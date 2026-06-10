Надоело находить шерсть даже в еде? Как остановить линьку собаки и забыть про пылесос

Только очистили диван от шерсти, а пёс прошёл мимо — и всё по новой. Когда линька длится круглый год, кажется, что пух уже везде, даже в закрытом холодильнике. Но бесконечно пылесосить квартиру необязательно. Рассказываем, почему питомец без остановки сбрасывает шубу и как это исправить.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аляскинский маламут

Температурный сбой: почему домашнее тепло провоцирует линьку

Одной из главных причин постоянной потери шерсти эксперты называют отсутствие четкой смены температурных режимов. В естественных условиях сокращение светового дня и похолодание подают сигнал организму о необходимости смены "гардероба". Однако в городских квартирах со стабильным центральным отоплением эта биологическая настройка сбивается.

"Когда собака постоянно находится в теплом помещении, ее организм теряет ориентиры и не понимает, под какие погодные условия подстраиваться. В итоге шерсть выпадает непрерывно. Особенно это заметно у пород с густым подшерстком, таких как лабрадоры, хаски или шпицы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач Максим Лазарев.

Важно учитывать, что стрижка собак в жару или при избыточном комнатном тепле не всегда является выходом, так как может нарушить естественную терморегуляцию. Вместо радикальных мер лучше обеспечить питомцу доступ к прохладным зонам в доме и следить за влажностью воздуха.

Рацион для густой шерсти: белки и жирные кислоты

Шерстный покров на 65-95% состоит из белка, поэтому его дефицит моментально отражается на состоянии шубы питомца. Собаки, будучи хищниками, нуждаются в качественном животном протеине. Специалисты рекомендуют выбирать корма, где мясо стоит на первом месте в списке ингредиентов, а общее содержание белка составляет не менее 24-28%.

"Для здоровья кожных покровов и блеска шерсти критически важны незаменимые жирные кислоты. Если в рационе недостаточно Омега-3 и Омега-6, фолликулы ослабевают, что ведет к избыточной линьке. Эти добавки должны входить в состав готового питания или вводиться в рацион дополнительно", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Грамотный подбор меню помогает не только справиться с линькой, но и обеспечит здоровый сон, так как сытый и здоровый питомец ведет себя ночью спокойнее.

Ошибки в вычесывании и влияние сухого воздуха

Многие владельцы пренебрегают регулярным грумингом, считая, что шерсть должна выпадать сама. Однако у многих пород отмершие волоски застревают в подшерстке, провоцируя зуд и раздражение кожи. Например, длинношерстных собак в период активного обновления покрова нужно вычесывать не реже 3-4 раз в неделю.

"Зимой работа отопительных приборов пересушивает воздух, что негативно сказывается на эпидермисе животных, вызывая перхоть и ломкость волоса. Использование увлажнителя воздуха — простое решение, которое часто помогает остановить избыточное выпадение шерсти буквально за несколько недель", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.

Также не стоит списывать со счетов психологический фактор. Хронический стресс может привести к так называемой "шоковой линьке", когда животное резко теряет значительный объем шерсти из-за переживаний.

Причина линьки Решение проблемы Пересушенный воздух в квартире Установка увлажнителя, проветривание Дефицит протеина и жиров Переход на корм с белком от 24% и Омега-кислотами Нарушение графика груминга Вычесывание 3-4 раза в неделю подходящим гребнем Отсутствие смены температур Регулярные прогулки, снижение температуры в зоне сна

Ответы на популярные вопросы о линьке

Почему собака линяет зимой сильнее, чем осенью?

Это связано с началом отопительного сезона. Сухой горячий воздух от радиаторов высушивает кожу, делая шерсть хрупкой и провоцируя её выпадение.

Может ли линька быть признаком болезни?

Да, если выпадение шерсти сопровождается залысинами, покраснениями или сильным зудом. В таких случаях нужно проверить питомца на наличие паразитов или обратиться к врачу. Регулярная дегельминтизация собаки является обязательной частью профилактики кожных проблем.

Помогают ли витамины остановить линьку?

Витаминные комплексы эффективны только при подтвержденном дефиците. В первую очередь следует наладить базовое питание и следить за качеством белка в рационе.

Как стресс влияет на состояние шерсти?

При стрессе вырабатывается кортизол, который замедляет питание волосяных фолликулов. Это может вызвать внезапное и обильное выпадение остевого волоса.

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