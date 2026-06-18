Миф о малярийном гиганте: правда ли долгоножка на самом деле опасна для человека

Летними вечерами в открытые окна часто влетает крылатое существо пугающих размеров. Оно мечется по потолку, задевает люстру и падает на стол, демонстрируя невероятную неловкость и длинные, ломкие лапы. Первая мысль у большинства — малярийный комар. За устрашающим обликом скрывается комар-долгоножка, чья жизнь полна ограничений и лишена всякой агрессии.

Фото: commons.wikimedia.org by Jackaranga, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комар

Размер не показатель опасности

Малярийные комары действительно существуют, но выглядят они как обычные мелкие кровососы. Распознать их можно разве что по специфической посадке, когда тельце сильно приподнято под углом к поверхности. Долгоножка, которую часто путают с переносчиком заразы, — это представитель отдельного семейства Tipulidae. Эти насекомые жили еще во времена динозавров и за миллионы лет не выработали привычки кусать теплокровных. Их габариты — лишь эволюционная особенность, помогающая выживать в траве, а не признак ядовитости или жажды крови.

"Страх перед долгоножками основан на визуальном обмане. Люди видят огромного комара и автоматически приписывают ему свойства мелких сородичей. На практике же это существо — одно из самых мирных в наших широтах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Многие боятся острого выроста на конце брюшка самки, принимая его за жало. Это ошибочное восприятие. Перед нами яйцеклад — инструмент для размещения потомства в почве или лесной подстилке. Если смотреть на вещи проще, у долгоножки нет ни колющего хоботка, ни челюстей, способных прокусить кожу. Это природное решение позволяет насекомому существовать в своей нише, не вступая в конфликт с крупными млекопитающими.

Безобидная анатомия и короткий век

Взрослая особь долгоножки почти не ест. Ее ротовой аппарат развит слабо, а запаса энергии хватает лишь на несколько дней активного поиска партнера. Если вы видите насекомое, застывшее на стене, знайте: оно экономит последние ресурсы. Вся их жизнь в крылатой фазе длится от четырех дней до двух недель. Тот самый секрет их выживания кроется не в защите, а в массовости и способности отбрасывать лапки при нападении хищника, подобно ящерицам с хвостами.

Признак Комар-долгоножка Питание взрослой особи Нектар или полное отсутствие еды Опасность для человека Отсутствует, не кусается Продолжительность жизни До 15 суток

Иногда самцы могут пригубить каплю росы или цветочного сока, чтобы поддержать силы. В целом же это насекомое летит на свет лампы из-за сбоя в навигации, а не из желания напасть. На деле же выходит так, что человек уничтожает гостя, который и так находится на финишной прямой своего короткого пути. Встречая такое создание на лугу, стоит помнить, что это важная часть безопасности биоценоза региона.

"Долгоножка — это биологический тупик для взрослой особи, ее задача только размножение. Она не ищет крови, в отличие от тех же кровососов, для которых это единственный способ запустить цикл созревания яиц", — подчеркнул биолог-эколог Кузнецов Аркадий.

Кто на самом деле портит урожай

Если само взрослое насекомое безвредно, то его потомство может доставить хлопот дачникам. Личинки долгоножек живут во влажной почве и обладают отменным аппетитом. Они подгрызают корни овощных культур, злаков и декоративных цветов. В некоторых странах их называют кожаными куртками из-за очень плотной серой оболочки, которую трудно проклевать птицам. Каждая такая деталь подчеркивает: природа разделила роли в этом семействе очень четко.

Личинка поглощает органику и растет в земле, а взрослая особь лишь расселяет вид на новые территории. Бороться с ними в доме нет никакого смысла. Достаточно аккуратно поймать насекомое стаканом и выпустить на волю. Это не хищник, а просто потерявшийся странник, чей вариант судьбы — погибнуть от естественных причин в ближайшие дни.

Ответы на популярные вопросы о долгоножках

Почему долгоножка так быстро теряет лапки?

Это механизм защиты — автотомия. Если хищник хватает насекомое за ногу, она легко отрывается, позволяя долгоножке улететь и прожить оставшиеся дни, пусть и в неполном составе.

Может ли долгоножка переносить инфекции?

Нет. Поскольку эти насекомые не питаются кровью и не прокалывают кожу других существ, они не могут быть переносчиками заболеваний, опасных для человека или домашних животных.

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