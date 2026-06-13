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Они буквально варятся в собственном соку: аномальное тепло лишило океанских гигантов сил

Зоосфера

Океанические гиганты, такие как большая белая акула и тунец, оказались в физиологической ловушке: из-за глобального потепления их высокоэффективные организмы начинают перегреваться. Исследование ученых из Тринити-колледжа в Дублине показало, что так называемые мезотермные (теплокровные) рыбы тратят в четыре раза больше энергии, чем их холоднокровные сородичи. Теперь, когда средняя температура воды растет, эти хищники вынуждены мигрировать к полюсам или уходить на глубину, жертвуя охотой ради спасения от теплового удара.

Страшная акула под водой
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Страшная акула под водой

Почему теплокровность стала обузой для акул

Мезотермные рыбы — редчайшая группа, составляющая менее 0,1% всех видов. Способность поддерживать температуру тела выше, чем у окружающей среды, долгое время считалась эволюционным преимуществом, позволяющим акулам и тунцам развивать огромную скорость и охотиться в широком диапазоне глубин. Однако за этот "турбо-режим" приходится платить колоссальным расходом ресурсов.

"Мезотермные виды — это своего рода спортивные болиды в мире океана. Они потребляют в 3,8 раза больше энергии, чем обычные рыбы. Любое повышение температуры воды резко ускоряет их метаболизм, заставляя искать в разы больше пищи, которой в перегретых слоях океана становится всё меньше", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Исследователи установили, что повышение температуры тела всего на 10 °C удваивает скорость метаболизма. Это ставит хищников перед "двойной угрозой": их биологические потребности растут одновременно с ухудшением условий окружающей среды. В отличие от энергоэффективного организма ленивцев, акулы не могут просто замедлиться без потери статуса высших хищников.

Физика перегрева: почему размер имеет значение

Проблема перегрева особенно остро стоит перед крупными особями. Согласно законам физики, чем больше тело, тем медленнее оно отдает тепло в окружающую среду. У гигантских белых акул весом в несколько тонн выработка энергии происходит быстрее, чем теплоотдача через поверхность кожи.

"Крупные хищники буквально варятся в собственном соку, когда вода вокруг становится слишком теплой. При достижении критического порога, например, 17 °C для тонной акулы, животное вынуждено менять поведение: нырять глубже или снижать активность, что делает его менее эффективным охотником", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по поведению животных Павел Смирнов.

Даже небольшие изменения в режиме охлаждения могут привести к фатальным последствиям. Если кошка, которая жуёт пакеты из-за стресса, может быть спасена хозяином, то акула в открытом океане остается один на один с тепловым стрессом, который диктует ей новую географию обитания.

Миграция как способ выживания в горячем океане

Ученые прогнозируют массовый исход крупных рыб из тропических зон. Уже сейчас наблюдаются сезонные миграции в более высокие широты и временные погружения на экстремальные глубины. Для таких видов, как синий тунец, это единственный способ сбросить тепловое напряжение организма.

"Мы наблюдаем серьезную трансформацию морских экосистем. Хищники, приближаясь к своим физиологическим пределам, уходят из привычных ареалов. Это нарушает пищевые цепочки, выстроенные тысячелетиями, и в первую очередь бьет по тем видам, которые уже страдают от чрезмерного вылова", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Фактор воздействия Результат для животного
Рост температуры на 10 °C Двукратное ускорение метаболизма и рост потребности в еде
Увеличение массы тела Замедление теплоотдачи и высокий риск внутреннего перегрева
Порог воды выше 17 °C Необходимость миграции в прохладные регионы или на глубину
Дефицит кормовой базы Истощение и снижение жизнеспособности популяции

Ответы на популярные вопросы о перегреве океанических гигантов

Почему акулы не могут просто адаптироваться к теплой воде?
Физиологическая адаптация — процесс долгий. Мезотермные животные генетически "запрограммированы" на определенный уровень метаболизма. Резкий скачок температуры океана происходит быстрее, чем механизмы эволюции могут скорректировать их внутренние процессы.

Чем именно опасен перегрев для тунцов и акул?
При перегреве нарушается работа мышц и нервной системы. Рыба теряет маневренность и скорость — свои главные козыри в охоте. Кроме того, перегрев вызывает оксидативный стресс, разрушающий клетки организма.

Как ученые измеряют температуру диких акул?
Используются специальные биодатчики, которые крепятся на плавники или вводятся под кожу. Они фиксируют не только температуру окружающей среды, но и показатели глубоких тканей мышц в режиме реального времени.

Влияет ли потепление на размножение этих рыб?
Да. Из-за нехватки энергии, которая теперь уходит на поддержание жизнедеятельности в жаре, у самок снижается фертильность, а ареалы для нереста становятся непригодными из-за температурного режима.

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Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, биолог-эколог Аркадий Кузнецов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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