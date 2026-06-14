Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полный крах авторских амбиций: российский артист назвал ущербным поведение коллег по сцене
Муравьиная ферма на кустах: народный зольный раствор, который напрочь очистит смородину
Организм больше не будет дряхлеть: ученые США нашли способ запустить вечное обновление тканей
Хлопнули дверью напоследок: замок в Гессене за 11 миллионов евро экстренно ищет нового хозяина
Рынок капитала меняет фазу: июньские решения владельцев вкладов предопределяют их прибыль на годы
Билеты снова станут доступны: закон ударит по тем, кто создавал искусственный дефицит
Заходят в номер и опешивают: обычный телевизор в приграничном Китае доводит туристов из Приморья до шока
Океан выплеснул пугающего гиганта: на острове Джерси впервые увидели редчайшего монстра из глубин
Мировой скандал из-за монтажа: действия Netflix вынудили супермодель пойти на радикальные меры

Природа создала невероятный калейдоскоп: как один сбой в ДНК изменил облик домашних кур

Зоосфера » Птицы

Домашние куры радуют владельцев самым широким спектром расцветок среди всех сельскохозяйственных животных. Ученые установили, какая именно генетическая настройка позволяет птицам менять свое "платье" от угольно-черного до ослепительно белого.

Сельский двор с курами
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сельский двор с курами

Генетический ключ к палитре

Группа исследователей из Германии и Швеции нашла виновника куриного многоцветия. Им оказался рецептор MC1R. Этот белок управляет выработкой пигмента в клетках кожи позвоночных. Работа научного коллектива из Лейпцигского, Уппсальского университетов и клиники Charite опубликована в журнале PNAS.

"Цвет — это не случайность, а результат тонкой настройки рецепторов. Мутации в одном гене позволяют получить колоссальное разнообразие фенотипов без глобальной перестройки ДНК", — объяснил биолог Андрей Ворошилов.

Вариации этого гена объясняют практически все известные окрасы домашней птицы. Разные комбинации "включают" или "выключают" производство темного пигмента. В итоге мы видим золотистых, черных или белых особей.

Эволюция в рекордные сроки

Ученых поразила скорость изменений. Куры обрели такое разнообразие окрасок всего за 8 тысяч лет, прошедших с момента одомашнивания. Это наглядный пример того, как быстро отбор формирует внешние признаки. При этом мелкие мутации не ломают общий проект организма, а лишь "раскрашивают" его.

Признак Механизм изменений
Окрас оперения Мутации в рецепторе MC1R
Скорость адаптации Смена признаков за десятилетия

"Механизм MC1R универсален. Он работает схожим образом у млекопитающих и птиц, что делает курицу идеальной моделью для понимания эволюционных процессов", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Главные факты о курах

Предком современной несушки была красная джунглевая курица из Азии. Человек одомашнил её около 80 веков назад. Позже курица стала первым видом птиц с полностью расшифрованным геномом. Ошибки в уходе могут привести к старению несушек, поэтому понимание генетики помогает селекционерам выводить устойчивые породы.

"Интересно, что эволюция у кур происходит быстрее, чем считали ранее. Мы видели значительные генетические сдвиги буквально за полвека наблюдений", — сообщил преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о генетике кур

Только ли MC1R определяет цвет?

Нет, но это ключевой переключатель. Он определяет наличие темного или светлого пигмента.

Почему это важно для науки?

Изучение птиц позволяет понять, как меняются животные без сложных генетических катастроф.

Могут ли окрасы менять поведение птиц?

Прямой связи между выбором цвета и агрессивностью нет, но отбор по окрасу косвенно влияет на характер.

Встречается ли этот ген у людей?

Да, аналогичные гены отвечают за тон кожи и волос у людей и млекопитающих.

Читайте также

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, биофизик Алексей Корнилов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Садоводство, цветоводство
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Регионы
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу
Мир. Новости мира
Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу
Популярное
Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города

В Армянске из-за технологического инцидента на крупном промышленном предприятии изменили порядок обеспечения жителей ресурсами и начали усиленный мониторинг среды.

Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Сбылось самое страшное пророчество: финальное предупреждение Хокинга начали фиксировать в России
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Последние материалы
Организм больше не будет дряхлеть: ученые США нашли способ запустить вечное обновление тканей
Хлопнули дверью напоследок: замок в Гессене за 11 миллионов евро экстренно ищет нового хозяина
Рынок капитала меняет фазу: июньские решения владельцев вкладов предопределяют их прибыль на годы
Билеты снова станут доступны: закон ударит по тем, кто создавал искусственный дефицит
Заходят в номер и опешивают: обычный телевизор в приграничном Китае доводит туристов из Приморья до шока
Океан выплеснул пугающего гиганта: на острове Джерси впервые увидели редчайшего монстра из глубин
Мировой скандал из-за монтажа: действия Netflix вынудили супермодель пойти на радикальные меры
Под нашими ногами скрывается сеть в полтора раза больше Млечного Пути: и она кормит планету
Белые розы и холодный расчёт: Волочкова раскрыла истинную причину появления в свадебном реалити
Безнаказанные гонки на дорогах вызвали у чиновников гнев: ведомства готовят масштабное ограничение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.