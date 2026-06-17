Это казалось немыслимым: крошечный мозг насекомого выдал решение на уровне высших приматов

Мозг шмеля не превышает размеров кунжутного семени, однако эти насекомые способны справляться с задачами, которые ранее считались подвластными только приматам и птицам. Исследователи из Финляндии выяснили, что шмели могут использовать посторонние предметы в качестве инструментов для достижения цели без какой-либо предварительной дрессировки. Этот факт ставит под сомнение теорию о том, что "инсайт" — внезапное озарение и нахождение логического решения — доступен исключительно обладателям крупного мозга. В ходе эксперимента насекомые самостоятельно догадались передвинуть опору, чтобы добраться до лакомства, продемонстрировав гибкость мышления, сопоставимую с поведением шимпанзе.

Фото: Openverse by Fenanov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шмель сидит на растении

Инсайт у насекомых: аналог теста Кёлера

Более столетия назад психолог Вольфганг Кёлер доказал, что шимпанзе могут решать незнакомые задачи, комбинируя предметы. Классический пример — обезьяна, складывающая ящики в пирамиду, чтобы достать подвешенный банан. Долгое время считалось, что такая способность к синтезу информации — признак высокого интеллекта позвоночных. Однако биологи из университетов Оулу, Хельсинки и Турку обнаружили аналогичные паттерны поведения у шмелей.

"Способность шмелей к спонтанному решению задач без обучения указывает на то, что сложность нервной системы не всегда напрямую зависит от объема мозга. Эти насекомые не просто следуют инстинктам, а оценивают физические свойства предметов в пространстве", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Суть эксперимента: синий цветок и шар

Исследователи создали прозрачную арену, на потолке которой закрепили синий искусственный цветок с вознаграждением. Цветок был недосягаем для ползающего или прыгающего насекомого. Рядом находился небольшой шарик. Шмелей предварительно приучили лишь к двум фактам: в цветке есть пища, а шарик — это объект, который можно безопасно касаться.

Насекомым не показывали, что делать. Тем не менее группа "наивных" шмелей, никогда не видевших процесса решения, самостоятельно переместила шарик точно под цветок, взобралась на него и получила доступ к нектару. Это действие требовало понимания того, что один предмет может стать подставкой для достижения другого.

"Владельцам животных часто кажется, что привычное поведение собак или кошек — это предел сообразительности, но шмели демонстрируют потрясающую концентрацию на задаче. Когда животное понимает принцип действия инструмента, его движения становятся предельно точными и целенаправленными", — отметил в беседе с Pravda.Ru кинолог Олег Мартынов.

Исключение случайности и инстинктов

Чтобы доказать, что успех не был случайным результатом хаотичного движения, ученые усложнили тест. В контрольных заездах цветок скрывали из виду, но шмели все равно катили шар в ту зону, где находилась награда. Это подтверждает наличие у них ментальной карты и способности планировать действия заранее, а не просто реагировать на визуальный стимул.

Проблема насекомого Найденное решение Цель находится слишком высоко Использование шарика как мобильной платформы Отсутствие видимой награды Перемещение инструмента в зону памяти о корме Незнакомый предмет в среде Адаптация свойств объекта под свои нужды

Пересмотр когнитивных способностей насекомых

Хотя исследователи не спешат наделять шмелей человеческим сознанием, результаты эксперимента в журнале Science заставляют пересмотреть границы биологического интеллекта. Миниатюризация мозга у насекомых не помешала им развить гибкость, необходимую для выживания в сложной среде. При уходе за кошкой или собакой мы часто полагаемся на их обучаемость, но шмели доказали, что даже у беспозвоночных есть потенциал для самостоятельного анализа физики окружающего мира.

"Мы видим, что когнитивные способности не являются монополией млекопитающих. У каждого вида свои механизмы адаптации, и порой они проявляются в самых неожиданных формах, когда нужно преодолеть стресс или найти питание", — объяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о поведении шмелей

Учат ли шмели друг друга таким трюкам?

Да, предыдущие исследования подтверждали, что насекомые могут перенимать опыт соплеменников, однако в данном эксперименте участвовали "наивные" особи, которые нашли решение самостоятельно.

Означает ли это наличие у насекомых логики?

Это указывает на наличие элементов логического вывода — способности объединять разрозненные сведения (шар двигается, цветок дает нектар) для достижения новой цели.

Как шмель понимает, куда именно катить шар?

У насекомых развита пространственная память. Они ориентируются на цель (цветок) и соотносят положение шара относительно нужной точки на потолке.

Можно ли сравнить шмеля с домашним питомцем по уровню интеллекта?

Прямое сравнение некорректно из-за разницы в структуре мозга, но в конкретных задачах на использование инструментов шмели показывают результаты, сопоставимые с высшими животными.

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