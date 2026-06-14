Природа создала невероятный калейдоскоп: как один сбой в ДНК изменил облик домашних кур

Домашние куры радуют владельцев самым широким спектром расцветок среди всех сельскохозяйственных животных. Ученые установили, какая именно генетическая настройка позволяет птицам менять свое "платье" от угольно-черного до ослепительно белого.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сельский двор с курами

Генетический ключ к палитре

Группа исследователей из Германии и Швеции нашла виновника куриного многоцветия. Им оказался рецептор MC1R. Этот белок управляет выработкой пигмента в клетках кожи позвоночных. Работа научного коллектива из Лейпцигского, Уппсальского университетов и клиники Charite опубликована в журнале PNAS.

"Цвет — это не случайность, а результат тонкой настройки рецепторов. Мутации в одном гене позволяют получить колоссальное разнообразие фенотипов без глобальной перестройки ДНК", — объяснил биолог Андрей Ворошилов.

Вариации этого гена объясняют практически все известные окрасы домашней птицы. Разные комбинации "включают" или "выключают" производство темного пигмента. В итоге мы видим золотистых, черных или белых особей.

Эволюция в рекордные сроки

Ученых поразила скорость изменений. Куры обрели такое разнообразие окрасок всего за 8 тысяч лет, прошедших с момента одомашнивания. Это наглядный пример того, как быстро отбор формирует внешние признаки. При этом мелкие мутации не ломают общий проект организма, а лишь "раскрашивают" его.

Признак Механизм изменений Окрас оперения Мутации в рецепторе MC1R Скорость адаптации Смена признаков за десятилетия

"Механизм MC1R универсален. Он работает схожим образом у млекопитающих и птиц, что делает курицу идеальной моделью для понимания эволюционных процессов", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Главные факты о курах

Предком современной несушки была красная джунглевая курица из Азии. Человек одомашнил её около 80 веков назад. Позже курица стала первым видом птиц с полностью расшифрованным геномом. Ошибки в уходе могут привести к старению несушек, поэтому понимание генетики помогает селекционерам выводить устойчивые породы.

"Интересно, что эволюция у кур происходит быстрее, чем считали ранее. Мы видели значительные генетические сдвиги буквально за полвека наблюдений", — сообщил преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о генетике кур

Только ли MC1R определяет цвет?

Нет, но это ключевой переключатель. Он определяет наличие темного или светлого пигмента.

Почему это важно для науки?

Изучение птиц позволяет понять, как меняются животные без сложных генетических катастроф.

Могут ли окрасы менять поведение птиц?

Прямой связи между выбором цвета и агрессивностью нет, но отбор по окрасу косвенно влияет на характер.

Встречается ли этот ген у людей?

Да, аналогичные гены отвечают за тон кожи и волос у людей и млекопитающих.

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