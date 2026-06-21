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Кино обмануло миллионы зрителей: белая акула уступила первое место другому хищнику

Зоосфера

Миф о кровожадности белой акулы десятилетиями искажает реальную статистику океана. Пока туристы опасаются гигантов, настоящую угрозу представляют менее заметные виды. Анализ поведения хищников и условий их обитания позволяет составить объективный рейтинг опасности для человека в прибрежных водах.

Тигровая акула
Фото: flickr.com by Tony Hisgett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тигровая акула

Мирные гиганты океанических глубин

Размер морского обитателя не определяет степень его агрессии. Самая крупная рыба планеты — китовая акула — достигает 15–18 метров в длину и весит до 30 тонн. Несмотря на габариты железнодорожного вагона, она питается планктоном. Ее зубы величиной всего 6 мм не участвуют в процессе еды, так как рыба просто фильтрует воду. Аналогичный образ жизни ведет и вторая по величине гигантская акула. Она бороздит океан с открытой пастью, пропуская через себя до 2000 тонн воды в час.

"Большинство крупных хрящевых рыб не рассматривают человека как добычу. Гренландская акула живет до 400 лет и плавает медленнее пешехода, подбирая падаль на дне", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Даже акула-гоблин, чей облик напоминает пришельца, обитает на такой глубине, что встреча с человеком практически исключена. Пока наука изучает ходячих акул в Папуа — Новой Гвинее, фокус общественного внимания остается на крупных хищниках, ставших заложниками кинематографических штампов.

Реальная роль белой акулы в статистике

Белая акула считается символом опасности после выхода фильма Челюсти. Взрослая самка может достигать 6 метров в длину и весить более 2 тонн. Однако статистика нападений указывает на то, что человек не входит в рацион этого вида. Хищница охотится на тюленей из-за высокого содержания в них жира. Люди для нее слишком костлявы, поэтому после пробного укуса рыба чаще всего уходит.

Вид акулы Характер опасности
Белая акула Пробные укусы из интереса, крайне редко ест человека
Бычья акула Активная агрессия, обитание в пресной воде у берегов
Тигровая акула Неразборчивость в еде, атаки в мутной воде

Тигровая акула, вырастающая до 5,5 метра, опаснее из-за своей всеядности. Она может проглотить любой объект, попавший в поле зрения. Глобальное потепление провоцирует миграцию акул в новые регионы, что приводит к появлению тропических видов вроде тигровой в Красном море или у острова Джерси.

"Белая акула атакует сёрферов, принимая силуэт доски за ластоногое. У тупорылой акулы иная мотивация — запредельный уровень гормонов заставляет ее таранить любой объект", — подчеркнул зоолог Дмитрий Мельников.

Бычья акула как скрытый лидер атак

Тупорылая, или бычья акула, при длине в 3 метра представляет наибольшую опасность для отдыхающих. Она обладает самым высоким уровнем тестостерона среди позвоночных, что провоцирует немотивированную агрессию. Этот вид способен заходить в реки. Их обнаруживали в Ганге, Миссисипи и Амазонке. Именно бычья акула стала прототипом монстра в истории 1916 года в Нью-Джерси, когда нападения происходили в пресной воде рек.

Для сравнения, ежегодно редкие животные гибнут миллионами от рук человека. Акул истребляют ради плавников, выбрасывая живых рыб умирать на дно. В 2025 году по всей планете зафиксировано 65 неспровоцированных укусов, из которых лишь 12 привели к летальному исходу. Змеи и насекомые убивают в тысячи раз больше людей, чем все хищные рыбы вместе взятые.

"Состояние популяций критическое. Численность некоторых видов упала на девяносто девять процентов за полвека", — отметила биолог-эколог Елена Воробьёва специально для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Почему белая акула нападает на сёрферов?

Она ошибается при идентификации цели. Доска с висящими руками и ногами снизу напоминает тюленя. Обычно рыба отплывает после первого контакта, поняв, что объект невкусный.

Может ли акула жить в обычной реке?

Да, бычья акула обладает уникальной осморегуляцией. Это позволяет ей годами находиться в пресных озерах и подниматься на тысячи километров вверх по течению рек.

Безопасно ли купаться в Красном море?

Обычно да, но появление тигровых акул в мутной воде у берега после штормов возможно. Рекомендуется избегать купания на рассвете и закате.

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Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, биолог-эколог Елена Воробьёва
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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