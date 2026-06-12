Загадка размером с автобус: зачем горбатые киты демонстративно зевают рядом с лодками

Горбатые киты начали демонстрировать странное поведение, напоминающее зевоту. Морские гиганты раскрывают пасть вдали от мест кормежки, что озадачивает научное сообщество. Ученые фиксируют десятки случаев такого оцепенения рядом с людьми у берегов Австралии, Гавайев и островов Тонга.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use Горбатый кит

Физиология морского биотопа

Горбатые киты обычно используют пасть как фильтр для сбора криля в холодных водах. Ученые из Университета Маккуори проанализировали 66 видеозаписей, на которых животные замирают с открытым ртом в тропиках. В этих регионах нет пищи, а значит, действие теряет биологический смысл как элемент охоты. Это не случайный жест, а повторяющийся паттерн поведения в специфической среде.

"Мы видим фиксацию челюсти в одном положении на длительное время. Это не имеет отношения к дыханию, так как рот кита изолирован от легких", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по экзотическим животным Антон Тарасов.

Исследователи полагают, что рост числа наблюдений связан с восстановлением популяции после запрета на промысел. Смартфоны туристов позволяют фиксировать поведение китов в реальном времени. Феномен охватывает разные полушария, что исключает версию об обучении одной группы у другой. Речь идет о врожденной реакции или универсальном способе взаимодействия с внешним миром.

Социальный интеллект и наблюдение

Кит обладает высоким интеллектом и часто проявляет любопытство к объектам на поверхности. Раскрытая пасть может служить инструментом коммуникации или способом изучения лодок. В некоторых случаях молодые особи играют с плавающим мусором, захватывая его ртом. Это напоминает поведение детей, исследующих мир через прикосновения и вкус.

Версия Обоснование Коммуникация Демонстрация габаритов или статуса в группе. Акустика Смыкание челюстей для создания гидроакустического сигнала.

"Животные часто имитируют интерес к лодкам. Раскрытие пасти может быть формой тактильного или визуального мониторинга среды", — подчеркнул эксперт по поведению животных Павел Смирнов в беседе с Pravda.Ru.

Теория мышечной разминки

Во время миграции горбачи проходят тысячи километров и практически не питаются. Мышцы челюсти, предназначенные для колоссальных нагрузок при фильтрации воды, могут застаиваться. Зевота в данном контексте — это физическая подготовка к будущему сезону охоты. Кит просто разминает связки, чтобы сохранить функциональность сложного аппарата.

Даже глубоководные архивы показывают, что останки китов и их строение адаптированы к экстремальным механическим воздействиям. Если челюсть не будет готова к резкому раскрытию в момент атаки на косяк рыбы, животное рискует остаться без добычи. Природа не терпит дисфункций, поэтому профилактические упражнения выглядят логично.

"Любая активность, не связанная с добычей еды, требует колоссальных энергозатрат. Кит не будет открывать рот просто так", — отметил специально для Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Важно понимать, что смерть морского гиганта создает целую глубоководную экосистему. Состояние челюстей и общее здоровье особи напрямую влияют на стабильность биотопа. Каждое движение кита выверено миллионами лет эволюции и направлено на выживание вида в меняющихся условиях мирового океана.

Ответы на популярные вопросы

Помогает ли зевание киту дышать?

Нет. Дыхательные пути кита ведут к дыхалу на верхней части головы и никак не связаны с ротовой полостью. Открытый рот не увеличивает приток кислорода.

Может ли кит случайно проглотить человека или мусор?

Горло горбатого кита узкое, оно не пропустит крупный объект. Однако захват мусора пастью фиксировался как элемент игры или случайного загрязнения.

Почему это происходит именно рядом с лодками?

Вероятно, киты реагируют на шум двигателей или визуальный раздражитель. Это форма ответного любопытства на внимание со стороны людей.

Читайте также