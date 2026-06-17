Квартиры превращаются в зоопарки: по данным ИНСОМАР 68% россиян не уютно дома без животных

Россияне превращают квартиры в настоящие биотопы. Опрос ИНСОМАР охватил 1,2 тысячи человек и показал: 68% респондентов делят кров с животными. Лидеры рейтинга привычны, но требуют ответственного подхода к созданию среды
Кошки удерживают первенство — они живут у 53% участников. Собаки занимают 30% "рынка" эмоционального притяжения. Остальную нишу делят рыбы, грызуны, кролики и черепахи.
"Выбор животного часто диктуется ритмом жизни владельца, но люди порой забывают, что любой вид — это социальная единица с потребностью в контакте. Игнорирование психотипа зверя превращает жизнь в конфликт", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.
Владельцы ищут в животных не только уют. Питомцы — это "социальный клей". Прогулки с собаками создают локальные группы, а психология выбора окраса или породы становится способом самовыражения. Владение "нестандартным" питомцем часто выводит человека в тематические сообщества, где интеллект зверя ценится выше его внешности.
|Источник получения
|Доля владельцев
|Зоомагазины и заводчики
|21%
|Животные с улицы
|20%
|Знакомые
|12%
|Подарки
|5%
Важно помнить, что даже привычные ритуалы вроде совместного сна влияют на психику обеих сторон. Не стоит искать в животном способ закрыть свои психологические бреши без должной подготовки среды.
"Социальная активность владельца напрямую зависит от того, насколько он понимает потребности зверя. Если вы приносите животное в дом, вы обязаны изучить его биологические циклы, а не просто наслаждаться присутствием", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.
Городская среда диктует свои условия. Жители мегаполисов чаще выбирают профессиональных заводчиков. Россияне старше 60 лет чаще спасают животных с улицы. Этот гуманитарный тренд показывает, что связь человека и зверя выходит за рамки эстетики.
"Люди часто недооценивают уровень стресса животного при смене обстановки, будь то покупка породистого щенка или подбор бродяги. Адаптация требует месяцев, а не дней, это работа на выстраивание доверия", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по содержанию животных Андрей Нестеров.
Это классический признак социальной изоляции. Животное гасит тревогу через разрушение среды, пытаясь снять накопленное напряжение.
Одышка и отказ от движения — первые сигналы. В условиях аномальной температуры система терморегуляции зверя может отказать, что приводит к тепловому удару.
Без предварительной ветеринарной проверки и оценки психотипа зверя такой поступок опасен. Игнорирование правил безопасности может привести к травмам.
Это единственный гуманный путь. Снижение паники перед клиникой начинается именно с превращения девайса в безопасный "домик".
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.