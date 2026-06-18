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Смертельная ловушка в горах Ирана: редких хищников буквально выжигают из их привычных убежищ

Зоосфера

В труднодоступных горных массивах Ирана, стран Кавказа и Турции разворачивается тихая драма. Кавказская рысь — скрытный хищник с характерными кисточками на ушах — теряет свой дом. Ученые из Технологического университета Исфахана (IUT) проанализировали климатические модели и данные о землепользовании. Вердикт суров: к 2050 году южные границы ареала могут стать безжизненными для этого вида. Глобальное потепление буквально выталкивает кошек с обжитых склонов в неизвестность севера.

Рысь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рысь

Биотоп под угрозой: почему рысь уходит из гор

Кавказская рысь — мастер выживания в экстремальных условиях. Она предпочитает крутые, заросшие кустарником склоны, где выпадает всего 200-300 мм осадков в год. Это не просто декорация, а сложная экосистема, напоминающая естественный биотоп, где каждый камень и куст играют роль в охоте. Главная добыча здесь — зайцы. Однако именно засушливость делает этот регион уязвимым. Южные склоны нагреваются быстрее всего, превращая дом хищника в выжженную пустыню.

"Рысь — животное крайне консервативное в выборе территории. Резкое изменение температурного режима и смена растительности заставляют её искать новые места обитания, что неизбежно ведет к стрессу и росту смертности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Исследование Разие Шахсаварзаде базируется на 359 подтвержденных случаях наблюдения за животными. Моделирование показало: жара — главный враг. В месяцах с максимальными температурами вероятность встретить рысь стремится к нулю. Кошка ищет прохладу, но возможности для маневра на юге Ирана и Турции практически исчерпаны.

Карта выживания: северный дрейф и ловушки цивилизации

К 2050 году общая площадь пригодных для жизни земель на юге сократится на 30%. При этом на севере возможен прирост территорий на 15-30%. Но это "обмен" с подвохом. На новых северных участках рысь ждет жесткая конкуренция с другими хищниками и принципиально иная кормовая база. Вместо привычных зайцев придется охотиться на косуль, к чему южные популяции часто не готовы.

Фактор риска Последствия для популяции
Дефицит осадков Исчезновение первичной растительности и кормовой базы.
Фрагментация земель Разрыв генетических связей между группами животных.
Человеческий фактор Браконьерство и гибель на оживленных трассах.

"Любое дикое животное вблизи человека превращается в мишень. Психотип хищника диктует ему избегать людей, но когда среда разрушена, кошки выходят к фермам, где их ждет либо пуля, либо колеса машин", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.

Разрыв связей: самки в заложниках ландшафта

Самая опасная тенденция — распад единого ареала на мелкие "острова". Экологи называют это фрагментацией. Для рыси это равносильно тюремному заключению. Если самцы еще рискуют пересекать открытые пространства, то самки крайне редко покидают безопасные укрытия ради поиска нового дома. Узкие коридоры между горами Загрос и южной Турцией перекрываются дорогами и сельхозугодьями. Коллективное поведение животных здесь бессильно — каждая особь борется за жизнь в одиночку.

Защита рыси сегодня — это бумажный заслон. Менее 10% её нынешнего ареала находится под охраной. Остальные 90% земель могут быть вспаханы или застроены в любой момент. Простого создания новых заповедников уже недостаточно. Нужны трансграничные коридоры, которые позволят кошкам мигрировать в более прохладные убежища, не опасаясь встретить на пути поселение или оживленную магистраль.

"Наблюдение за дикими видами в условиях кризиса напоминает мониторинг здоровья домашнего питомца: если вялость и апатия в популяции вызваны внешним стрессом, без радикальных мер по восстановлению среды вид обречен на вымирание", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о кавказской рыси

Кавказская рысь — это уникальный подвид, требующий особого внимания. Вот что нужно знать о её текущем положении.

Чем кавказская рысь отличается от обычной евразийской?

Она заметно меньше по размеру и обладает более яркой, пятнистой окраской. Её мех адаптирован к более теплому и засушливому климату горных районов Ближнего Востока и Кавказа.

Почему рыси не могут просто уйти в леса?

Их охотничий стиль заточен под скалистую местность и кустарники. В густых лесах рыси приходится конкурировать с другими хищниками, к чему южные популяции не приспособлены эволюционно.

Как климат влияет на охоту диких кошек?

Жара меняет поведение жертв, например зайцев. Они уходят в тень или мигрируют, заставляя рысь тратить в разы больше энергии на поиск пищи в условиях перегрева, что истощает организм животного.

Помогают ли зоопарки сохранить этот вид?

Зоопарки создают резервный генофонд, однако возвращение рожденных в неволе особей в разрушенную фрагментированную среду практически невозможно без восстановления природных коридоров.

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Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, специалист по содержанию диких животных Константин Ершов, биолог-эколог Аркадий Кузнецов
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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