Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сезонный обморок: какие неочевидные факторы могут сбить гипотоника с ног в летний зной
Сладкий провал: Почему ягоды в Подмосковье стоят как крыло самолета
Жара как в духовке? Один секрет, который сохранит прохладу дома без лишних счетов за электричество
Ужин без лишней посуды: как приготовить ресторанный шедевр из курицы и картошки
Будильник с хвостом: почему владельцы собак нагло высыпаются, а кошатники страдают
Невиданный прецедент: как невеста вышла замуж без жениха
Главный конкурс рабочих: Пенза инвестирует в дефицитные кадры
Тренировки перестали приносить результат? 5 способов сдвинуться с мёртвой точки
Зелёный лук больше не превратится в слизь: эти заготовки запрут аромат в кубики льда

Забота превратится в пытку: как летняя стрижка ради прохлады наносит удар по здоровью питомца

Зоосфера » Собаки

Летний зной превращает привычный быт в испытание для животных. Хозяева в порыве заботы стремятся облегчить самочувствие питомцев радикальными мерами. Мода на стрижку в жару — один из самых опасных мифов, который превращает естественный барьер в угрозу здоровью.

Груминг
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under publik domain
Груминг

Миф о "летней стрижке"

Желание владельцев максимально открыть кожу питомца — ошибка. Шерсть собаки или кошки не просто украшение. Это сложная инженерная система терморегуляции. Ветеринары единогласны: глобальная стрижка "под ноль" часто становится причиной перегрева, а не спасением.

"Стрижка лишает животное природной защиты. Без шерстного покрова кожа моментально получает солнечные ожоги, а организм теряет способность поддерживать стабильную температуру тела", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Как работает биотоп шерсти

Шерстный покров создает воздушную прослойку. Она работает как изолятор: препятствует нагреву кожи на солнце и сохраняет тепло в холод. Убрав эту прослойку, вы открываете прямой доступ жаре к органам животного.

Функция шерсти Последствие удаления
Терморегуляция Риск теплового удара
Защита от солнца Солнечные ожоги кожи
Барьер от травм Порезы и ссадины

Исключения редки. Они касаются пород, чья шерсть требует постоянного ухода независимо от сезона, либо случаев критического образования колтунов. Если здоровье питомца отходит на второй план из-за запущенности шерсти, стрижка становится вынужденной гигиенической мерой.

"Владельцам важно понять: стрижка — это не вентилятор. Не стоит ждать охлаждающего эффекта от удаления волос. Напротив, это стресс для системы терморегуляции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Правила выживания в зной

Вместо ножниц используйте здравый смысл. Гуляйте с собакой рано утром или после заката, когда асфальт перестает отдавать жар. Дома обеспечьте приток свежего воздуха. Следите за уровнем влажности, ведь перегрев организма губителен для любого живого существа.

"Кошки и собаки нуждаются в стабильности среды. Проветривание и доступ к чистой воде — основа летнего выживания питомца", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о содержании животных

Можно ли стричь собаку, чтобы она меньше линяла летом?

Стрижка не отменяет цикл обновления шерсти. Вы лишь измените длину волос, но выпадение подшерстка продолжится в прежнем режиме.

Может ли длинная шерсть вызвать перегрев?

Только если шерсть свалялась. В чистом, ухоженном состоянии она служит термосом, защищающим от внешней температуры.

Нужно ли питомцу дополнительное питье в жару?

Да. Обеспечьте постоянный доступ к свежей воде. При высоких температурах животные теряют влагу быстрее.

Нужно ли брить кошку, если она тяжело дышит?

Тяжелое дыхание — повод не для стрижки, а для визита к ветеринару. Одышка может быть признаком болезни сердца или легких.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев, ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Недвижимость
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Садоводство, цветоводство
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия
Военные новости
Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия
Популярное
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад

На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.

Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Вместо гигантов на участке: 5 сортов компактных голубых елей и правила их прищипки
Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Последние материалы
Сезонный обморок: какие неочевидные факторы могут сбить гипотоника с ног в летний зной
Сладкий провал: Почему ягоды в Подмосковье стоят как крыло самолета
Жара как в духовке? Один секрет, который сохранит прохладу дома без лишних счетов за электричество
Ужин без лишней посуды: как приготовить ресторанный шедевр из курицы и картошки
Будильник с хвостом: почему владельцы собак нагло высыпаются, а кошатники страдают
Невиданный прецедент: как невеста вышла замуж без жениха
Забота превратится в пытку: как летняя стрижка ради прохлады наносит удар по здоровью питомца
Главный конкурс рабочих: Пенза инвестирует в дефицитные кадры
Тренировки перестали приносить результат? 5 способов сдвинуться с мёртвой точки
Зелёный лук больше не превратится в слизь: эти заготовки запрут аромат в кубики льда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.