Этого ждали миллионы лет: в Тихом океане на глубине 2000 метров обнаружили живой реликт

Глубоководные аппараты вскрыли тайну одного из самых причудливых существ планеты. В центральной части Тихого океана, на экстремальной глубине около 2000 метров, впервые удалось запечатлеть акулу-гоблина (Mitsukurina owstoni) в её естественном биотопе. Этот реликтовый хищник — настоящий "живой ископаемый", единственный выживший в своей генеалогической ветке. Он выглядит как пришелец: длинный нос-ростр и челюсти, которые вылетают вперед со скоростью пули — более трех метров в секунду.
Раньше присутствие этого вида регистрировали по случайным находкам в сетях. Теперь учёные получили видеодоказательства. Первую трехметровую особь дрон засёк возле острова Джарвис. Вторую — у берегов Тонги. Оказалось, что их дом — это не просто толща воды, а склоны подводных гор. Эти гигантские возвышенности создают уникальные условия для охоты, концентрируя вокруг себя жизнь.
"Глубина в два километра — это колоссальное давление. То, что мы увидели акулу-гоблина в этом слое, сдвигает границы изученного ареала на 50%. Мы имеем дело с животным, которое идеально адаптировано к экстремальным условиям", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.
Акула-гоблин — это не декор океана, а совершенный инструмент добычи калорий там, где их почти нет. Вырост на морде усеян электрорецепторами. Они улавливают малейшие импульсы от потенциальной жертвы в кромешной темноте. Когда цель найдена, акула переходит в режим захвата, выбрасывая челюсти далеко за пределы головы. Это напоминает гидравлический пресс, работающий мгновенно.
|Характеристика
|Параметры
|Максимальная глубина съемки
|Около 2000 метров
|Скорость атаки челюстей
|3,1 м/с
|Статус вида
|Единственный представитель рода Mitsukurina
"Такие находки критически важны. Акула-гоблин — крайне редкий гость, и каждое видео позволяет понять механику её выживания. Это не просто рыба, это реликт, переживший миллионы лет изменений", — объяснил Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.
Мир бездны кажется неприступным, но это иллюзия. Подводные горы, которые облюбовали акулы, сегодня становятся мишенью для промышленного рыболовства и глубоководной добычи полезных ископаемых. Любое вмешательство в эту хрупкую экосистему может уничтожить вид, который мы только начали изучать. Установление точных границ их обитания — это единственный шанс создать защитные зоны и спасти "гоблинов" от исчезновения.
"Мы видим прямую связь между благополучием глубоководных видов и деятельностью человека. Глубоководные горы — это оазисы, которые сейчас под прицелом индустрии. Без жестких правил охраны мы потеряем эти биотопы", — отметил в разговоре с Pravda. Ru специалист по охране животного мира Роман Беляев.
Официальное название — акула-домовой или гоблин. Все из-за необычного длинного носа и розового цвета кожи, через которую просвечивают кровеносные сосуды. Это придает ей жутковатый "сказочный" вид.
Нет. Она обитает на таких глубинах, где человек без специального оборудования просто будет раздавлен. Встреча пловца с акулой-гоблином технически невозможна.
Её рацион — глубоководные кальмары, крабы и рыбы. Своими челюстями-капканами она всасывает добычу, создавая отрицательное давление.
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