Забота превратится в пытку: как летняя стрижка ради прохлады наносит удар по здоровью питомца

Летний зной превращает привычный быт в испытание для животных. Хозяева в порыве заботы стремятся облегчить самочувствие питомцев радикальными мерами. Мода на стрижку в жару — один из самых опасных мифов, который превращает естественный барьер в угрозу здоровью.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under publik domain Груминг

Миф о "летней стрижке"

Желание владельцев максимально открыть кожу питомца — ошибка. Шерсть собаки или кошки не просто украшение. Это сложная инженерная система терморегуляции. Ветеринары единогласны: глобальная стрижка "под ноль" часто становится причиной перегрева, а не спасением.

"Стрижка лишает животное природной защиты. Без шерстного покрова кожа моментально получает солнечные ожоги, а организм теряет способность поддерживать стабильную температуру тела", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Как работает биотоп шерсти

Шерстный покров создает воздушную прослойку. Она работает как изолятор: препятствует нагреву кожи на солнце и сохраняет тепло в холод. Убрав эту прослойку, вы открываете прямой доступ жаре к органам животного.

Функция шерсти Последствие удаления Терморегуляция Риск теплового удара Защита от солнца Солнечные ожоги кожи Барьер от травм Порезы и ссадины

Исключения редки. Они касаются пород, чья шерсть требует постоянного ухода независимо от сезона, либо случаев критического образования колтунов. Если здоровье питомца отходит на второй план из-за запущенности шерсти, стрижка становится вынужденной гигиенической мерой.

"Владельцам важно понять: стрижка — это не вентилятор. Не стоит ждать охлаждающего эффекта от удаления волос. Напротив, это стресс для системы терморегуляции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Правила выживания в зной

Вместо ножниц используйте здравый смысл. Гуляйте с собакой рано утром или после заката, когда асфальт перестает отдавать жар. Дома обеспечьте приток свежего воздуха. Следите за уровнем влажности, ведь перегрев организма губителен для любого живого существа.

"Кошки и собаки нуждаются в стабильности среды. Проветривание и доступ к чистой воде — основа летнего выживания питомца", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о содержании животных

Можно ли стричь собаку, чтобы она меньше линяла летом?

Стрижка не отменяет цикл обновления шерсти. Вы лишь измените длину волос, но выпадение подшерстка продолжится в прежнем режиме.

Может ли длинная шерсть вызвать перегрев?

Только если шерсть свалялась. В чистом, ухоженном состоянии она служит термосом, защищающим от внешней температуры.

Нужно ли питомцу дополнительное питье в жару?

Да. Обеспечьте постоянный доступ к свежей воде. При высоких температурах животные теряют влагу быстрее.

Нужно ли брить кошку, если она тяжело дышит?

Тяжелое дыхание — повод не для стрижки, а для визита к ветеринару. Одышка может быть признаком болезни сердца или легких.

Читайте также