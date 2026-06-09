Как стать своим для гордой кошки: простые ритуалы, которые работают лучше валерьянки

Встречаете кошку бурными объятиями после долгого дня, а она пятится и прячется? Нам кажется, что мы дарим любовь, но на кошачьем языке это может выглядеть как прямая угроза. Завоевать искреннее доверие усатого эгоиста куда проще, если вовремя отключить человеческие привычки и освоить несколько тонких ритуалов. Рассказываем, как стать для питомца по-настоящему "своим".

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Абиссинская кошка

Как кошка видит встречу

Кошки демонстрируют привязанность уникальными ритуалами. Когда вы переступаете порог дома, питомец считывает ваше присутствие через сигналы тела. Кошка трется о ноги, оставляя запах — так она "метит" близкого человека.

Бодание мордочкой — это высший уровень доверия и аналог дружеского объятия. Подрагивающий хвост "трубой" выдает азарт и радость от долгого ожидания.

"Кошки отлично помнят своих хозяев годами и остро реагируют на нарушение личного пространства. Внезапный захват на руки для многих животных является актом агрессии, а не проявлением любви", — объяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Мяуканье — инструмент общения, припасенный строго для людей. Себе подобным кошачьи не подают голоса при встрече, предпочитая касаться друг друга носами. Утренние и вечерние ритуалы питомца различаются: утром он может требовать внимания, вечером — переключаться на активный поиск дела или прихорашивание.

Правила кошачьего этикета

Вместо навязчивых объятий используйте тактику "низкого старта". Присядьте на уровень глаз питомца — ваша высота над ним считывается как прямая угроза.

Медленное моргание — ваш главный козырь. Этот жест кошки называют "поцелуем", выражающим высшую степень лояльности. Позвольте питомцу первым обнюхать руку; это помогает ему "распознать" ваш маршрут и занятия вне дома.

"Игнорирование инициативы кошки ведет к разрушению связей между хозяином и зверем. Если питомец сам пришел за порцией ласки — отвечайте сдержанно, не провоцируя у животного хронический стресс одиночества", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию животных Михаил Кравцов.

Человеческий жест Кошачья реакция (язык тела) Активное объятие Скованность, попытка вырваться Громкий голос Испуг, уход в укромное место Медленное моргание Расслабление, ответный прищур

Никогда не повышайте голос — акустический фон должен быть нейтральным. Спокойная интонация подтверждает вашу безопасность.

Ответы на популярные вопросы об общении с кошкой

Почему кошка убегает, когда я громко радуюсь её приходу?

Громкие звуки для кошки — признак опасности. Она видит в вашей энергии не радость, а нестабильность.

Что значит, если кошка медленно прищуривается в ответ?

Это высший знак доверия в кошачьем мире. Она сообщает вам, что не видит в вас угрозы.

Можно ли брать кошку на руки принудительно?

Только если питомец сам ищет тактильного контакта. В остальных случаях это разрушает доверительную связь.

Означает ли бодание головой просьбу покормить?

Чаще всего это проявление личной привязанности и распределение запахов внутри "прайда".

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