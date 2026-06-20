Сахара и Удача обрели новый дом: Лаос передал зоосаду Казани уникальных обитателей

В Казань из Лаоса прибыли два новых обитателя — слонихи Сахара и Удача. Животные стали символом укрепления гуманитарных связей между государствами. Торжественную церемонию приема провел премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон при участии главы Татарстана Рустама Минниханова и мэра города Ильсура Метшина.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Слон

Процесс адаптации в новом биотопе

Казанский зооботсад переоборудовал вольеры специально для азиатских слонов. Директор учреждения Асия Гиззатуллина отметила, что сотрудники прошли дополнительное обучение по работе с крупными млекопитающими. Сейчас четырехлетняя Сахара и пятилетняя Удача находятся в закрытой части комплекса. Специалисты следят за их состоянием после переезда. Рядом с животными пока работают киперы из Лаоса — это помогает снизить уровень стресса при переходе в новую среду обитания. Похожие методы применяются при изучении иерархии в сообществах животных, где смена обстановки влияет на социальные связи.

"Поддержание привычного режима и присутствие знакомых людей — критическое условие для адаптации молодых особей. В этот период важно исключить стресс, возникающий из-за сбоя социальных сигналов", — подчеркнула зоопсихолог Елена Воробьёва.

Сложная логистика из Лаоса

Путешествие слоних началось задолго до прибытия в Казань 11 июня. Международный этикет транспортировки диких животных требует жесткого соблюдения протоколов безопасности. Для перевозки изготовили индивидуальные контейнеры. Россельхознадзор и ветеринарные специалисты провели обследование самок до отправки, оформив ветеринарные документы. Подобная аккуратность в логистике жизненно важна, если помощь животному в пути становится необходимым условием спасения.

Характеристика Данные Имена Сахара, Удача Возраст 4 и 5 лет Дата прибытия 11 июня

"Перевозка крупных экзотических животных требует учета не только климатических факторов, но и психоэмоционального состояния зверя. Ошибки при проектировании контейнеров могут грозить серьезными травмами опорно-двигательного аппарата", — разъяснил ветеринар по экзотическим животным Антон Тарасов.

Перспективы и дипломатия

Слонихи в будущем станут частью постоянной экспозиции зооботсада. Стороны надеются на успешную адаптацию животных, что в перспективе может привести к появлению потомства. Важно, чтобы среда обитания напоминала естественные условия диких хищников и травоядных по уровню обогащения пространства.

Ответы на популярные вопросы о содержании слонов

Почему слоних две, а не одна?

Слоны — высокосоциальные животные. Одиночное содержание для них губительно, так как вызывает тяжелые стрессовые состояния у особей любого возраста.

Почему они находятся в закрытых вольерах?

Адаптационный этап обязателен для привыкания к новым киперам, климату и ветеринарному осмотру.

Смогут ли посетители увидеть слоних скоро?

Животных покажут широкой публике только после завершения карантина и полной адаптации к новой среде.

Насколько сложен рацион этих животных?

Рацион слонов требует ежедневного контроля баланса клетчатки, микроэлементов и витаминов для поддержания физической формы.

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