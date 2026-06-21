Кино обмануло миллионы зрителей: белая акула уступила первое место другому хищнику

Миф о кровожадности белой акулы десятилетиями искажает реальную статистику океана. Пока туристы опасаются гигантов, настоящую угрозу представляют менее заметные виды. Анализ поведения хищников и условий их обитания позволяет составить объективный рейтинг опасности для человека в прибрежных водах.
Размер морского обитателя не определяет степень его агрессии. Самая крупная рыба планеты — китовая акула — достигает 15–18 метров в длину и весит до 30 тонн. Несмотря на габариты железнодорожного вагона, она питается планктоном. Ее зубы величиной всего 6 мм не участвуют в процессе еды, так как рыба просто фильтрует воду. Аналогичный образ жизни ведет и вторая по величине гигантская акула. Она бороздит океан с открытой пастью, пропуская через себя до 2000 тонн воды в час.
"Большинство крупных хрящевых рыб не рассматривают человека как добычу. Гренландская акула живет до 400 лет и плавает медленнее пешехода, подбирая падаль на дне", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.
Даже акула-гоблин, чей облик напоминает пришельца, обитает на такой глубине, что встреча с человеком практически исключена. Пока наука изучает ходячих акул в Папуа — Новой Гвинее, фокус общественного внимания остается на крупных хищниках, ставших заложниками кинематографических штампов.
Белая акула считается символом опасности после выхода фильма Челюсти. Взрослая самка может достигать 6 метров в длину и весить более 2 тонн. Однако статистика нападений указывает на то, что человек не входит в рацион этого вида. Хищница охотится на тюленей из-за высокого содержания в них жира. Люди для нее слишком костлявы, поэтому после пробного укуса рыба чаще всего уходит.
|Вид акулы
|Характер опасности
|Белая акула
|Пробные укусы из интереса, крайне редко ест человека
|Бычья акула
|Активная агрессия, обитание в пресной воде у берегов
|Тигровая акула
|Неразборчивость в еде, атаки в мутной воде
Тигровая акула, вырастающая до 5,5 метра, опаснее из-за своей всеядности. Она может проглотить любой объект, попавший в поле зрения. Глобальное потепление провоцирует миграцию акул в новые регионы, что приводит к появлению тропических видов вроде тигровой в Красном море или у острова Джерси.
"Белая акула атакует сёрферов, принимая силуэт доски за ластоногое. У тупорылой акулы иная мотивация — запредельный уровень гормонов заставляет ее таранить любой объект", — подчеркнул зоолог Дмитрий Мельников.
Тупорылая, или бычья акула, при длине в 3 метра представляет наибольшую опасность для отдыхающих. Она обладает самым высоким уровнем тестостерона среди позвоночных, что провоцирует немотивированную агрессию. Этот вид способен заходить в реки. Их обнаруживали в Ганге, Миссисипи и Амазонке. Именно бычья акула стала прототипом монстра в истории 1916 года в Нью-Джерси, когда нападения происходили в пресной воде рек.
Для сравнения, ежегодно редкие животные гибнут миллионами от рук человека. Акул истребляют ради плавников, выбрасывая живых рыб умирать на дно. В 2025 году по всей планете зафиксировано 65 неспровоцированных укусов, из которых лишь 12 привели к летальному исходу. Змеи и насекомые убивают в тысячи раз больше людей, чем все хищные рыбы вместе взятые.
"Состояние популяций критическое. Численность некоторых видов упала на девяносто девять процентов за полвека", — отметила биолог-эколог Елена Воробьёва специально для Pravda.Ru.
Она ошибается при идентификации цели. Доска с висящими руками и ногами снизу напоминает тюленя. Обычно рыба отплывает после первого контакта, поняв, что объект невкусный.
Да, бычья акула обладает уникальной осморегуляцией. Это позволяет ей годами находиться в пресных озерах и подниматься на тысячи километров вверх по течению рек.
Обычно да, но появление тигровых акул в мутной воде у берега после штормов возможно. Рекомендуется избегать купания на рассвете и закате.
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