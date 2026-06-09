Яйца кипят уже в курятнике: как в жару привести измученных кур в чувство

Представьте: вы заходите в курятник, а там вместо кудахтанья — пугающая тишина. Куры вяло лежат на земле, тяжело дыша с раскрытыми клювами. Летний зной способен за считанные дни погубить всё поголовье. Но паниковать рано — пернатых еще можно спасти. Рассказываем, как вовремя заметить тепловой удар и защитить птицу от экстремальной жары.

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Механизмы терморегуляции у птиц

Чтобы помочь птице, важно понять, как устроен её организм. Дело в том, что у кур вообще нет потовых желез. В жару единственным спасением для несушки становится дыхание.

Когда температура в курятнике ползет вверх, птица начинает часто и тяжело дышать, широко раскрывая клюв, и расправляет крылья, чтобы хоть немного увеличить отдачу тепла. Этот процесс отнимает у нее колоссальное количество энергии. В таком режиме организм курицы мгновенно переключается на выживание: все внутренние ресурсы уходят на охлаждение, поэтому яйценоскость неизбежно падает или останавливается вовсе.

"Многие хозяева в жару начинают менять корма или давать премиксы, пытаясь вернуть былую яйценоскость, но это бесполезно. Физиология птицы устроена так, что при перегреве все ресурсы уходят исключительно на охлаждение крови и работу сердца. Пока вы не собьете температуру в курятнике, организм несушки просто не переключится обратно на яйца", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Признаки критического перегрева

Внимательный птицевод замечает перемены в поведении по нескольким ключевым маркерам, отмечает автор дзен-канала "Курочка". Птица постоянно держит клюв открытым. Частота питья резко возрастает. Несушка отказывается от корма и ищет затененные участки. Часто она просто ложится на землю, не проявляя активности. Осмотрите гребень. Цвет меняется с алого на бледный или темный, что говорит о нарушении периферического кровообращения.

Нормальное состояние Критический перегрев активный поиск корма лежит, не встает гребень яркого цвета гребень бледный или темный

Если курица перестала реагировать на внешние звуки, потеряла координацию или отказалась от воды — ситуация перешла в фазу теплового удара.

Первая помощь несушке

Для спасения птицы перенесите ее в тень. Смачивание лап прохладной водой помогает сбросить лишний жар. Разместите рядом мокрую ткань для охлаждения воздуха, но никогда не накрывайте саму птицу — это нарушит теплообмен. Попытайтесь аккуратно напоить ее чистой водой.

"Главная ошибка в панике — устроить птице ледяной душ или направить на нее мощный вентилятор. Резкий температурный перепад вызовет мгновенный спазм сосудов, шок дыхательных путей и остановку сердца. Охлаждать несушку нужно только постепенно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Избегайте кормления в острый период. Твердая пища требует затрат энергии на переваривание, что только поднимет температуру тела пернатого. Возвращение в душный курятник противопоказано до полного восстановления.

Ответы на популярные вопросы о содержании птицы

Почему вентилятор опасен для перегретой птицы?

Потоки воздуха создают сквозняк и дополнительный стресс, не охлаждая организм эффективно, а провоцируя спазм дыхательных путей.

Нужно ли давать специальные витамины в жару?

Дополнительная подкормка возможна только после консультации со специалистом, так как метаболизм в жару замедлен.

Может ли курица адаптироваться к экстремальной жаре?

Биологически птица приспособлена к определенным ареалам. Регулярные тепловые удары подрывают здоровье и ведут к гибели.

Безопасно ли поливать курятник водой из шланга?

Полив крыши или стен допустим для снижения температуры внутри помещения, но прямое попадание воды на птицу опасно.

Следите за состоянием условий проживания ваших пернатых. Улучшение вентиляции и доступ к свежей воде — главные инструменты охраны здоровья поголовья.

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