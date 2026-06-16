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Осторожно, собака изучает новости: почему нельзя запрещать питомцу нюхать всё подряд

Зоосфера

Владельцы часто сталкиваются с резкой переменой в поведении собаки на прогулке: вежливый домашний любимец внезапно превращается в неутомимого исследователя бордюров, мусора и даже биологических отходов. Это не пробел в воспитании, а работа природного механизма сбора данных через обоняние, которое для животного важнее зрения.

собака нюхает мусор
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
собака нюхает мусор

Инстинкт вместо брезгливости: почему собаки ищут сильные запахи

Для человека резкий аромат отходов кажется отталкивающим, однако у животных отсутствует понятие брезгливости в человеческом понимании. Как объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, для собаки каждый запах — это информационное сообщение. Считывая метки, она узнает пол, возраст, рацион и даже эмоциональное состояние проходившего ранее животного. Это формирует детальную картину происходящего на улице.

"Обонятельный поиск для собаки является такой же витальной потребностью, как для людей чтение новостей или книг. Это основной способ идентификации окружающей среды, и лишение возможности изучать запахи может негативно сказаться на психическом состоянии питомца", — констатировал в беседе с Pravda.Ru кинолог Олег Мартынов.

Интерес к органическим остаткам и мусору уходит корнями в эволюцию. Предки домашних собак выживали за счет поиска падали и пищевых отходов, ориентируясь на самые интенсивные ароматы. Сегодня этот инстинкт сохраняется даже у самых ухоженных породистых особей. Если владелец понимает причины поведения животных, ему проще выстроить комфортный график прогулок без лишних конфликтов.

Интеллектуальный голод и потребность в поиске

Иногда чрезмерная зацикленность на поиске "грязных" запахов свидетельствует о недостатке умственной активности. Если собака просто ходит на поводке по одному и тому же маршруту, её мозг не получает достаточной нагрузки. В таких случаях животное начинает развлекать себя самостоятельно, выискивая максимально провокационные объекты для изучения.

"Когда собака не получает интеллектуальных задач дома или во время игр, она компенсирует это гипертрофированным исследовательским поведением на улице. Попробуйте внедрить упражнения на концентрацию и поиск спрятанных предметов", — порекомендовала в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Важно помнить, что скука провоцирует деструктивные привычки. Чтобы прогулка не превращалась в борьбу за каждый клочок травы, полезно менять маршруты и давать собаке задачи на выдержку. Это помогает переключить внимание с поиска отходов на взаимодействие с хозяином.

Безопасность прогулки: как не мешать инстинктам

Главная задача владельца — найти баланс между естественным любопытством питомца и его безопасностью. Полный запрет на обнюхивание сделает собаку тревожной, но и свободный доступ к мусорным бакам недопустим из-за риска отравлений. В садах и парках за городом особую опасность представляют родентициды и яды для вредителей, которые могут оказаться в зоне доступа животного.

"Владелец должен выступать в роли проводника: разрешать долгие остановки у деревьев и газонов, но жестко контролировать зоны с бытовыми отходами. Позволяя собаке "читать" мир безопасно, вы укрепляете её доверие к вам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Привычка/Проблема Решение или результат
Длительное обнюхивание одной точки Снижение уровня стресса и получение социальной информации.
Стремление есть мусор Внедрение поисковых игр и проверка рациона у ветеринара.
Резкая смена маршрута за запахом Естественная ориентация, если зона безопасна — стоит позволить.

Ответы на популярные вопросы о поведении на прогулке

Нужно ли оттаскивать собаку, если она долго нюхает одно место?

Если место не представляет опасности (мусор, реагенты), лучше дать собаке закончить "чтение". Это успокаивает нервную систему животного и удовлетворяет его любопытство.

Почему собака игнорирует команды, когда находит интересный запах?

В момент анализа запаха включаются древние отделы мозга, которые блокируют внешние раздражители. Это не упрямство, а глубокая концентрация на задаче.

Можно ли отучить собаку интересоваться мусором совсем?

Полностью убрать инстинкт нельзя, но можно обучить команде "фу" и предложить альтернативу в виде лакомства или игрушки при обнаружении отходов.

Влияет ли отсутствие возможности нюхать на поведение дома?

Да, нереализованная потребность в исследовании часто выливается в порчу мебели или чрезмерный лай, так как собака не сбросила энергию интеллектуально.

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Экспертная проверка: ветеринарный врач Олег Мартынов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоопсихолог Елена Воробьёва
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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