Мир замер перед экранами: глубоководная камера поймала хищника времен расцвета динозавров

Глубоководные исследования преподнесли сенсацию: ученым впервые удалось заснять акулу-гоблина в ее естественной среде обитания. Это "живое ископаемое", чья родословная тянется на 125 миллионов лет, ранее попадало в руки людей только в виде умирающих особей, случайно выловленных сетями или на леску. Уникальные кадры длительностью всего 20 секунд подтвердили жизнеспособность древнего вида.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Акула-гоблин

Хроника глубоководного прорыва

Более 50 суток автоматические глубоководные станции вели непрерывное наблюдение в безмолвных зонах Тихого океана на глубинах до 10 800 метров. Результат принесла экспедиция Inkfish Open Ocean в желобе Тонга. Камера с наживкой, установленная на донном зонде, зафиксировала акулу-гоблина на отметке 1997 метров. Это рекорд для отряда сельдевых акул, к которым относятся и знаменитые белые акулы.

Параллельно с новыми съемками биологи провели ревизию архивов. Аарон Джуда, исследователь из Гавайского университета в Маноа, обнаружил неучтенные кадры 2019 года. Тогда дистанционно управляемый аппарат Hercules заснял акулу у острова Джарвис. До этого момента считалось, что акулы-гоблины обитают лишь в узких ареалах у берегов Японии, Австралии и США. Новые данные подтверждают: их владения охватывают всю центральную часть Тихого океана.

Расширение границ: где прячется акула-призрак

Ранее все знания об акулах-домовых (второе название вида) базировались на особях, поднятых с глубины. Из-за перепада давления животные быстро погибали, а их облик деформировался. Живая съемка позволила увидеть естественную пластику и поведение рыбы в условиях колоссального давления. Эти знания критически важны для включения вида в международные программы по защите океанской фауны.

"Для биологии вида крайне важно понимать его реальный ареал. Когда мы находим животное в центральной части океана, где его раньше не регистрировали, это меняет статус популяции с локального на глобальный, что требует иных мер охраны", — объяснил в интервью Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Параметр исследования Результат открытия Прежний рекорд глубины Увеличен на 700 метров (до 1997 м) География обитания Включена центральная часть Тихого океана Метод наблюдения Переход от изучения трупов к анализу живого видео Научный статус Единственный выживший представитель древнего семейства

125 миллионов лет эволюции без изменений

Акула-гоблин заслужила звание "живого ископаемого" из-за уникального строения челюстей и морды, напоминающей клюв. Ее облик практически не изменился со времен мелового периода. Ученые полагают, что стабильность условий на экстремальных глубинах позволила виду сохраниться в первозданном виде, избежав конкуренции с более современными хищниками.

"Стабильность среды обитания — ключ к долголетию таких видов. В глубоководных желобах время словно замирает, позволяя нам сегодня видеть существ, которые наблюдали за рассветом и закатом эры динозавров", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы об акулах-гоблинах

Почему эту акулу называют "гоблином" или "домовым"?

Название связано с необычной внешностью: длинным уплощенным выростом на морде и выдвижными челюстями, которые в момент атаки выбрасываются далеко вперед, что напоминает персонажей фольклора.

Опасна ли акула-гоблин для человека?

Встреча человека с этим видом в живой природе практически исключена из-за огромных глубин обитания. Это пассивный хищник, который питается глубоководными рыбами и ракообразными.

Какого максимального размера достигают эти рыбы?

Средний размер взрослых особей составляет около 3-4 метров, однако зафиксированы случаи обнаружения фрагментов тел, указывающих на существование гигантов длиной более 5-6 метров.

Почему их так сложно заснять живыми?

Акулы-гоблины обитают в вечной темноте на глубинах, где давление в сотни раз превышает атмосферное. Техника для таких съемок крайне дорога, а сам вид ведет скрытный, одиночный образ жизни.

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