Квартиры превращаются в зоопарки: по данным ИНСОМАР 68% россиян не уютно дома без животных

Россияне превращают квартиры в настоящие биотопы. Опрос ИНСОМАР охватил 1,2 тысячи человек и показал: 68% респондентов делят кров с животными. Лидеры рейтинга привычны, но требуют ответственного подхода к созданию среды

Фото: Wikipedia by Peretz Partensky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Собака против кошки

Живой дом: статистика и предпочтения

Кошки удерживают первенство — они живут у 53% участников. Собаки занимают 30% "рынка" эмоционального притяжения. Остальную нишу делят рыбы, грызуны, кролики и черепахи.

"Выбор животного часто диктуется ритмом жизни владельца, но люди порой забывают, что любой вид — это социальная единица с потребностью в контакте. Игнорирование психотипа зверя превращает жизнь в конфликт", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Питомцы как инструмент социализации

Владельцы ищут в животных не только уют. Питомцы — это "социальный клей". Прогулки с собаками создают локальные группы, а психология выбора окраса или породы становится способом самовыражения. Владение "нестандартным" питомцем часто выводит человека в тематические сообщества, где интеллект зверя ценится выше его внешности.

Источник получения Доля владельцев Зоомагазины и заводчики 21% Животные с улицы 20% Знакомые 12% Подарки 5%

Важно помнить, что даже привычные ритуалы вроде совместного сна влияют на психику обеих сторон. Не стоит искать в животном способ закрыть свои психологические бреши без должной подготовки среды.

"Социальная активность владельца напрямую зависит от того, насколько он понимает потребности зверя. Если вы приносите животное в дом, вы обязаны изучить его биологические циклы, а не просто наслаждаться присутствием", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

От улицы до заводчика: пути в семью

Городская среда диктует свои условия. Жители мегаполисов чаще выбирают профессиональных заводчиков. Россияне старше 60 лет чаще спасают животных с улицы. Этот гуманитарный тренд показывает, что связь человека и зверя выходит за рамки эстетики.

"Люди часто недооценивают уровень стресса животного при смене обстановки, будь то покупка породистого щенка или подбор бродяги. Адаптация требует месяцев, а не дней, это работа на выстраивание доверия", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по содержанию животных Андрей Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о содержании питомцев

Почему животные часто грызут вещи в отсутствие хозяина?

Это классический признак социальной изоляции. Животное гасит тревогу через разрушение среды, пытаясь снять накопленное напряжение.

Как понять, что собаке слишком жарко при прогулке в городе?

Одышка и отказ от движения — первые сигналы. В условиях аномальной температуры система терморегуляции зверя может отказать, что приводит к тепловому удару.

Нужно ли подбирать котенка с улицы для ребенка?

Без предварительной ветеринарной проверки и оценки психотипа зверя такой поступок опасен. Игнорирование правил безопасности может привести к травмам.

Вредно ли приучать кота к переноске через лакомства?

Это единственный гуманный путь. Снижение паники перед клиникой начинается именно с превращения девайса в безопасный "домик".

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