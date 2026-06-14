Этого ждали миллионы лет: в Тихом океане на глубине 2000 метров обнаружили живой реликт

Глубоководные аппараты вскрыли тайну одного из самых причудливых существ планеты. В центральной части Тихого океана, на экстремальной глубине около 2000 метров, впервые удалось запечатлеть акулу-гоблина (Mitsukurina owstoni) в её естественном биотопе. Этот реликтовый хищник — настоящий "живой ископаемый", единственный выживший в своей генеалогической ветке. Он выглядит как пришелец: длинный нос-ростр и челюсти, которые вылетают вперед со скоростью пули — более трех метров в секунду.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Акула-гоблин

Биотоп бездны: где прячется "гоблин"

Раньше присутствие этого вида регистрировали по случайным находкам в сетях. Теперь учёные получили видеодоказательства. Первую трехметровую особь дрон засёк возле острова Джарвис. Вторую — у берегов Тонги. Оказалось, что их дом — это не просто толща воды, а склоны подводных гор. Эти гигантские возвышенности создают уникальные условия для охоты, концентрируя вокруг себя жизнь.

"Глубина в два километра — это колоссальное давление. То, что мы увидели акулу-гоблина в этом слое, сдвигает границы изученного ареала на 50%. Мы имеем дело с животным, которое идеально адаптировано к экстремальным условиям", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Анатомические аномалии и рекорды

Акула-гоблин — это не декор океана, а совершенный инструмент добычи калорий там, где их почти нет. Вырост на морде усеян электрорецепторами. Они улавливают малейшие импульсы от потенциальной жертвы в кромешной темноте. Когда цель найдена, акула переходит в режим захвата, выбрасывая челюсти далеко за пределы головы. Это напоминает гидравлический пресс, работающий мгновенно.

Характеристика Параметры Максимальная глубина съемки Около 2000 метров Скорость атаки челюстей 3,1 м/с Статус вида Единственный представитель рода Mitsukurina

"Такие находки критически важны. Акула-гоблин — крайне редкий гость, и каждое видео позволяет понять механику её выживания. Это не просто рыба, это реликт, переживший миллионы лет изменений", — объяснил Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Промышленная угроза для древнего вида

Мир бездны кажется неприступным, но это иллюзия. Подводные горы, которые облюбовали акулы, сегодня становятся мишенью для промышленного рыболовства и глубоководной добычи полезных ископаемых. Любое вмешательство в эту хрупкую экосистему может уничтожить вид, который мы только начали изучать. Установление точных границ их обитания — это единственный шанс создать защитные зоны и спасти "гоблинов" от исчезновения.

"Мы видим прямую связь между благополучием глубоководных видов и деятельностью человека. Глубоководные горы — это оазисы, которые сейчас под прицелом индустрии. Без жестких правил охраны мы потеряем эти биотопы", — отметил в разговоре с Pravda. Ru специалист по охране животного мира Роман Беляев.

Ответы на популярные вопросы об акулах-гоблинах

Почему её называют акулой-молотом или гоблином?

Официальное название — акула-домовой или гоблин. Все из-за необычного длинного носа и розового цвета кожи, через которую просвечивают кровеносные сосуды. Это придает ей жутковатый "сказочный" вид.

Опасна ли она для человека?

Нет. Она обитает на таких глубинах, где человек без специального оборудования просто будет раздавлен. Встреча пловца с акулой-гоблином технически невозможна.

Что она ест на глубине 2 км?

Её рацион — глубоководные кальмары, крабы и рыбы. Своими челюстями-капканами она всасывает добычу, создавая отрицательное давление.

Читайте также