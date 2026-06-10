Котопёс в реальной жизни: 5 пород кошек, которые нагло скопировали повадки собак

Принято считать, что кошки — существа независимые и отстраненные, в то время как собаки — олицетворение преданности. Однако границы между видами стираются, когда речь заходит о конкретных породах. Существуют "котопсы", которые не просто привязаны к человеку, но и имитируют собачье поведение: приносят мячик, встречают у порога и даже соглашаются на прогулки на поводке.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинская кошка

Породы кошек с характером собаки

Определенные генетические линии чаще демонстрируют качества, несвойственные типичным представителям семейства кошачьих. Такие кошки могут следовать за хозяином из комнаты в комнату, активно социализироваться и легко обучаться командам. К наиболее "собачьим" породам специалисты относят абиссинскую кошку, турецкого вана, мейн-куна, бирманскую кошку и девон-рекса.

"Выбирая кошку с активным темпераментом, важно понимать, что это накладывает на владельца дополнительную ответственность за досуг животного", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Эти животные выделяются своей энергичностью, которая больше напоминает поведение щенков. Например, мейн-куны часто обожают воду и не прочь составить компанию хозяину в ванной, а абиссинцы славятся своей прыгучестью и желанием участвовать во всех домашних делах одновременно. Однако эксперты предупреждают: порода дает лишь предрасположенность, но индивидуальный характер формируется в процессе воспитания.

Особенности содержания энергичных питомцев

Основная сложность владения такой кошкой заключается в её потребности в социальном взаимодействии. В отличие от стереотипного "кота, который гуляет сам по себе", этим породам жизненно важно чувствовать контакт с человеком. Высокий уровень интеллекта требует постоянной подпитки: если кошке будет скучно, она может начать портить интерьер или проявлять навязчивость.

"Стресс от одиночества у таких пород проявляется гораздо ярче, поэтому им часто требуется компания другого животного для совместных игр", — констатировала в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Важно учитывать, что такие питомцы понимают команды и распознают человеческую речь значительно лучше своих сородичей. Это открывает возможности для дрессировки, которая станет отличным инструментом для выплеска лишней энергии. При этом владельцам стоит помнить, что даже самый общительный кот иногда нуждается в тишине. Отработанный кошачий этикет при встрече с хозяином поможет избежать лишнего стресса в моменты чрезмерной активности питомца.

"Собачьи черты кошек часто распространяются и на бытовые привычки, включая поиск внимания через тактильный контакт", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Особенность поведения Рекомендация для владельца Приносит игрушки Регулярно уделяйте 15-20 минут активным играм с мячиками или мышками Ходит по пятам Организуйте высокие точки обзора во всех комнатах, где вы часто находитесь Скучает в одиночестве Используйте интерактивные кормушки и головоломки на время вашего отсутствия Легко обучается Попробуйте разучить простые трюки ("сидеть", "дай лапу")

Ответы на популярные вопросы о "котопсах"

Можно ли оставлять кошку-собаку одну на весь день? Это зависит от конкретного животного, но большинству активных пород требуется стимул. Желательно обеспечить их игрушками-головоломками или завести второго питомца для компании, чтобы избежать деструктивного поведения от скуки. Обязательно ли гулять с такой кошкой на улице? Многие из них терпимы к шлейке и поводку, но прогулка не является обязательной, если в квартире достаточно места для бега и прыжков. Домашние "лазилки" могут полностью заменить походы на улицу. Правда ли, что такие кошки более шумные? Да, "собачьи" породы часто используют голос для общения с владельцем. Они могут "отвечать" на ваши фразы кошачьим мяуканьем или более резкими звуками, короткими "гавкающими" вскриками. Будет ли такая кошка защищать дом как собака? Несмотря на преданность, кошки редко проявляют территориальную агрессию к чужакам в собачьем стиле. Чаще их "охрана" сводится к пристальному наблюдению за гостями с безопасного расстояния.

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