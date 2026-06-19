Мир замер перед экранами: глубоководная камера поймала хищника времен расцвета динозавров

Глубоководные исследования преподнесли сенсацию: ученым впервые удалось заснять акулу-гоблина в ее естественной среде обитания. Это "живое ископаемое", чья родословная тянется на 125 миллионов лет, ранее попадало в руки людей только в виде умирающих особей, случайно выловленных сетями или на леску. Уникальные кадры длительностью всего 20 секунд подтвердили жизнеспособность древнего вида.
Более 50 суток автоматические глубоководные станции вели непрерывное наблюдение в безмолвных зонах Тихого океана на глубинах до 10 800 метров. Результат принесла экспедиция Inkfish Open Ocean в желобе Тонга. Камера с наживкой, установленная на донном зонде, зафиксировала акулу-гоблина на отметке 1997 метров. Это рекорд для отряда сельдевых акул, к которым относятся и знаменитые белые акулы.
Параллельно с новыми съемками биологи провели ревизию архивов. Аарон Джуда, исследователь из Гавайского университета в Маноа, обнаружил неучтенные кадры 2019 года. Тогда дистанционно управляемый аппарат Hercules заснял акулу у острова Джарвис. До этого момента считалось, что акулы-гоблины обитают лишь в узких ареалах у берегов Японии, Австралии и США. Новые данные подтверждают: их владения охватывают всю центральную часть Тихого океана.
Ранее все знания об акулах-домовых (второе название вида) базировались на особях, поднятых с глубины. Из-за перепада давления животные быстро погибали, а их облик деформировался. Живая съемка позволила увидеть естественную пластику и поведение рыбы в условиях колоссального давления. Эти знания критически важны для включения вида в международные программы по защите океанской фауны.
"Для биологии вида крайне важно понимать его реальный ареал. Когда мы находим животное в центральной части океана, где его раньше не регистрировали, это меняет статус популяции с локального на глобальный, что требует иных мер охраны", — объяснил в интервью Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.
|Параметр исследования
|Результат открытия
|Прежний рекорд глубины
|Увеличен на 700 метров (до 1997 м)
|География обитания
|Включена центральная часть Тихого океана
|Метод наблюдения
|Переход от изучения трупов к анализу живого видео
|Научный статус
|Единственный выживший представитель древнего семейства
Акула-гоблин заслужила звание "живого ископаемого" из-за уникального строения челюстей и морды, напоминающей клюв. Ее облик практически не изменился со времен мелового периода. Ученые полагают, что стабильность условий на экстремальных глубинах позволила виду сохраниться в первозданном виде, избежав конкуренции с более современными хищниками.
"Стабильность среды обитания — ключ к долголетию таких видов. В глубоководных желобах время словно замирает, позволяя нам сегодня видеть существ, которые наблюдали за рассветом и закатом эры динозавров", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.
Почему эту акулу называют "гоблином" или "домовым"?
Название связано с необычной внешностью: длинным уплощенным выростом на морде и выдвижными челюстями, которые в момент атаки выбрасываются далеко вперед, что напоминает персонажей фольклора.
Опасна ли акула-гоблин для человека?
Встреча человека с этим видом в живой природе практически исключена из-за огромных глубин обитания. Это пассивный хищник, который питается глубоководными рыбами и ракообразными.
Какого максимального размера достигают эти рыбы?
Средний размер взрослых особей составляет около 3-4 метров, однако зафиксированы случаи обнаружения фрагментов тел, указывающих на существование гигантов длиной более 5-6 метров.
Почему их так сложно заснять живыми?
Акулы-гоблины обитают в вечной темноте на глубинах, где давление в сотни раз превышает атмосферное. Техника для таких съемок крайне дорога, а сам вид ведет скрытный, одиночный образ жизни.
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