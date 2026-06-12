Гравитация им не страшна: в бездне обнаружили существ с феноменальными способностями

Глубоководная экспедиция в южной Атлантике раскрыла тайны самой обширной, но наименее изученной среды обитания на планете — срединной зоны океана. Ученым удалось обнаружить 31 новый вид существ, чья внешность напоминает персонажей научной фантастики. От светящихся червей до одноклеточных гигантов, видимых невооруженным глазом, — эти открытия стали возможны благодаря применению лазерного 3D-сканирования и подводной робототехники, которые позволяют изучать хрупких обитателей без риска их повреждения. Впервые в истории биологии исследователи смогли заглянуть внутрь живой клетки микроорганизма прямо в его естественной среде на глубине более километра.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Аквалангист изучает объект

От светящихся медуз до гигантских одноклеточных организмов

В ходе миссии на исследовательском судне Falkor ученые Института океана Шмидта сосредоточились на изучении вод у берегов Бразилии. В центре внимания оказались ризарии — уникальные одноклеточные, достигающие аномальных размеров. Помимо них, биологи описали прозрачных гребневиков и червей-томоптерисов, которые используют биолюминесценцию для ориентации в вечной тьме.

"Обнаружение такого количества новых видов в одном регионе подтверждает, что наши знания о Мировом океане все еще поверхностны. Особенно впечатляют сифонофоры — это не просто животные, а сложные колонии-государства, где каждый элемент выполняет свою узкую функцию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Среди наиболее необычных находок — личиночные организмы, создающие вокруг себя сложные "слизистые дома". Эти конструкции служат одновременно и защитой, и высокоэффективным фильтром для сбора органического мусора ("морского снега"), опускающегося с поверхности. Изучение таких механизмов важно для понимания глобального углеродного цикла, в котором задействованы даже самые крупные обитатели океанических глубин.

Новые способы изучения хрупких морских обитателей

Традиционные методы глубоководных исследований часто приводили к гибели существ: при подъеме на поверхность их мягкие тела разрушались из-за перепада давления и механического воздействия сетей. Решением стало использование подводного аппарата SuBastian, оснащенного системами DeepPIV и EyeRIS. Лазерное сканирование позволило воссоздать точные трехмерные модели животных без прямого контакта с ними.

"Применение неинвазивных методов в океанологии сопоставимо с переходом от хирургии к МРТ. Мы видим не просто форму, а поведение и взаимодействие организма со средой, что критически важно для понимания этологии глубоководных видов", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Дополнительно применялась камера для теневой графики, фиксирующая мельчайшие элементы анатомии, такие как реснички и тонкие мембраны. Это позволило рассмотреть детали, которые раньше ускользали от объективов обычных камер. Подобная деликатность в исследованиях напоминает ту осторожность, с которой нужно подходить к домашним питомцам, когда когти сталкиваются с хаотичной моторикой в закрытом пространстве.

Впервые удалось заглянуть внутрь живого морского микроорганизма

Технологическим триумфом экспедиции стало использование микроскопа "Кальмар". Прибор позволил в реальном времени наблюдать за работой клеточных структур и формированием стеклянного скелета у живых простейших. Для фиксации движений микроорганизмов ученые использовали "гидродинамическую беговую дорожку" — камеру, в которой круговой поток воды имитирует бесконечный столб океана, позволяя существу оставаться на месте для долгого наблюдения.

"Возможность изучать генетику и клеточную биологию прямо на глубине открывает колоссальные перспективы. Это путь к пониманию того, как жизнь адаптируется к запредельному давлению и отсутствию света", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Объект исследования Технология / Метод изучения Хрупкие медузы и сифонофоры 3D-лазерное сканирование (DeepPIV) в естественной среде Анатомия микроорганизмов Камера теневой графики для получения сверхчетких силуэтов Живая клетка простейших Глубоководный микроскоп "Кальмар" для наблюдения скелета Поведение в движении Гидродинамическая "беговая дорожка" (имитация столба воды)

Ответы на популярные вопросы о глубоководных открытиях

1. Почему эти виды не находили раньше?

Большинство обнаруженных существ обитают в "сумеречной зоне", где крайне сложно вести съемку. Кроме того, их тела состоят из желеобразной массы, которая мгновенно разрушается при попытке поймать их традиционным сачком или тралом.

2. Что такое сифонофоры и почему они считаются колониями?

Сифонофор — это сложная структура из множества зооидов. Каждый такой элемент является отдельным организмом по происхождению, но в колонии он специализируется только на одной задаче: движении, охоте или размножении, работая как орган единого тела.

3. Как одноклеточные организмы могут достигать больших размеров?

В условиях глубоководья ризарии и другие простейшие развили способность неограниченного роста скелета. Это позволяет им эффективно собирать пищу в среде с низкой концентрацией питательных веществ, превращаясь в полноценных гигантов микромира.

4. Зачем ученым понадобились 3D-модели животных?

3D-сканирование позволяет изучать анатомию без вскрытия и повреждения тканей. Это дает возможность делиться данными с мировым научным сообществом, создавая цифровую библиотеку морской жизни без вреда для экосистемы.

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