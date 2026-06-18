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Щенок превращает мебель в щепки? Как организовать жизнь питомца, чтобы не пришлось менять интерьер

Зоосфера » Собаки

Щенок превращает вашу мебель в щепки, а квартира напоминает полосу препятствий? Это не злость и не вредность. Малыш изучает мир, используя пасть как главный инструмент. Ваша задача — скорректировать его биотоп, чтобы направить энергию в безопасное русло.

Щенок грызёт тапок
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Щенок грызёт тапок

Почему щенок грызет мебель

Смена молочных зубов на коренные приносит щенку боль и жжение в деснах. Постоянное жевание снимает этот дискомфорт. Малыш исследует текстуры и запахи предметов, открывая для себя границы своей территории. Избыток энергии без должной физической нагрузки неизбежно ведет к разрушениям.

Часто деструктивное поведение — это крик о помощи при разлуке. Одиночество провоцирует стресс, который щенок пытается купировать механическим процессом грызения. Иногда интерес к несъедобным вещам указывает на дефицит нутриентов в рационе, что требует консультации специалиста.

"Грызение — это не симптом непослушания, а нормальный этап онтогенеза. Если щенок лишен жевательной нагрузки, он переключается на ножки стола, которые по плотности и текстуре напоминают кору или кости", — отметил в беседе с Pravda.Ru кинолог Олег Мартынов.

Как отучить питомца от привычки

Создайте среду, в которой легально грызть — это поощряемая активность. Заменяйте мебель на специальные канаты, литые игрушки из резины или безопасные лакомства. Переключайте внимание при первой попытке испортить вещь.

Нежелательное действие Эффективная альтернатива
Грызение ножки стола Резиновая игрушка с внутренним наполнением
Разрушение обуви Обучение новым командам на прогулке

Увеличивайте интеллектуальную нагрузку. Игры на свежем воздухе и тренировки выматывают щенка эффективнее, чем час беготни, превращая домашнюю энергию в здоровый сон. Если вы не можете контролировать пространство, используйте вольеры или клетки с мягким подстилочным материалом, где щенок будет чувствовать себя в безопасности.

"Стабильная нагрузка на прогулках — фундамент спокойствия дома. Уставшая собака не станет грызть комод, она предпочтет восстановить силы в глубокой фазе сна", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач Максим Лазарев.

Чего делать точно нельзя

Физическое наказание или крик бесполезны. Собака не свяжет ваши действия с инцидентом, произошедшим даже пять минут назад. Страх перед хозяином только усугубит проблему, превратив обычное бытовое недопонимание в хронический стресс. Последовательность — ваш главный инструмент.

"Наказание спустя время — это прямая дорога к потере доверия. Питомец не поймет причину агрессии, зато зафиксирует, что хозяин стал источником непредсказуемой опасности", — предупредил в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о воспитании щенков

Когда прекращается тяга к грызению мебели?

Обычно после завершения смены всех зубов, примерно к полугодовалому возрасту, если у собаки сформированы правильные привычки.

Нужно ли мазать мебель "антигрызинами"?

Только как временная мера. Средства не учат собаку выбирать игрушки, лишь создают неприятный барьер.

Почему клетка не считается жестоким обращением?

При правильном приучении клетка для щенка — это его личный, защищенный биотоп, убежище от шума и хаоса.

Как понять, что собаке не хватает именно витаминов?

Поедание несъедобного (земли, штукатурки) может указывать на анемию или извращенный аппетит, требующий анализа крови.

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Экспертная проверка: ветеринарный врач Максим Лазарев, кинолог Олег Мартынов, зоопсихолог Елена Воробьёва
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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