Инопланетяне в мире теплокровных: что не так с ДНК ленивцев и почему их гены "прыгают"

Ленивцы — одни из самых странных существ планеты. Их метаболизм работает как изношенный аккумулятор, а вместо рывка они предпочитают затянутое на месяцы "зависание" на ветках. Генетики решили выяснить, почему природа позволила этим животным нарушить все законы энергетического баланса млекопитающих.

Фото: Openverse by marissa_strniste, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ленивец

"Прыгающие гены" ленивцев

Исследователи секвенировали геномы двупалого ленивца Линнея и южного муравьеда. Оказалось, что секрет их медлительности скрыт в "прыгающих генах" — транспозонах. Эти участки ДНК копируют себя и перемещаются по геному, меняя всё вокруг. У ленивцев такие вставки закрепились около 30 миллионов лет назад.

Эти транспозоны уникальны именно для ленивцев. Они стали своего рода "генетическим якорем", который держит животное в состоянии перманентного спокойствия.

Почему митохондрии работают в полсилы

Митохондрии — штатные электростанции клеток. Обычно они потребляют кислород и питательные вещества, производя энергию для движения. У ленивцев же эти станции работают в энергосберегающем режиме. Анализ показал: "прыгающие гены" тесно связаны именно с митохондриальными путями.

"Ленивцы развили своеобразные резервные системы, позволяющие клеткам функционировать при крайне низких уровнях энергии, не теряя при этом здоровья", — отметила в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Тип млекопитающего Метаболические особенности Обычные виды Активная выработка энергии, высокая температура тела Ленивцы Экономия энергии, перепад температуры, низкий метаболизм

Система выглядит как "расслабленное состояние" клеток. Это помогает ленивцам выживать, когда калорий из листьев не хватает для активного образа жизни. Такая адаптация делает их инопланетянами в мире теплокровных.

Ученые считают, что изучение этого механизма поможет в лечении нейродегенеративных заболеваний или атрофии мышц. Если мы поймем, как "выключить" перегрев в митохондриях человека, — получим новый инструмент для долголетия.

"Многие заболевания человека, включая диабет и мышечную атрофию, кроются в сбоях митохондрий. Ленивцы — естественная модель для изучения энергетического контроля", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о биологии ленивцев

Почему у ленивцев такой низкий метаболизм?

Это эволюционная адаптация к низкокалорийной диете из листьев, позволяющая экономить энергию путем замедления клеточных процессов.

Что такое "прыгающие гены"?

Это транспозоны — участки ДНК, которые перемещаются внутри генома, изменяя активность других генов и способствуя быстрой эволюционной настройке.

Могут ли ленивцы быстро двигаться?

В естественной среде они крайне медлительны, но являются отличными пловцами, способными преодолевать большие дистанции в воде.

Чем ленивцы полезны для науки?

Они раскрывают секреты эффективного управления энергией в клетках, что важно для борьбы с возрастными болезнями и изучения метаболических расстройств.

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