Леса скрывают смертельную опасность для животных: патоген обрел способность к невидимому захвату

Хроническая изнуряющая болезнь (ХИБ), годами поражающая популяции оленей и лосей в Северной Америке, преподнесла ученым опасный сюрприз: инфекция способна захватывать новые виды, не выдавая себя внешними признаками. Исследователи из Университета Калгари подтвердили, что животные могут быть скрытыми носителями смертоносных прионов, оставаясь визуально здоровыми, но активно распространяя заразу в окружающей среде. Это открытие ставит под сомнение эффективность текущих методов контроля эпидемии и заставляет по-новому взглянуть на риски межвидового перехода болезни, которую часто называют "вирусом зомби" из-за истощения и неврологических нарушений у диких копытных.

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Скрытая угроза: как болезнь обманывает ученых

Хроническая изнуряющая болезнь — это неизлечимое поражение нервной системы, вызванное прионами. Это не вирусы или бактерии, а дефектные белки, которые заставляют нормальные белки организма сворачиваться неправильно, буквально превращая мозг в губку. В ходе последних лабораторных экспериментов выяснилось, что при заражении новых видов болезнь часто протекает в латентной форме. Животные не проявляют клинических симптомов, но в их тканях присутствуют прионы, способные вызвать острую фазу болезни при передаче следующему реципиенту.

Эволюция прионов и риск для других видов

Особую тревогу вызывает способность прионов к мутации. При переходе от одного носителя к другому структура белка может меняться, адаптируясь к новому хозяину. Это приводит к возникновению новых штаммов с непредсказуемыми свойствами. Поскольку инфицированные олени выделяют прионы с мочой и слюной задолго до того, как начнут спотыкаться или терять вес, пастбища превращаются в скрытые резервуары инфекции, где почва и растения остаются заразными годами.

"Прионные штаммы постоянно эволюционируют, что напрямую влияет на агрессивность течения болезни и её способность преодолевать межвидовые барьеры", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Прогнозы для человека: уроки "коровьего бешенства"

Хотя подтвержденных случаев заражения людей ХИБ не зафиксировано, ученые проводят параллели с губчатой энцефалопатией крупного рогатого скота (ГЭКРС), которая в свое время смогла "перепрыгнуть" на человека. Существующий видовой барьер пока считается надежным, однако рост распространенности болезни среди диких популяций повышает статистическую вероятность адаптации белков. Исследователи настаивают на усилении мониторинга, особенно в регионах, где человек тесно контактирует с дикой природой.

Особенности ХИБ Последствия и риски Длительный инкубационный период Животное заражает среду за месяцы до появления симптомов Стойкость прионов Загрязнение почвы и растительности сохраняется годами Бессимптомное носительство Трудности в выявлении больных особей в дикой природе Способность к мутации Риск адаптации инфекции к новым видам животных

Меры профилактики и разработка вакцины

В настоящее время ведутся работы над созданием вакцины, которая могла бы снизить количество выделяемых прионов инфицированными особями. Первые испытания на модельных животных показали, что вакцинация позволяет продлить жизнь копытных и замедлить темпы накопления инфекции в экосистеме. Понимание того, как ведут себя животные в состоянии стресса или болезни, помогает специалистам вовремя замечать отклонения в популяциях.

"Снижение концентрации прионов в окружающей среде — это ключевой шаг к защите не только оленей, но и всей пищевой цепочки", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о ХИБ

1. Может ли домашняя кошка заразиться ХИБ от дикого оленя? Прямых доказательств такой передачи нет, однако инфекционные прионы очень устойчивы. Владельцам в регионах распространения болезни рекомендуется следить, чтобы питомец не контактировал с останками диких животных. 2. Опасна ли почва в лесах, где обитают зараженные лоси? Да, прионы способны связываться с частицами почвы и годами сохранять инфекционную активность, выдерживая морозы и дезинфекцию. Основной риск это представляет для других травоядных животных. 3. Как отличить больное животное от здорового на ранней стадии? На ранней стадии это практически невозможно без лабораторных тестов тканей. Клинические признаки — повышенное слюноотделение, потеря координации и истощение — проявляются только на терминальных этапах. 4. Помогает ли термическая обработка мяса уничтожить прионы? Обычная варка или жарка не разрушают прионы. Они крайне устойчивы к высоким температурам, поэтому употребление мяса животных из зон высокого риска ХИБ категорически не рекомендуется специалистами ветеринарного контроля.

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