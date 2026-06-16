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Испанские болота скрывали опасного зверя-инженера: ученые обнаружили следы исчезнувшего хищника

Зоосфера

Палеонтологи в Испании обнаружили кости существа, которое ломает привычные представления о хищниках прошлого. Знакомьтесь: Paludocyon moyasolai. Его называют "медведем-собакой", и это не просто метафора. Представьте зверя, который взял мощь медвежьего скелета и соединил её с выносливостью псовых. Этот природный "гибрид" властвовал на Земле 15,9 миллиона лет назад — сила медведя и выносливость собаки в одном звере.

Росомаха в тайге
Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Росомаха в тайге

Среда обитания: миоценовые джунгли

Испания эпохи миоцена мало напоминала современные курорты. Это был влажный, пышный лес, изрезанный мелкими водоемами и болотами. В такой среде Paludocyon moyasolai чувствовал себя хозяином. Плотный подлесок требовал от зверя гибкости, а наличие воды — способности быстро маневрировать на вязком грунте. "Медведи-собаки" или амфициониды — это целая экосистема внутри одного вида. Они не являются предками ваших корги или гризли — это параллельная ветвь эволюции, которая достигла пика мощи и исчезла.

"Находка в бассейне Вальес-Пенедес закрывает белое пятно в истории хищников Европы. Мы видим примитивного представителя группы, который сохранил уникальные черты своих предков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru палеонтолог и биолог Дмитрий Мельников.

Анатомия хищника: что рассказали зубы

Ученые из Каталонского палеонтологического института исследовали фрагмент черепа и зубы. Зубы для палеонтолога — это жесткий диск с данными. У Paludocyon moyasolai обнаружили аномально широкие вторые моляры. Это значит, что зверь не просто рвал мясо, но эффективно перемалывал жесткую пищу. Его челюсти работали как мощный пресс. Такая универсальность позволяла ему выживать там, где узкоспециализированные хищники дохли от голода.

А вы знали, что амфициониды сочетали в себе стопохождение медведя (опора на всю стопу) и пальцехождение собаки? Это давало им устойчивость при борьбе с крупной добычей и приличную скорость на коротких дистанциях. Настоящий танк в мире млекопитающих.

Характеристика Paludocyon moyasolai
Эпоха обитания Средний миоцен (15,9 млн лет назад)
Ключевая особенность Развитые третьи верхние моляры

Эволюционный тупик или новая ветвь?

Ранее считалось, что все "медведи-собаки" вышли из Северной Америки. Но Paludocyon moyasolai — это самый примитивный и ранний представитель своей ветви в Европе. Он доказывает: род Cynelos, к которому его раньше относили, — это "сборная солянка" из неродственных видов. Природа экспериментировала с формой хищника на разных континентах независимо. Специфический pH лесных водоемов и обилие дичи создали условия для жизни этого "живого артефакта".

"Любой новый вид млекопитающего того периода меняет наше понимание ответственности перед современной фауной. Мы видим, как легко исчезают даже великаны", — отметил специалист по охране животного мира Роман Беляев.

Ответы на популярные вопросы об амфиционидах

Правда ли, что это предки современных собак?

Нет. Это отдельное семейство Amphicyonidae. Они вымерли, не оставив прямых потомков. Они — тупиковая, но невероятно успешная в своё время ветвь.

Почему их называют медведями-собаками?

Из-за морфологии. Череп и зубы напоминали псовых, а массивное тело и походка — медвежьих.

Где нашли останки Paludocyon?

В Испании, бассейн Вальес-Пенедес. Это место — настоящий "сейф" с костями древних животных.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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