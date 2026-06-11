Рыба-франкенштейн пробралась в озера: чиновники в США отдали экстренный приказ на уничтожение

В водоемах штата Нью-Йорк обнаружен опасный инвазивный хищник — змееголов, которого за специфическую внешность и живучесть прозвали "рыбой-франкенштейном". Это существо обладает пугающей способностью дышать атмосферным воздухом и перемещаться между озерами прямо по суше, используя плавники как опору. Необычайная прожорливость и отсутствие естественных врагов в американской экосистеме превращают появление этой рыбы в настоящую экологическую угрозу, заставляя власти вводить экстренные меры контроля.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рыба змееголов

Рыба-франкенштейн: почему змееголов так опасен

Змееголов — это крайне агрессивный хищник с широкой пастью, усеянной мелкими зубами. Его главная особенность заключается в строении дыхательной системы: рыба может усваивать кислород из воздуха, что позволяет ей оставаться вне воды до нескольких суток. В штате Нью-Йорк официально подтвердили первый случай обнаружения особи в Лили-Понд. Специалисты предполагают, что хищник попал в естественную среду из частного аквариума — сценарий, характерный для многих экологических проблем в США, где безответственное содержание экзотов приводит к катастрофам.

"Змееголовы обладают феноменальной способностью к адаптации. Их умение 'переползать' из одного водоема в другой по влажной траве делает стандартные методы изоляции озер бессмысленными. Это не просто рыба, а мобильный охотник, который уничтожает местную фауну", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Из-за своей прожорливости змееголов поглощает абсолютно все, что может поместиться в пасть: от мелких рыб и ракообразных до лягушек и даже мелких водоплавающих птиц. Подобное поведение нарушает устоявшуюся иерархию в местных водоемах, лишая коренных обитателей кормовой базы и ставя их под угрозу вымирания.

Экологическая угроза и методы борьбы

Власти Нью-Йорка классифицируют змееголова как "инвазивного захватчика". Сотрудница департамента охраны природы Хайди О'Риордан констатирует: у этого вида в США нет естественных ограничителей численности. Единственным барьером для их распространения сейчас является человек. К рыбакам обратились с жесткой инструкцией: при поимке змееголова рыбу запрещено отпускать обратно. Её необходимо немедленно уничтожить, зафиксировать место вылова и передать информацию в надзорные органы.

"Ситуация осложняется тем, что змееголовы могут переносить специфические патогены. Вспышки болезней среди местных видов часто связаны именно с появлением таких пришельцев, которые сами имеют иммунитет, но заражают всё вокруг", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по охране животного мира Роман Беляев.

Хищник представляет опасность не только для рыбы. Владельцам домашних животных стоит проявлять осторожность у береговой линии, так как крупные особи могут проявить агрессию. Если ваш питомец страдает от сезонных недомоганий или аллергий, контакт с мутной водой, где обитает этот инвазивный вид, может лишь усугубить состояние из-за обилия бактерий, которые змееголов распространяет в новой среде.

"Владельцам собак крайне важно контролировать поведение питомца у кромки воды. Агрессивное поведение инвазивных рыб может напугать животное, а попытка поймать такую 'добычу' чревата травмами пасти из-за острых зубов хищника", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Особенность змееголова Последствия для экосистемы Дыхание атмосферным воздухом Выживание в загрязненной воде и перемещение по суше. Крайняя прожорливость Массовое истребление местных видов рыб и амфибий. Отсутствие естественных врагов Бесконтрольный рост популяции без вмешательства человека.

Ответы на популярные вопросы о змееголове

1. Может ли змееголов напасть на человека?

Прямой угрозы жизни человека он не несет, однако рыба очень агрессивна при защите гнезда. Ее зубы могут нанести болезненные раны, поэтому брать живую особь в руки без защиты не рекомендуется.

2. Что делать, если я поймал эту рыбу в США?

Согласно закону штата Нью-Йорк, вы обязаны убить рыбу на месте. После этого необходимо связаться с департаментом охраны природы, чтобы специалисты могли зафиксировать точку распространения инвазивного вида.

3. Как отличить змееголова от местных рыб?

Его легко узнать по длинному телу, змееподобной чешуе на голове и очень длинному спинному плавнику. Пасть у него значительно крупнее, чем у большинства местных речных видов аналогичного размера.

4. Сколько змееголов может прожить без воды?

Во влажной среде или при высокой влажности воздуха рыба способна выживать вне водоема до 3-4 дней, что позволяет ей преодолевать значительные расстояния по суше в поисках новой пищи.

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