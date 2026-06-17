Ньютон больше не в силах это объяснить: живая природа пошла наперекор классической механике

Стаи птиц, колонии бактерий и даже скопления живых клеток демонстрируют поведение, которое на первый взгляд противоречит фундаментальным законам физики. Ученые из Дрездена обнаружили, что в таких коллективных системах не соблюдается третий закон Ньютона: действие здесь не всегда равно противодействию. Это происходит из-за того, что отдельные участники движения — например, птицы в небе — ориентируются только на тех, кто находится впереди или сбоку, полностью игнорируя происходящее за спиной. Подобная "односторонняя" связь позволяет стае сохранять динамику, но ставит в тупик классическую механику.

Фото: Ex :: Natura - Freies Portal für Umweltbildung by Guido Gerding, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Перелетные гуси

Почему закон Ньютона "молчит" в небе

Более 300 лет классическая механика опирается на принцип: если объект А давит на объект Б, то объект Б отвечает тем же. В мире неодушевленных предметов это правило незыблемо. Однако биологические системы — стаи птиц или косяки рыб — работают по иным сценариям. Птица в стае не является пассивным бильярдным шаром; она активно выбирает, на кого реагировать. В результате взаимодействие становится несимметричным.

"В живой природе мы часто видим, что один субъект влияет на другого, не получая мгновенной обратной реакции. Это создает сложности для математического описания, так как стандартные формулы физики просто 'ломаются' при попытке предсказать движение такого роя", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Когда птица летит, она подстраивает свой курс под соседей. Но если сосед сзади начнет отставать или менять траекторию, ведущая птица этого не заметит и не изменит своего поведения. Это отсутствие "противодействия" делает стаю крайне маневренной, но абсолютно неуловимой для стандартных моделей моделирования, которыми пользуются инженеры и физики.

"Виртуальные двойники": как физики обманули систему

Исследовательская группа под руководством Родериха Мёснера из Института физики сложных систем Общества Макса Планка предложила изящный метод "перезагрузки Ньютона". Чтобы вернуть несимметричную систему в рамки понятной математики, ученые ввели дополнительные переменные — вспомогательные степени свободы.

Суть метода заключается в создании "математического зеркала". Для каждой реальной птицы в модели создается виртуальный партнер — фиктивный двойник, который движется в противоположном направлении. Это позволяет искусственно восстановить симметрию. Когда реальная птица игнорирует соседа сзади, математическую нагрузку на себя берет её виртуальный двойник.

"Такой подход позволяет использовать уже проверенные методы расчета физики многих тел. Это важно не только для понимания птиц, но и для изучения того, как животное в доме адаптируется к сложной среде, реагируя на внешние стимулы избирательно", — объяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Тип взаимодействия Принцип работы Результат Классическое (Симметричное) Действие равно противодействию (мяч о стену) Предсказуемая траектория по законам Ньютона Биологическое (Несимметричное) Реакция только на тех, кто впереди Сложное коллективное движение, "нарушение" законов Модель "Виртуальный двойник" Добавление фиктивных обратных связей Точное моделирование поведения стаи

От птиц к квантовой магии

Новая теория — это не просто способ посчитать галок в небе. Она открывает двери в микромир. Ученых интересует, как ведут себя частицы квантовой материи. Если там тоже существуют исключения из законов Ньютона, это может привести к открытию новых состояний вещества или способов передачи энергии без потерь. Подобно тому как интеллект насекомых иногда выдает решения уровня приматов, микрочастицы могут демонстрировать коллективный "разум", не поддающийся старой логике.

"Когда мы понимаем алгоритмы взаимодействия внутри группы, мы можем лучше прогнозировать риски — будь то движение бактерий в организме или поведение собаки на выгуле в плотном городском потоке", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о поведении животных

Почему птицы в стае не сталкиваются?

Они соблюдают зоны дистанции и реагируют на малейшие изменения курса ближайших соседей (преимущественно спереди и сбоку), что позволяет всей группе мгновенно менять направление как единому организму.

Можно ли использовать законы физики для управления толпой?

Да, методы физики несимметричных систем помогают проектировать безопасные выходы на стадионах и в метро, моделируя потоки людей так же, как стаи птиц или рои бактерий.

Зачем ученым моделировать "фиктивных" птиц?

Математически невозможно описать систему с односторонним влиянием старыми методами. Виртуальные объекты создают необходимый баланс в уравнениях, делая расчеты точными.

Влияет ли "нарушение" законов физики на здоровье птиц?

Напротив, это эволюционное преимущество. Отсутствие необходимости следить за всеми сразу экономит ресурсы мозга и позволяет концентрироваться на защите от хищников и поиске целей.

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