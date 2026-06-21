Слишком чистые уши опасны: как излишнее гигиеническое рвение хозяев приводит собаку к ветеринару

Уши собаки — сложный механизм, требующий деликатного подхода. Ошибочно считать их просто элементом экстерьера. Это развитая система восприятия, чутко реагирующая на любые изменения среды. Чрезмерное вмешательство порой опаснее отсутствия гигиены, так как нарушает естественную микрофлору слухового канала.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use чистка ушей собаки

Когда ушам действительно нужен уход

Здоровый организм собаки поддерживает баланс самостоятельно. Серный секрет — естественный защитный барьер, а не признак грязи. Удаляя его без необходимости, владелец оголяет внутренние ткани перед инфекциями. Чистка оправдана лишь при избыточном накоплении серы, появлении неприятного запаха или при специфических особенностях анатомии питомца.

"Вмешательство в работу слухового аппарата без явных показаний — прямой путь к дерматитам. Мы часто видим пациентов, чьи владельцы буквально 'выскребают' защитный слой, провоцируя хроническое раздражение кожи", — разъяснил ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Породы в зоне особого внимания

Анатомия диктует график осмотров. Слуховой канал у псов бывает перекрыт висячими хрящами, что затрудняет вентиляцию. Влажность внутри таких "туннелей" становится идеальной средой для грибков и бактерий. Особого контроля требуют животные с густым шерстным покровом внутри уха или аллергики, склонные к отитам.

Группа риска Причина контроля Висячие уши Слабая вентиляция канала Любители плавания Риск застоя влаги Аллергики Воспалительные процессы дермы

Таким питомцам осмотр рекомендуется проводить еженедельно, опираясь на состояние языка тела собаки и её общую активность.

Тревожные симптомы воспалений

Поведение животного часто сигнализирует о проблеме раньше видимых изменений. Хроническое почесывание, болезненность при прикосновении к голове или резкий зловонный запах — весомый повод для поездки в клинику. Темные, гнойные или кровянистые выделения свидетельствуют о запущенном процессе, требующем медикаментозного лечения.

"Не пытайтесь глушить боль каплями из аптеки до визита к специалисту. Точное определение возбудителя, будь то патоген или клещ, возможно только под микроскопом", — предупредил кинолог Олег Мартынов.

Рекомендации ветеринаров

Регулярный осмотр — база первой помощи, которую хозяин оказывает питомцу ежедневно. Важно помнить, что любые манипуляции должны проходить без стресса. Если собака проявляет агрессию при осмотре, ознакомьтесь с тем, почему собака обижается или проявляет отстраненность. Не занимайтесь самолечением при подозрении на сигналы стресса.

"Чистка — это гигиеническая норма, а не косметическая процедура. Используйте только профессиональные лосьоны, не оставляющие влажного следа в канале, чтобы не спровоцировать невроз у чувствительных особей", — резюмировал специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о гигиене ушей

Допустимо ли использовать ватные палочки для чистки глубоких каналов?

Категорически нет. Палочки проталкивают серу глубже, создавая пробку, и могут повредить барабанную перепонку при случайном рывке животного.

Как часто нужно посещать врача, если собака постоянно чешется?

Немедленно. Постоянное чесание — симптом боли или сильного зуда, указывающий на отит или присутствие эктопаразитов.

Может ли неправильное питание влиять на состояние ушей?

Да. Пищевая аллергия часто проявляется именно через воспаление ушных раковин, что требует пересмотра рациона у ветеринара.

Нужно ли выщипывать шерсть из слухового прохода?

Только по рекомендации врача. У некоторых пород это необходимо для вентиляции, у других — ведет к микротравмам кожи и воспалениям.

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