Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Срывы съёмок и гнев продюсеров: признание Миррен поставило точку в скандале вокруг Тома Харди
Хрустящие снаружи, мармеладные внутри: пошаговый рецепт клубничных цукатов
Слёзы сами идут от полной беспомощности: Ольга Бузова призналась в глубоких страданиях после травмы
Первая любовь и разница в шесть лет: что Полина Гухман рассказала о романе с сыном Игоря Верника
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Ваша причёска вас старит: 3 ошибки в длине волос, которые добавляют лишние годы
Я до сих пор не верю: как Алла Пугачёва без макияжа и в горох покорила украинскую девушку в Лимасоле
Слёзы катились градом по лицу: случайное признание близкого человека спасло Дженнифер Лопес
Ваша тарелка — ваше настроение: гениальные белковые завтраки для тех, кто не любит готовить

Бандиты в перьях и шерсти: 5 животных, которые не охотятся, а грабят соседей

Зоосфера

Воровство в дикой природе — не каприз, а суровая математика выживания. Ученые называют это клептопаразитизмом. Пока одни тратят часы на выслеживание добычи и калории на рывок, другие ставят на точный расчет и наглость. Гиены, поморники и даже крошечные пауки превратили кражу чужого обеда в эффективную жизненную стратегию. Это позволяет экономить энергию там, где ресурсы ограничены, а риск оправдан.

Волки
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Волки

Сценарии пищевого разбоя

Биологи разделяют клептопаразитизм на три четких тактики. Первая — грубая сила. Это открытый разбой: крупный хищник просто вышвыривает слабого с места трапезы. Вторая — хаотичная конкуренция. Когда ресурс внезапно становится доступен группе, каждый участник стремится не просто схватить кусок, но и вырвать его из пасти соседа. Это постоянная потасовка, где характер животного и его агрессия определяют сытость.

"Клептопаразитизм процветает там, где плотность популяции высока, а добыча сконцентрирована в одном месте. Для многих видов это не резервный план, а основной способ получения белка", — констатировал в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Третий путь — тайное хищение. Грабитель не вступает в драку, а выжидает момента, когда охотник ослабит бдительность. Чайки — признанные мастера этого жанра. Они используют слепые зоны и молниеносную реакцию, чтобы перехватить рыбу раньше, чем законный владелец успеет ее проглотить.

Профессиональные грабители: от гиен до насекомых

Пятнистые гиены часто попадают под огонь критики как ленивые падальщики. Это миф. Они отличные охотники, но умеют считать. Зачем бежать за зеброй, если можно выждать, пока леопард сделает всю черную работу? Гиены оценивают риски: численность противника, его состояние и вероятность травмы. Если перевес на их стороне, они забирают тушу. Это рационализм в чистом виде.

Вид животного Метод кражи
Поморник Воздушное преследование и принуждение к отрыгиванию пищи.
Пчела-кукушка Подкладывание личинок в чужие гнезда для поедания чужих запасов.
Бурундук Опустошение чужих кладовых в зимний период.

В микромире кипят не менее жаркие страсти. Пауки-клептопаразиты заселяют края чужих ловчих сетей. Они настолько малы и легки, что хозяин паутины не чувствует их перемещений. Они воруют мелких насекомых, на которых хозяин не обращает внимания, фактически паразитируя на чужой инженерной мысли.

"У экзотических видов, особенно рептилий и паукообразных, воровство часто связано с дефицитом территории. В неволе это может привести к гибели слабого биотипа", — подчеркнул ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Эволюционный эффект: как воры меняют поведение жертв

Присутствие воров заставляет жертв менять свои привычки. Хрестоматийный пример из Йеллоустона: пумы стали терять крупных лосей из-за стай волков. Одинокая кошка не может защитить 200-килограммовую тушу от группы хищников. В результате пумы перешли на охоту на мелких оленей. Такую добычу можно съесть за два дня, не привлекая лишнего внимания. Клептопаразиты буквально переписали диету целого вида.

Даже в небе физика диктует свои правила. Акустика леса и открытых пространств влияет на то, как птицы подают сигналы о находке еды. Если кричать слишком громко — налетят клептопаразиты. Если тихо — не узнают сородичи, которые могли бы помочь с обороной. Это вечный баланс между выгодой и риском потери всего улова.

Ответы на популярные вопросы о клептопаразитизме

Является ли клептопаразитизм формой охоты?

Нет, это форма социального взаимодействия. Животное тратит энергию не на поиск и убийство жертвы, а на захват уже готового ресурса.

Могут ли домашние животные быть клептопаразитами?

Да, это часто проявляется в семьях с несколькими питомцами, когда одна кошка отнимает еду у другой, используя доминирование.

Почему воры не охотятся сами?

Они охотятся, но кража часто требует меньше затрат. Если риск получить травму при драке низок, эволюция выбирает кражу.

Наносит ли это вред экосистеме?

Напротив, это регулирует численность популяций и заставляет виды совершенствовать свои навыки маскировки и защиты.

Читайте также

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Сбылось самое страшное пророчество: финальное предупреждение Хокинга начали фиксировать в России
Наука и техника
Сбылось самое страшное пророчество: финальное предупреждение Хокинга начали фиксировать в России
Прощание с американским газом: европейские гиганты пошли на крайние и болезненные меры
Газ
Прощание с американским газом: европейские гиганты пошли на крайние и болезненные меры
Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города
Юг
Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города
Популярное
Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города

В Армянске из-за технологического инцидента на крупном промышленном предприятии изменили порядок обеспечения жителей ресурсами и начали усиленный мониторинг среды.

Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Сбылось самое страшное пророчество: финальное предупреждение Хокинга начали фиксировать в России
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Последние материалы
Хрустящие снаружи, мармеладные внутри: пошаговый рецепт клубничных цукатов
Слёзы сами идут от полной беспомощности: Ольга Бузова призналась в глубоких страданиях после травмы
Первая любовь и разница в шесть лет: что Полина Гухман рассказала о романе с сыном Игоря Верника
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Ваша причёска вас старит: 3 ошибки в длине волос, которые добавляют лишние годы
Я до сих пор не верю: как Алла Пугачёва без макияжа и в горох покорила украинскую девушку в Лимасоле
Слёзы катились градом по лицу: случайное признание близкого человека спасло Дженнифер Лопес
Ваша тарелка — ваше настроение: гениальные белковые завтраки для тех, кто не любит готовить
Ваш дом против вас? 3 простых шага, чтобы домашние дела перестали быть бесконечными
Кисломолочка перестаёт быть скучной: один нюанс с малиной превратит ряженку в нежный крем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.