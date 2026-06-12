Подводные великаны поражают масштабом: какие рыбы считаются самыми крупными на планете

Мировой океан скрывает колоссальные биологические системы, где физические параметры обитателей выходят за рамки привычных представлений. В списке доминируют хрящевые виды, а исключительные размеры определяются типом питания. Представляем верифицированный рейтинг самых крупных рыб планеты на основе их массы и длины.

Фото: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration is licensed under public domain Луна-рыба

Китовая акула: фильтратор-гигант

Китовая акула (Rhincodon typus) удерживает статус лидера среди всех современных рыб. Ее длина достигает 13 метров при массе около 21,5 тонны. Животное обитает в тропических поясах и придерживается пассивной стратегии питания. Она медленно перемещается в толще воды, пропуская через жаберный аппарат планктон и мелких ракообразных.

"Несмотря на внушительные габариты, этот вид крайне уязвим перед антропогенным воздействием. Китовые акулы поздно достигают половой зрелости, что замедляет восстановление популяции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Исполинская акула и ее выносливость

Второе место занимает гигантская акула (Cetorhinus maximus), вырастающая до 12 метров. Ее вес составляет примерно 4,2 тонны. В отличие от тропической родственницы, этот вид предпочитает умеренные воды Атлантики и Тихого океана. Ее замечали даже в холодных бассейнах Баренцева моря. Эти необычные животные обладают способностью фильтровать до 2000 тонн воды в час, извлекая кормовую базу.

Опасные хищники: тигровая и белая

Тигровая акула (Galeocerdo cuvier) достигает 7,3 метра в длину. Это сложный прибрежный охотник, ориентирующийся на электромагнитные сигналы жертвы. Ее рацион включает морских черепах и птиц. Большая белая акула (Carcharodon carcharias) при схожей массе в 3 тонны отличается большей агрессивностью и продолжительностью жизни до 70 лет.

"Рацион крупных хищников напрямую зависит от экосистемы региона. Нападения на людей часто происходят из-за визуальных ошибок акулы в мутной воде", — подчеркнул специально для Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Речные и морские аномалии

Белуга считается крупнейшей пресноводной рыбой, хотя основную часть цикла проводит в морях. Ее длина превышает 7 метров. Столь же уникален гигантский скат манта. Инвазивные виды других скатов часто меняют среду обитания, но манты остаются верны теплым течениям, поражая размахом плавников до 9 метров.

Вид рыбы Максимальный вес (тонны) Китовая акула 21,5 Гигантская акула 4,2 Тигровая акула 3,0 Обыкновенная луна-рыба 2,8

Семейство луна-рыб

Луна-рыба (Mola mola) обладает дисковидным телом и кожной броней. Виды Mola alexandrini и Masturus lanceolatus обитают на глубинах до 800 метров. Их биология изучена не полностью. Например, рыба-худвинкер была идентифицирована как отдельный вид только десять лет назад. Эти животные выживают за счет потребления медуз и сальп.

"Луна-рыба является чемпионом по плодовитости, производя миллионы икринок. Однако выживаемость мальков в естественной среде остается крайне низкой", — отметил в разговоре с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы

Почему кит не входит в этот рейтинг?

Биологически киты относятся к классу млекопитающих. Они дышат легкими и выкармливают потомство молоком, в то время как список ограничен представителями надкласса рыб.

Какая рыба самая тяжелая среди костных?

Лидером среди костных рыб является обыкновенная луна-рыба. Ее вес достигает 2,8 тонны. Акулы относятся к хрящевым рыбам.

Безопасны ли китовые акулы для дайверов?

Да, этот вид лишен привычных зубов для захвата крупной добычи. Основную опасность представляет случайный удар мощным хвостом из-за габаритов животного.

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