Яйца кипят уже в курятнике: как в жару привести измученных кур в чувство

Представьте: вы заходите в курятник, а там вместо кудахтанья — пугающая тишина. Куры вяло лежат на земле, тяжело дыша с раскрытыми клювами. Летний зной способен за считанные дни погубить всё поголовье. Но паниковать рано — пернатых еще можно спасти. Рассказываем, как вовремя заметить тепловой удар и защитить птицу от экстремальной жары.
Чтобы помочь птице, важно понять, как устроен её организм. Дело в том, что у кур вообще нет потовых желез. В жару единственным спасением для несушки становится дыхание.
Когда температура в курятнике ползет вверх, птица начинает часто и тяжело дышать, широко раскрывая клюв, и расправляет крылья, чтобы хоть немного увеличить отдачу тепла. Этот процесс отнимает у нее колоссальное количество энергии. В таком режиме организм курицы мгновенно переключается на выживание: все внутренние ресурсы уходят на охлаждение, поэтому яйценоскость неизбежно падает или останавливается вовсе.
"Многие хозяева в жару начинают менять корма или давать премиксы, пытаясь вернуть былую яйценоскость, но это бесполезно. Физиология птицы устроена так, что при перегреве все ресурсы уходят исключительно на охлаждение крови и работу сердца. Пока вы не собьете температуру в курятнике, организм несушки просто не переключится обратно на яйца", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.
Внимательный птицевод замечает перемены в поведении по нескольким ключевым маркерам, отмечает автор дзен-канала "Курочка". Птица постоянно держит клюв открытым. Частота питья резко возрастает. Несушка отказывается от корма и ищет затененные участки. Часто она просто ложится на землю, не проявляя активности. Осмотрите гребень. Цвет меняется с алого на бледный или темный, что говорит о нарушении периферического кровообращения.
|Нормальное состояние
|Критический перегрев
|активный поиск корма
|лежит, не встает
|гребень яркого цвета
|гребень бледный или темный
Если курица перестала реагировать на внешние звуки, потеряла координацию или отказалась от воды — ситуация перешла в фазу теплового удара.
Для спасения птицы перенесите ее в тень. Смачивание лап прохладной водой помогает сбросить лишний жар. Разместите рядом мокрую ткань для охлаждения воздуха, но никогда не накрывайте саму птицу — это нарушит теплообмен. Попытайтесь аккуратно напоить ее чистой водой.
"Главная ошибка в панике — устроить птице ледяной душ или направить на нее мощный вентилятор. Резкий температурный перепад вызовет мгновенный спазм сосудов, шок дыхательных путей и остановку сердца. Охлаждать несушку нужно только постепенно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.
Избегайте кормления в острый период. Твердая пища требует затрат энергии на переваривание, что только поднимет температуру тела пернатого. Возвращение в душный курятник противопоказано до полного восстановления.
Потоки воздуха создают сквозняк и дополнительный стресс, не охлаждая организм эффективно, а провоцируя спазм дыхательных путей.
Дополнительная подкормка возможна только после консультации со специалистом, так как метаболизм в жару замедлен.
Биологически птица приспособлена к определенным ареалам. Регулярные тепловые удары подрывают здоровье и ведут к гибели.
Полив крыши или стен допустим для снижения температуры внутри помещения, но прямое попадание воды на птицу опасно.
Следите за состоянием условий проживания ваших пернатых. Улучшение вентиляции и доступ к свежей воде — главные инструменты охраны здоровья поголовья.
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