энергии, травмами и снижением эффективности добычи корма. Умение заранее распознать агрессора повышает шансы на выживание.

Исследователи отмечают, что инстинкты диких дельфинов направлены на минимизацию рисков. Социальное общение животных требует точной калибровки реакций на угрозу. Избегание контактов с доминантными самцами становится важной частью поведенческой адаптации самок в период размножения.

Экспериментальное подтверждение теории

Биологи провели полевой тест, используя гидрофоны для трансляции записей свиста 11 разных самцов. Реакции фиксировались с помощью дронов, что исключило влияние присутствия человека на результаты. Ученые заранее знали поведенческие привычки каждого животного, чьи голоса использовались в эксперименте. Результаты подтвердили гипотезу: самки мгновенно реагировали на сигналы известных агрессоров. Поведение дельфинов в ответ на звук демонстрировало четкую стратегию отдаления.

"Самки, готовые к оплодотворению, уходили с пути самца с плохой репутацией задолго до его появления в поле видимости. Звук работал как стоп-сигнал", — отметил эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.

Тип сигнала самца Реакция плодовитой самки Агрессивный профиль Немедленное и длительное избегание Спокойный профиль Нейтральное поведение или сохранение курса

Память и передача опыта

Афалины способны оценивать репутацию сородича, даже не имея прямого опыта общения с ним. Это указывает на передачу социальной информации внутри групп. Умение сопоставлять вокальную идентичность с поведенческим прошлым — редкое явление для животного мира. Экосистема доверия в океане строится на долгосрочной памяти. Состояние черноморской акватории и других регионов обитания дельфинов напрямую зависит от сохранения таких сложных социальных структур.

"Мы столкнулись с формой социального обучения, которая ранее считалась прерогативой высших приматов. Репутация у дельфинов — это валюта их выживания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о поведении дельфинов

Как дельфины узнают друг друга под водой?

Каждое животное использует уникальный свист, который усваивается окружением как имя. Этот звук остается неизменным на протяжении всей жизни особи.

Почему самки избегают настойчивых самцов?

Агрессивное ухаживание связано с риском физических травм и потерей энергии, необходимой для поиска пищи и защиты потомства.

Зависят ли реакции самок от возраста?

Наиболее остро на сигналы агрессоров реагируют самки в репродуктивном возрасте, так как они являются основной целью для преследования самцами.

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