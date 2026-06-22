Челюсти в сетях: вместо рыбы приморские рыбаки вытащили на берег кое-кого пострашнее

Рыбаки в Амурском заливе столкнулись с опасным морским хищником всего в 50 километрах от Владивостока. Крупная акула запуталась в промысловых сетях и была вытащена на берег острова Путятина. Настолько агрессивные виды редко заходят так далеко вглубь залива.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Чёрная акула мако

Сюрприз в сетях: детали улова у острова Путятина

Акулу идентифицировали как мако. Хотя современные мифы о морских хищниках часто преувеличивают угрозу для человека, появление такой акулы в прибрежной зоне остается нерядовым событием. Тушу хищника моряки обнаружили во время проверки сетей и доставили на каменистый берег. По внешним признакам рыбаки идентифицировали особь как акулу-мако — одну из самых быстрых и напористых рыб в мировом океане. Этот вид известен способностью развивать огромную скорость при преследовании добычи. Ученые фиксируют подобные заходы крайне редко, так как мако предпочитают открытые воды и теплые течения.

"Появление таких видов в наших водах — следствие миграции или температурных сдвигов. Мако не задерживается здесь надолго", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по охране животного мира Роман Беляев.

Подобные встречи напоминают о том, что биологическое разнообразие региона постоянно меняется. Иногда из бездны поднимаются еще более невероятные существа, чей облик не менялся миллионы лет. Однако мако представляет практический интерес из-за своей потенциальной опасности для прибрежных экосистем в летний период.

Мако или экзотическая ошибка: мнение специалистов

Несмотря на уверенность рыбаков, ихтиологи пока не дали официального подтверждения видовой принадлежности улова. Визуальные характеристики мако включают обтекаемое тело и специфическую форму зубов, предназначенную для охоты на скоростную рыбу. Подобные миграции часто связывают с глобальными климатическими процессами. В некоторых регионах планеты редчайшие монстры из глубин оказываются на суше именно из-за изменения температуры воды в океане.

"Поимка такого хищника — случайность. Риски для людей в заливе остаются минимальными", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Для жителей Приморья визиты акул перестали быть шокирующей новостью, хотя каждый случай детально документируется. Важно понимать, что даже самые крупные рыбы на планете редко проявляют немотивированную агрессию к человеку, если не чувствуют угрозы своим кормовым угодьям.

"Биологический мониторинг сейчас работает медленно. Часто мы узнаем о гостях из соцсетей, а не из научных отчетов", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Характеристика вида Показатель (Акула-мако) Уровень агрессии Высокий (активный хищник) Максимальная скорость До 74 км/ч Вероятность встречи на ДВ Низкая (связана с миграцией косяков рыб)

Ответы на популярные вопросы об акулах на Дальнем Востоке

Акулы часто заплывают в акваторию Владивостока?

Нет, это происходит нерегулярно. Обычно хищники заходят в заливы в теплое время года, преследуя рыбу, которой они питаются.

Мако опасна для человека в воде?

Да, это один из самых агрессивных видов. Однако вероятность встречи с ней на мелководье в Амурском заливе крайне мала.

Как уберечься от случайной встречи с хищником?

Специалисты рекомендуют избегать купания в местах активного промысла рыбы и вблизи глубоких участков при плохой видимости воды.

Почему хищник попался в сети именно сейчас?

Это совпало с миграционным циклом рыбы и аномальным прогревом прибрежных вод, что вытеснило южных обитателей севернее их привычного ареала.

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