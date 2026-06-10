Они просто съедают свою смерть: хищники во Флориде столкнулись с пугающей эпидемией изнутри

Биологи обнаружили, что популяции змей на юго-востоке США столкнулись с масштабной атакой скрытых патогенов, включая агрессивный грибок и инвазивных паразитов. Исследование показало, что более 80% обследованных рептилий заражены опасными бактериями или микроскопическими организмами, причем у многих особей выявляют сразу по три-четыре инфекции одновременно. Наибольший удар пришелся по гремучим змеям: они оказались крайне уязвимы к легочным червям, которые буквально лишают их шансов на выживание в дикой природе. Владельцам экзотических террариумов стоит проявить особую бдительность, так как эти болезни могут мигрировать между дикими и домашними особями.

Фото: Flickr by Oregon State University, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Змеи

Масштаб угрозы: какие патогены атакуют рептилий

В ходе масштабного мониторинга здоровья диких змей, поддержанного Фондом Морриса, исследователи изучили 500 особей, относящихся к 29 различным видам. Результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Veterinary Science, оказались тревожными. В центре внимания оказался офидиомикоз — грибковое заболевание, которое за последние два десятилетия стало бичом для американских пресмыкающихся. Однако грибок — далеко не единственная проблема.

"Грибковая инфекция Oo почти всегда сопровождается коинфекциями, которые ослабляют иммунитет животного. Это создает эффект домино: когда одна болезнь открывает двери для других патогенов", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Анализы показали, что 63% змей являются носителями бактерии Salmonella enterica, а более половины заражены паразитом Hepatozoon, передающимся через клещей. Особое беспокойство ученых вызвало обнаружение Mycoplasma spp. у 18% исследованных особей. Эта бактерия, вызывающая тяжелые поражения дыхательных путей и устойчивая к многим антибиотикам, ранее не фиксировалась у диких змей в данном регионе США. Ситуация осложняется тем, что почти 44% рептилий поражены сразу несколькими видами инфекций.

Гремучие змеи под прицелом паразитов

Особую восприимчивость к инвазиям продемонстрировали карликовые гремучие змеи. Ученые связывают это с их рационом: эти хищники охотятся на лягушек и ящериц, которые выступают промежуточными хозяевами для паразита Raillietiella orientalis, известного как легочный червь. Этот паразит представляет собой инвазивное ракообразное, которое проникает в дыхательные пути змеи. У гремучих змей этот агент встречался значительно чаще, чем у водяных ужей или ленточных змей.

"Мы видим, что состояние здоровья рептилий напрямую зависит от их положения в пищевой цепочке и уровня стресса в популяции. Виды, которые чаще сталкиваются с антропогенным воздействием, первыми попадают в группу риска", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Интересно, что география находок была неоднородной. Грибковый офидиомикоз доминировал у змей в Джорджии, в то время как легочный червь Ro концентрировался в популяциях Флориды. Визуально определить зараженную особь можно по характерным повреждениям кожи — у змей с такими чешуйчатыми дефектами грибок находили в 15 раз чаще, чем у особей с чистым кожным покровом.

Влияние на экологию и меры безопасности

Распространение болезней среди змей не ограничивается дикой природой. Инвазивные виды, такие как бирманские питоны и коричневые анолисы, стали своеобразными "резервуарами" для паразитов, которые затем передаются местным рептилиям. Это создает угрозу для биологического разнообразия региона. Для владельцев домашних террариумов это сигнал к тому, что подбор питомца и проверка его здоровья должны быть максимально тщательными.

"Неконтролируемое перемещение животных между регионами или покупка рептилий без ветеринарных сертификатов может привести к вспышкам этих заболеваний в домашних коллекциях. Заражение часто протекает скрыто, пока иммунитет не упадет окончательно", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Тип угрозы / Патоген Характер воздействия и результат Грибковый офидиомикоз Вызывает видимые повреждения кожи, разрушает защитный барьер чешуи Легочный червь Поражает дыхательную систему, часто приводит к гибели гремучих змей Микоплазма (Mycoplasma) Провоцирует респираторные заболевания, устойчива к антибиотикам Коинфекции Одновременное заражение несколькими патогенами (до 4 видов сразу)

Ответы на популярные вопросы о болезнях змей

1. Могут ли эти болезни передаться человеку от дикой змеи?

Бактерии Salmonella, обнаруженные у 63% обследованных змей, представляют прямую опасность для человека. При контакте с рептилиями необходимо соблюдать строгую гигиену. Грибковые и паразитарные заболевания змей, как правило, видоспецифичны, но их влияние на экосистему может косвенно затрагивать здоровье среды обитания.

2. Как понять, что змея заражена грибком?

Главный признак — повреждения на коже: язвы, участки с измененным цветом или неровной чешуей. Исследование подтвердило, что наличие любых кожных дефектов повышает вероятность выявления грибка в десятки раз. Поэтому важно следить за состоянием чешуи у домашних рептилий в период линьки, когда терморегуляция и уход за кожей критически важны.

3. Почему гремучие змеи страдают от паразитов больше остальных?

Это связано с их рационом. Они поедают лягушек и ящериц, которые являются переносчиками легочных червей. В отличие от них, виды, питающиеся в основном рыбой или другими змеями, реже сталкиваются с этим конкретным паразитом.

4. Существует ли лечение от этих инфекций?

Для бактериальных инфекций применяются антибиотики, но обнаруженная микоплазма устойчива к многим препаратам. С грибком и паразитами бороться в разы сложнее, особенно в условиях дикой природы. Лучшая защита для домашних питомцев — карантин и профилактические осмотры.

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