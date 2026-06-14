Ваш пес спит 20 часов в сутки? Как определить грань между природной нормой и опасным сигналом

Владельцы часто наблюдают одну и ту же картину: собака проводит в объятиях Морфея большую часть суток. Некоторых это умиляет, других пугает, заставляя подозревать у питомца скрытые недуги. Однако биологический таймер животного работает по совершенно иным правилам, чем наш с вами.

Фото: Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain Собака спит на диване

Причины долгого сна: от генов до нагрузки

Норма сна собаки не является константой. Она зависит от возраста, индивидуальных особенностей метаболизма и уровня физической активности. Стареющие собаки спят до 20 часов: их ресурсы восстановления истощаются быстрее. Активные рабочие породы при правильном графике тратят энергию эффективно, поэтому спят крепче и качественнее. В то же время скука, вызванная отсутствием подходящей породы для спокойного ритма, часто загоняет животное в состояние вынужденного сна от безделья.

"Щенки и пожилые животные нуждаются в длительном отдыхе для поддержания гомеостаза. Для них 18-20 часов — абсолютная норма, обусловленная процессами роста или восстановления тканей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru кинолог Олег Мартынов.

Тип поведения/возраст Среднее время сна в сутки Щенки периода раннего роста 18-20 часов Взрослые активные особи 12-14 часов Пожилые собаки 16-18 часов

Когда пора записываться к врачу

Сон становится маркером проблемы лишь при смене поведенческого паттерна. Если собака резко перестает радостно встречать хозяина, теряет интерес к прогулкам или еде, это повод для тщательной проверки здоровья.

"Главный сигнал бедствия — невозможность животного проснуться, апатия, сопровождаемая отказом от воды или еды. Часто владельцы путают естественный сон с болезненным состоянием, исключить которое может только осмотр и базовый анализ крови", — предупредил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Правильное планирование отдыха

Здоровый питомец — тот, который активно расходует энергию и качественно отдыхает. Стабильный распорядок дня, задания на поиск предметов и правильно сформированный характер питомца через игры минимизируют стрессовые состояния. Если собака просто "много спит", но активна на улице — примите это как индивидуальную особенность темперамента.

"Собака требует не только физической нагрузки, но и ментальной стимуляции. Уставший мозг отключается эффективнее, чем уставшее тело", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

Может ли собака спать постоянно из-за депрессии?

Да, смена обстановки или разлука с владельцем часто провоцируют уход в апатию, которую хозяева ошибочно принимают за потребность в отдыхе.

Нужно ли будить собаку, если она спит дольше нормы?

Будить стоит только при наличии тревожных симптомов: изменения дыхания, судорог или при абсолютной вялости после попытки контакта.

Влияет ли питание на длительность сна?

Тяжелая, несбалансированная пища часто вызывает сонливость после кормления из-за затрат энергии организма на процесс пищеварения.

Все ли породы спят одинаково?

Нет, крупные флегматичные псы склонны к более длительному отдыху, чем холеричные терьеры или рабочие собаки.

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