Океан выплеснул пугающего гиганта: на острове Джерси впервые увидели редчайшего монстра из глубин

На побережье острова Джерси в проливе Ла-Манш зафиксировано уникальное для региона событие: волны выбросили на берег гигантскую острозубую песчаную акулу. Это первый документально подтвержденный случай появления этого редкого глубоководного хищника в местных водах. Особь весом почти 600 килограммов привлекла внимание ученых и экологов, так как ее присутствие так далеко на севере может свидетельствовать о глобальных изменениях в экосистеме океана. Обнаружение представителя вида, занесенного в Красную книгу, дает исследователям шанс изучить миграционные пути акул, которые обычно предпочитают гораздо более теплые акватории.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharkcrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Акула

Гигант из глубины: параметры находки

Острозубая песчаная акула — это впечатляющий хищник, который крайне редко попадается на глаза человеку из-за своего глубоководного образа жизни. Особи, найденной на острове Джерси, было тесно в прибрежных мелях: при длине тела 4,3 метра хищница весила 597 килограммов. Очевидцы, обнаружившие рыбу, пытались оказать ей помощь, так как в первые минуты она еще подавала слабые признаки жизни, однако спасти гиганта не удалось.

"Появление острозубой песчаной акулы в проливе Ла-Манш — это неординарное событие. Этот вид характеризуется очень медленным циклом воспроизводства, что делает его крайне уязвимым к любым изменениям среды обитания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Загадка гибели и научные выводы

После того как прилив сначала унес тушу в море, а затем снова вернул на берег, специалисты смогли провести полноценное вскрытие. Анализ не выявил внешних повреждений: на теле акулы отсутствовали следы рыболовных сетей, крючков или столкновений с судами. Чистота кожных покровов исключает версию о случайном травмировании человеком. Ученые продолжают изучать биоматериалы, чтобы понять, что именно заставило глубоководного жителя подняться на поверхность и погибнуть.

Данный вид отличается специфической анатомией челюстей — длинными, узкими и невероятно острыми зубами, предназначенными для захвата скользкой добычи на большой глубине. Несмотря на грозный вид, эти акулы не проявляют агрессии к людям в естественной среде обитания. Схожие черты древних хищников демонстрирует и знаменитая акула-гоблин, чей облик не менялся миллионы лет.

"Отсутствие травм может указывать на внутренние патологии или резкую дезориентацию, вызванную температурным шоком. Когда глубоководное животное оказывается в нетипичных для него слоях воды, его организм испытывает колоссальную нагрузку", — отметил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач Максим Лазарев.

Почему теплолюбивые хищники уходят на север

До 2023 года острозубых песчаных акул никогда официально не регистрировали в водах Великобритании и Ирландии. Пугающая тенденция началась год назад, когда в Кельтском море и Ла-Манше заметили сразу три особи. Исследователи из British Divers Marine Life Rescue связывают это с аномальным прогревом океана. Повышение температуры воды заставляет морских обитателей смещать свои ареалы на север в поисках привычных условий или вслед за мигрирующей кормовой базой. Подобные изменения порой ставят животных в тупик, превращая новые территории в фатальную ловушку для организма.

"Мы наблюдаем расширение ареала многих южных видов. Для экосистемы Ла-Манша появление такого крупного хищника — серьезный сигнал. Это может полностью перестроить пищевые цепочки в регионе в ближайшие десятилетия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Особенность ситуации Значение для науки / Последствия Вес 597 кг при длине 4,3 м Подтверждение способности вида достигать предельных размеров в северных широтах Отсутствие травм от сетей Смерть наступила по естественным причинам или из-за климатических факторов Миграция в Ла-Манш Индикатор критического прогрева морской воды и изменения океанических течений

Ответы на популярные вопросы о редких акулах

Опасна ли острозубая песчаная акула для отдыхающих? Несмотря на пугающее название и острые зубы, этот вид обитает на больших глубинах и не рассматривает человека как добычу. Случаев нападения на людей не зафиксировано. Почему этот вид считается уязвимым? Главная причина — крайне низкий темп размножения. Популяция восстанавливается очень медленно, поэтому гибель даже одной взрослой особи наносит ощутимый урон виду. Как отличить острозубую акулу от других видов? Ее главный признак — специфические зубы, которые видны даже при закрытой пасти. Они длинные, тонкие и имеют дополнительные маленькие зубцы у основания. Связано ли появление акул с глобальным потеплением? Да, большинство ученых сходятся во мнении, что аномально теплая вода в северной Атлантике позволяет южным видам заходить далеко за пределы их привычного ареала.

Читайте также