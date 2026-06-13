Локдаун обнажил две правды о диких животных: одни готовы к соседству с человеком, другие — никогда

Глобальный локдаун 2020 года стал для биологов случайным, но масштабным экспериментом, позволившим выяснить, как дикие звери реагируют на физическое нахождение людей рядом. Исследователи проанализировали перемещения более 4500 млекопитающих и птиц в США, объединив данные с ошейников животных и геолокацию мобильных телефонов горожан. Выяснилось, что для дикой природы критично не столько изменение ландшафта постройками, сколько наше непосредственное присутствие. При этом разные виды реагируют на человека диаметрально противоположно: пока одни в панике сужают свои границы, другие, напротив, начинают осваивать новые территории.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Эфиопский волк

Ландшафт против присутствия: что пугает животных сильнее

Исследование, опубликованное в журнале Science, доказало: дикие животные четко разделяют антропогенную среду (дороги, здания) и самих людей как биологические объекты. Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Смитсоновского института обнаружили, что 57% изученных видов одновременно испытывают давление и от застройки, и от плотности населения. Однако именно резкое исчезновение людей с улиц во время пандемии показало, что животные чувствительны к нашему движению гораздо больше, чем к наличию асфальта под лапами.

"Животные воспринимают человека как активный фактор угрозы. Даже если среда обитания остается неизменной, само появление людей в лесу или парке заставляет зверей менять привычные маршруты и сокращать время кормления", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Данные геолокации смартфонов позволили биологам составить поминутную карту человеческой активности. Выяснилось, что около 68% видов птиц и 67% млекопитающих моментально расширяли или сужали свои ареалы, как только поток людей в их зоне обитания менялся. Особенно остро это проявилось в национальных парках, где обитатели не привыкли к постоянному контакту с туристами и реагируют на каждого пешехода как на потенциального хищника.

Индивидуальные стратегии: почему волки смелеют, а олени прячутся

Реакция дикой природы оказалась крайне неоднородной. Белохвостые олени, например, демонстрируют двойственное поведение: они легко адаптируются к измененному ландшафту и охотно селятся рядом с фермами, но мгновенно уходят в глубь леса, если активность людей возрастает. Канадские журавли ведут себя зеркально — они консервативны в выборе мест гнездования, но спокойнее относятся к присутствию наблюдателей.

"Различия в поведении объясняются эволюционными механизмами. Те виды, которые веками подвергались преследованию, сохраняют генетическую память об опасности, исходящей от человека, и их адаптация проходит гораздо сложнее", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Удивительным исключением стали волки. В отличие от большинства лесных жителей, серые хищники расширяли границы своих охотничьих угодий в периоды присутствия человека. Ученые предполагают, что это связано с их высокой мобильностью и способностью эффективно избегать встреч, используя освободившиеся после людей участки для быстрой миграции.

Уроки "антропопаузы": как планировать заповедники будущего

Период затишья, названный учеными "антропопаузой", позволил собрать данные о 13 000 особей. Теперь экологи понимают, что просто выделить территорию под заповедник недостаточно — нужно регулировать "человеческий трафик". В менее урбанизированных районах чувствительность зверей к присутствию людей в разы выше, чем у городских обитателей. Понимание того, как формируется характер целых популяций в зависимости от среды, поможет создавать более эффективные зоны отчуждения.

"Сейчас крайне важно понять, является ли смена поведения животных признаком успешной адаптации или же это хронический стресс, ведущий к снижению популяции. Мы наблюдаем только внешние сдвиги, но физиологические последствия еще предстоит оценить", — объяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Вид животного / Группа Реакция на присутствие человека Белохвостый олень Сужает ареал, уходит в укрытия при появлении людей Канадский журавль Относительно толерантен к людям, но требователен к среде Волк Расширяет территорию перемещения, активно избегая встреч Птицы (общий показатель) У 68% видов зафиксировано изменение занимаемой ниши

Ответы на популярные вопросы о поведении диких животных

Как животные понимают, что людей стало меньше?

Они ориентируются по уровню шума, запахам и визуальному отсутствию угрозы на открытых пространствах. При снижении этих факторов звери начинают выходить на дороги и поляны, которые раньше считали опасными зонами.

Почему волки расширяли территорию, а не прятались?

Волки — высокоинтеллектуальные хищники с огромными охотничьими угодьями. Отсутствие людей позволяет им использовать кратчайшие пути между участками леса, которые в обычное время "заблокированы" туристами или фермерами.

Правда ли, что звери в национальных парках боятся людей сильнее домашних?

Да, дикие животные в заповедниках воспринимают человека как непредсказуемого агрессора. В городах у многих видов (например, лисиц или енотов) происходит привыкание, и их реакция на прохожих притупляется.

Помогла ли "антропопауза" восстановить численность редких видов?

Краткосрочный период затишья вряд ли существенно увеличил популяцию, но он дал ученым бесценные данные для охраны ареалов в будущем, позволяя понять, где именно звери нуждаются в полном покое от людей.

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