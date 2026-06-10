Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Электрокары: мифы об экономии и реальность сервиса
Коварные кровососы атакуют: использование законов физики обрушило планы насекомых на ужин
Любимая черная вещь превратилась в жалкую тряпку: главные ошибки, которые мы совершаем при стирке
Дорожная инспекция напомнила: скутер - это транспорт, а не игрушка
Сбой в матрице отменяется: этот скрытый тест в голове доказывает абсолютное здоровье человека
Вместо слёз — образ Монро: Чеботина дерзко ответила на упрёки в звёздной болезни
Миротворцев не будет: громкое признание Нью-Йорка лишило переговорный трек главной опоры
Мотор выплюнет поршни на асфальт: роковая ошибка водителей в жару превращает машину в металлолом

Бездна Индийского океана вскрыла пугающее прошлое: глубоководная миссия обнажила архивы миоцена

Зоосфера

Индийский океан вскрыл свои древние архивы. Китайские исследователи наткнулись на гигантское скопление останков китообразных в районе разлома Диамантина. Глубина поражает — батискаф "Фэньдоучжэ" фиксировал кости на отметках до 6789 метров. Это не просто кучи скелетов, а полноценная хроника эволюции, законсервированная под толщей воды более пяти миллионов лет назад.

Кости на дне океана
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Кости на дне океана

Биотоп бездны: почему киты выбрали Диамантину

Разлом Диамантина — это суровый мир впадин, уходящих на 7 тысяч метров вниз. Ученые под руководством Пэна Сяотуна из КАН уверены: рельеф сработал как ловушка. Течения и специфическая геометрия дна веками сносили туши морских гигантов в одно место. Киты — это не только интеллект и мощь, но и колоссальный запас органики. Одна туша на дне превращается в оазис, питающий целую экосистему из червей, рачков и микробов на десятки лет.

"Такие 'китовые падения' формируют уникальные биотопы. На глубине 6 километров, где нет света, скелет млекопитающего становится фундаментом для жизни. Микроорганизмы буквально разъедают кости, извлекая энергию из жиров и соединений серы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Исследователи зафиксировали более 480 скоплений костей за 30 погружений. Изотопный анализ подтвердил возраст древнейших находок — 5,3 миллиона лет. Это эпоха миоцена и плиоцена, когда океан выглядел иначе. Кости сохранили ДНК-следы и биохимические маркеры того времени. Теперь ученые могут проследить, как менялся углеродный цикл планеты через "хранилище" китовых останков.

Миллионы лет в изоляции: что нашли ученые

Батискаф собрал не только образцы костей. В лаборатории отправились ткани, пробы грунта и глубоководные беспозвоночные. Китовое кладбище — это не декор дна, а действующий реактор. Огромное количество кальция и фосфора меняет химию воды в локальных точках. Изучение этих процессов поможет понять, как океан переваривает излишки углерода, спасая планету от перегрева.

"Для экзотических видов, обитающих на таких глубинах, китовые останки — единственный шанс на выживание. Мы видим, как биологические ритмы поверхности связаны с бездной. Это критически важно для понимания глобальной экологии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Параметр Значение
Глубина находок 4616 — 6789 метров
Общее число останков Свыше 10 млн костей
Возраст древнейших слоев 5,3 млн лет
Число изученных скоплений Более 480

Кладбище китов в Диамантине опровергает миф о пустой бездне. Жизнь там кипит, просто она другая. Медленная, выносливая, питающаяся прошлым. Останки животных становятся домом для видов, которые никогда не видели солнца. Это напоминает нам о том, что любая смерть в природе — это начало новой цепи питания.

"Наблюдение за такими объектами позволяет оценить здоровье океана. Состояние скелетов говорит о болезнях древности, изменении рациона и даже о том, как менялось поведение китообразных миллионы лет назад", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о находке

Почему кости не растворились в соленой воде за миллионы лет?

На таких глубинах экстремальное давление и низкая температура замедляют химические реакции. Кости минерализуются и оказываются под защитой ила, что создает идеальные условия для консервации.

Откуда там так много китов в одном месте?

Район Диамантины исторически богат пищей (планктоном и крилем). Киты веками кормились здесь. Специфический рельеф дна работал как естественный коллектор для погружающихся туш.

Какое значение эта находка имеет для медицины?

Изучение древних микроорганизмов, живущих на костях, может привести к открытию новых ферментов или антибиотиков. Экстремофилы — чемпионы по выживанию, их биохимия уникальна.

Читайте также

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Регионы
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Мигрантам - жизнь, нам - смерть: Британия взбунтовалась против властей
Новости Европы
Мигрантам - жизнь, нам - смерть: Британия взбунтовалась против властей
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Садоводство, цветоводство
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Популярное
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту

Как приготовить идеальный суп с фрикадельками: пошаговый рецепт, секреты прозрачного бульона и сочных мясных шариков от опытных шеф-поваров.

Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Улики на месте преступления: в нашей галактике нашли следы массовой расправы над мирами
Мигрантам - жизнь, нам - смерть: Британия взбунтовалась против властей Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Атака на зятя Трампа может дорого обойтись Евросоюзу
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Горькое послевкусие поездки в Эстонию: условия американских кураторов лишили Киев остатков свободы
Горькое послевкусие поездки в Эстонию: условия американских кураторов лишили Киев остатков свободы
Последние материалы
Любимая черная вещь превратилась в жалкую тряпку: главные ошибки, которые мы совершаем при стирке
Дорожная инспекция напомнила: скутер - это транспорт, а не игрушка
Сбой в матрице отменяется: этот скрытый тест в голове доказывает абсолютное здоровье человека
Вместо слёз — образ Монро: Чеботина дерзко ответила на упрёки в звёздной болезни
Миротворцев не будет: громкое признание Нью-Йорка лишило переговорный трек главной опоры
Мотор выплюнет поршни на асфальт: роковая ошибка водителей в жару превращает машину в металлолом
Масштабный рейд в Котельниках: 22 мигранта принудительно выдворены из страны
Мотор задыхается и требует добавки: копеечная деталь под капотом незаметно ворует литры горючего
Космос подал странный сигнал: разгадка многолетней тайны нашлась в необычной паре светил
Тихая охота в Подмосковье: почему даже опытные грибники рискуют?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.