Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лавров выдвинул встречные требования к Европе для возобновления диалога по Украине
Поклонники заподозрили неладное в семье звёзд: Пугачёва выставила личный снимок спустя сутки тишины
Настоящий кошмар жителей Тюмени: кровожадные стаи превратили отдых у воды в опасное испытание
Ваша спина скажет спасибо: одно упражнение, чтобы забыть о сутулости раз и навсегда
Пермские курорты начинают большую трансформацию: регион решился на радикальный пересмотр стратегии
Одни вещи живут сезон, другие годами: эти летние платья снова оказались в центре моды
Мясная начинка раскрывается по-новому: люля-кебаб в тесте затмит привычный шашлык
Сердце разрывалось от горя: неожиданный визит Бородиной заставил Орлову забыть о слезах
Парковка, открытая дверь и слухи о романе: с кем заметили Шакиру и кто этот загадочный мужчина

Кот методично уничтожает фикус? Природа вынудила животное разбойничать — но её можно обмануть

Зоосфера » Кошки

Ваш кот методично грызет монстеру или фикус? Это не хулиганство. Инстинкт требует зелени. Кошка — облигатный хищник, но природа заложила в нее потребность чистить желудок. Игнорировать такие порывы опасно. Домашние декоративные цветы часто ядовиты, а пищеварительная система зверька — это сложный аппарат, нуждающийся в регулярном обслуживании.

Кошка ест траву
Фото: Wikipedia by Tsaag Valren, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошка ест траву

Биология очистки: зачем нужна трава

Животное постоянно вылизывается. Шерсть неизбежно попадает внутрь. Накопление меховых комков в желудке мешает нормальному пищеварению. Грубые волокна злаков действуют механически — они раздражают стенки желудка, провоцируя рвотный рефлекс и выводя инородные частицы наружу. Если лишить кошку такой возможности, последствия могут быть серьезными, вплоть до системных сбоев в организме.

"Регулярная очистка желудка — это профилактика гастритов и закупорки кишечника скопившейся шерстью. Без волокнистой растительности организм животного не справляется с естественным ритмом самоочищения", — отметила ветеринарный врач Максим Лазарев.

Что посадить в горшочек

Овес — классика. Растет быстро, безопасен, доступен в любом зоомагазине. Пророщенный в домашних условиях овес готов к употреблению уже через 7-10 суток. Пшеница работает аналогично, но найти чистые семена сложнее — их часто смешивают с другими злаками. Помните, что любые ошибки в содержании провоцируют у кошек стресс.

"Пищевой интерес кошек индивидуален. Овес обычно едят охотнее, так как его листья мягче. Главное — отсутствие химической обработки зерен перед посадкой", — подчеркнула ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Развлечение или польза

Котовник, или кошачья мята, — особая статья. Это не еда, а стимулятор. Растение воздействует на рецепторы, вызывая эйфорию. Не ждите, что кошка будет жевать его для очистки желудка. Это предмет для игр. Если же питомец равнодушен к зелени — не настаивайте. Понимание сигналов вашего животного — признак ответственного хозяина.

Культура Функция
Овес Механическая очистка желудка
Кошачья мята Психологическая стимуляция

"Коррекция привычек через среду — самый эффективный метод. Хотите спасти комнатные цветы — предложите альтернативу в виде отдельного горшка с пророщенным злаком", — разъяснил зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о содержании питомцев

Обязательно ли выращивать траву, если кот не просит?

Если нет признаков рвоты шерстью, это может быть не нужно. Однако для профилактики лучше держать зелень в доступе.

Может ли кот отравиться домашним цветком?

Да. Монстера, диффенбахия и многие луковичные токсичны. Уберите их из зоны доступа навсегда.

Как часто менять траву?

Следите за состоянием побегов. Как только трава пожелтела или засохла — заменяйте на новую партию.

Нужно ли удобрять кошачью зелень?

Категорически нет. Любая химия попадет в организм кошки. Используйте обычный грунт или гидропонику.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев, ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина, зоопсихолог Елена Воробьёва
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир. Новости мира
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор
Военные новости
Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор
Популярное
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку

Для России очень важна победа Ирана в войне с США, в результате которой Тегеран становится региональным лидером.

Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Последние материалы
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США
Покупка на вторичном рынке без страха: какие кроссоверы получили самые надежные вариаторы
Лазурный берег превратился в сточную канаву: популярный курорт Турции тонет в отходах
Кочан собирается в кулак: дешёвая подкормка поможет капусте стать плотной и крепкой
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Скорая помощь при жаре: как приготовить мятный лимонад с лимоном для быстрого утоления жажды
Опаснее цензуры: Валерия Гай Германика назвала угрозу, которая убивает современное кино
Новый судья и старые вопросы: почему дело Лерчек передали другому судье и что об этом говорит её адвокат
Мода развернулась на тридцать лет назад: обувь в духе 90-х снова собирает восхищённые взгляды
Цена ошибки — весь урожай: как дешевые семена стали одной из главных угроз для фермеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.