Ваш пес спит 20 часов в сутки? Как определить грань между природной нормой и опасным сигналом

Владельцы часто наблюдают одну и ту же картину: собака проводит в объятиях Морфея большую часть суток. Некоторых это умиляет, других пугает, заставляя подозревать у питомца скрытые недуги. Однако биологический таймер животного работает по совершенно иным правилам, чем наш с вами.
Норма сна собаки не является константой. Она зависит от возраста, индивидуальных особенностей метаболизма и уровня физической активности. Стареющие собаки спят до 20 часов: их ресурсы восстановления истощаются быстрее. Активные рабочие породы при правильном графике тратят энергию эффективно, поэтому спят крепче и качественнее. В то же время скука, вызванная отсутствием подходящей породы для спокойного ритма, часто загоняет животное в состояние вынужденного сна от безделья.
"Щенки и пожилые животные нуждаются в длительном отдыхе для поддержания гомеостаза. Для них 18-20 часов — абсолютная норма, обусловленная процессами роста или восстановления тканей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru кинолог Олег Мартынов.
|Тип поведения/возраст
|Среднее время сна в сутки
|Щенки периода раннего роста
|18-20 часов
|Взрослые активные особи
|12-14 часов
|Пожилые собаки
|16-18 часов
Сон становится маркером проблемы лишь при смене поведенческого паттерна. Если собака резко перестает радостно встречать хозяина, теряет интерес к прогулкам или еде, это повод для тщательной проверки здоровья.
"Главный сигнал бедствия — невозможность животного проснуться, апатия, сопровождаемая отказом от воды или еды. Часто владельцы путают естественный сон с болезненным состоянием, исключить которое может только осмотр и базовый анализ крови", — предупредил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.
Здоровый питомец — тот, который активно расходует энергию и качественно отдыхает. Стабильный распорядок дня, задания на поиск предметов и правильно сформированный характер питомца через игры минимизируют стрессовые состояния. Если собака просто "много спит", но активна на улице — примите это как индивидуальную особенность темперамента.
"Собака требует не только физической нагрузки, но и ментальной стимуляции. Уставший мозг отключается эффективнее, чем уставшее тело", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.
Да, смена обстановки или разлука с владельцем часто провоцируют уход в апатию, которую хозяева ошибочно принимают за потребность в отдыхе.
Будить стоит только при наличии тревожных симптомов: изменения дыхания, судорог или при абсолютной вялости после попытки контакта.
Тяжелая, несбалансированная пища часто вызывает сонливость после кормления из-за затрат энергии организма на процесс пищеварения.
Нет, крупные флегматичные псы склонны к более длительному отдыху, чем холеричные терьеры или рабочие собаки.
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