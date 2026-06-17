Они передвигаются по дну пешком: в Папуа — Новой Гвинее обнаружили крайне странных существ

В водах Папуа — Новой Гвинеи обнаружен ранее неизвестный вид ходячей акулы. Эти акулы, известные своей способностью передвигаться по рифам, используя плавники как "ноги", не представляют опасности для человека.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Морские хищники в океане

Ареал обитания и повадки

Ученые из университета Саншайн-Кост (Австралия) обнаружили новый вид, Hemiscyllium dudgeonae, в небольшом районе у юго-восточного побережья Папуа — Новой Гвинеи. Местные жители называют этих рыб kadedekeweda, что переводится как «собачья» или «ленивая акула». Окраска нового вида отличается от известных видов - у акулы имеются промежуточные белые пятна и черточки, а также изолированные темные пятна за дыхальцем и под ним.

Методы исследования

Исследование проводилось для оценки численности акул-эполет. Ученые использовали дайвинг, сноркелинг и осмотр рифов на 35 участках, проведя 70 исследований. После поимки особи для изучения, были взяты образцы крови и тканей, которые подтвердили, что перед ними новый вид акул. Акулы обитают в крошечном районе побережья.

"Ходячие акулы - удивительные существа. Их способность перемещаться по рифам, используя плавники как конечности, говорит о высоком уровне адаптации к среде обитания," — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Угрозы и меры предосторожности

Ученые обеспокоены ограниченным ареалом обитания, климатическими изменениями и антропогенным влиянием, которые могут привести к исчезновению нового вида. Они планируют дополнительные исследования, чтобы внести акулу-эполет Даджен в Красную книгу.

Характеристика Hemiscyllium dudgeonae Ареал обитания Юго-восточное побережье Папуа — Новой Гвинеи Окраска Пятна белого и темного цветов Повадки Передвижение по рифам, используя плавники

Ответы на популярные вопросы

Чем отличаются ходячие акулы от других акул?

Ходячие акулы приспособлены к перемещению по дну с помощью своих плавников, в то время как большинство акул плавают.

Опасны ли ходячие акулы для человека?

Нет, эти акулы не представляют опасности для человека. Они небольшие и неагрессивные.

Где можно увидеть ходячую акулу?

Встретить этот вид можно только в небольшом районе у юго-восточного побережья Папуа — Новой Гвинеи.

Что можно сделать для сохранения этого вида?

Важно защищать среду обитания ходячих акул от разрушения и загрязнения, а также проводить дополнительные исследования для оценки их популяции.

"Ограниченный ареал обитания делает новый вид особенно уязвимым к любым изменениям окружающей среды. Внедрение эффективных природоохранных мер критически важно для его выживания," — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

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