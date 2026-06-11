Милота обернулась трагедией: как генетическая ошибка обрекает вислоухих кошек на мучения

Вислоухие кошки часто становятся жертвами собственной внешности. Владельцы ценят их за кукольный вид, не задумываясь о биологической цене такой мутации. Генетическая особенность, изменяющая форму ушной раковины, затрагивает весь организм животного, что приводит к необратимым патологиям опорно-двигательного аппарата.

Фото: commons.wikimedia.org by Scottish fold cat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шотландский вислоухий кот

Мутация как системный дефект хряща

Специфическая форма ушей — не просто внешняя характеристика породы. Это следствие генетической аномалии, влияющей на структуру хрящевой ткани. Подобная мутация не ограничивается ушными раковинами. Она распространяется на все сочленения костей в теле кошки.

"За эту особенность ответственна мутация хрящевой ткани. Проблема в том, что данный дефект носит системный, а не локальный характер", — объяснила фелинолог Наталья Гаврилова.

Прогноз развития заболеваний суставов

Опорно-двигательный аппарат вислоухих кошек испытывает постоянную нагрузку. Хрящи, составляющие основу суставов, изнашиваются ускоренными темпами. С возрастом животное теряет привычную подвижность и гибкость.

Владельцы часто игнорируют первые признаки недомогания. Вялость и нежелание запрыгивать на мебель списывают на характер или лишний вес. Однако реальная причина кроется в хроническом болевом синдроме и дегенеративных процессах. Остеохондродисплазия становится неизбежным диагнозом для многих представителей породы.

Фактор здоровья Последствия Хрящевая ткань Постепенное разрушение и деформация Физическая активность Снижение подвижности, боль при прыжках

"Хрящи изнашиваются постепенно. Каждый прыжок приближает животное к критическому состоянию суставов, так как процесс приобрел хронический характер", — отметила ветеринарный врач Сергей Рябинин.

Принципы облегчения состояния питомца

Данная патология неизлечима. Ветеринарная терапия направлена исключительно на снятие болевых ощущений и поддержание качества жизни активных питомцев. Необходимо минимизировать прыжки с высоты, обустроить мягкие спальные места и соблюдать режим ограниченных нагрузок.

Заводчики избегают вязки двух вислоухих особей для предотвращения усугубления дефекта. Потомство от союзов с прямоухими представителями, например, скоттиш-страйтами, реже наследует тяжелые формы патологии.

"Лечение носит симптоматический характер. Мы применяем противовоспалительные средства для купирования болей, но обратить разрушение хрящей невозможно", — предупредил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач Максим Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о содержании вислоухих кошек

Можно ли кормить кошку добавками для суставов?

Хондропротекторы могут поддержать состояние суставов, но они не являются лекарством от генетической мутации. Применение добавок обязательно согласовывайте с ветеринаром.

Как понять, по какой причине кошка стала меньше двигаться?

Если питомец перестал запрыгивать на возвышенности, с трудом спускается с лестницы или проявляет агрессию при прикосновении к лапам — это повод для срочного осмотра у специалиста.

Влияет ли питание на состояние хрящей?

Рацион должен быть сбалансированным. Лишний вес — главный враг суставов вислоухой кошки, создающий избыточную нагрузку на хрупкий опорно-двигательный аппарат.

Поможет ли операция?

Хирургическое вмешательство применяется только в крайних случаях при серьезных деформациях. Исправить генетически заданную структуру хряща невозможно.

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