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Привычка пускать зверя в постель: разрушаем мифы о том, кто из питомцев крадет наш сон

Зоосфера

Совместный сон с домашним питомцем — тема, разделяющая владельцев на два лагеря. Новое исследование ученых из Университета Тиба (Япония) показало, что присутствие собаки в постели значительно повышает качество отдыха человека, в то время как кошки часто становятся причиной прерывистого сна.

Сон с собакой
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон с собакой

Эволюционный код: почему собака успокаивает лучше

Тяга человека затащить собаку в кровать имеет глубокие исторические корни. По мнению экспертов, это ощущение безопасности сформировалось еще в те времена, когда предки современных людей делили пещеры с одомашненными волками. Собака у костра была живым индикатором отсутствия опасности: если пес спит спокойно — значит, хищников рядом нет.

"С давних времен собака воспринималась как гарант безопасности. На генном уровне мы до сих пор считываем присутствие пса рядом как сигнал о том, что можно расслабиться", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Интересно, что современные условия жизни только усиливают этот эффект. Использование ламп, имитирующих теплый свет пламени, в сочетании с лежащей рядом собакой подает мозгу сигнал о "удачном завершении охоты". Это нормализует сердечный ритм и альфа-ритмы мозга, что критически важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Выбор породы: флегматики против "сигнализаций"

Не каждое животное гарантирует спокойную ночь. Огромную роль играет темперамент. Крупные и спокойные собаки, такие как лабрадоры или бассет-хаунды, способны проспать в одной позе до утра, подстраиваясь под режим владельца. В то же время мелкие породы — терьеры, чихуахуа или шпицы со своим сложным характером - слишком чутко реагируют на любой звук за дверью или окном, поднимая лай и прерывая фазу глубокого сна хозяина.

Обратная сторона уюта: аллергия и клещевая угроза

Перед тем как пустить питомца под одеяло, необходимо оценить гигиенические риски. Вопреки мифам, короткая шерсть или её отсутствие не спасают от аллергии. Реакция чаще возникает на белки, содержащиеся в выделениях кожных желез и частичках эпителия. Более того, "лысые" породы могут быть даже более аллергенными из-за активной выработки секрета кожей.

"Главная опасность — это внешние паразиты. Собака на шерсти может принести с прогулки клеща, который легко переберется на человека. Без регулярной антипаразитарной обработки совместный сон становится неоправданным риском", — подчеркнул ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Кошачий фактор: лечебное урчание и ночной тыгыдык

С кошками ситуация двоякая. С одной стороны, частота их урчания совпадает с терапевтическими частотами, которые помогают человеку справляться со стрессом. С другой — кошки остаются сумеречными хищниками. Их пик активности часто приходится на 3-4 часа утра, когда фаза сна человека наиболее уязвима. Если питомец доверяет владельцу, он может проспать всю ночь рядом, и поза кошки в этот момент прямо говорит о её психоэмоциональном состоянии.

"Урчание кошки действительно благотворно влияет на психику, создавая уютную атмосферу. Однако их природная ночная активность часто сводит весь лечебный эффект на нет", — резюмировала в разговоре с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Вид питомца / Особенности Влияние на сон и рекомендации
Флегматичные собаки (лабрадоры, ретриверы) Дарят глубокое спокойствие, идеальны для пожилых людей.
Малые нервные породы (той-терьеры, таксы) Часто прерывают сон лаем на уличные шумы.
Активные кошки Мешают сну из-за ночной охоты и перемещений по кровати.
Любые питомцы без обработки Риск заноса клещей и паразитов в постель хозяина.

Ответы на популярные вопросы о сне с питомцами

1. Можно ли спать с собакой, если в доме грудной ребенок?

Ветеринары не рекомендуют такой риск. Животное может случайно испугаться звука или движения младенца, вскочить и нанести травму. Для безопасности детей лучше разделять их спальные зоны с крупными питомцами.

2. Помогает ли сон с кошкой при бессоннице?

Только если кошка относится к разряду "лежебок". Вибрации от урчания снижают кортизол, но если питомец начнет играть ночью, бессонница может только усугубиться.

3. Спасет ли мытье лап от клещей перед сном?

Нет, полноценно защитить может только регулярная обработка каплями на холку, таблетками или специальными ошейниками. Клещ может прятаться глубоко в шерсти и переползти на постель спустя несколько часов после прогулки.

4. Правда ли, что собаки спят крепче кошек?

Собаки легче подстраиваются под человеческий суточный ритм. Кошки же генетически запрограммированы на многократные циклы сна-бодрствования в течение суток, включая ночь.

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Экспертная проверка: ветеринарный врач Максим Лазарев, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоопсихолог Елена Воробьёва
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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