Они понимают с полуслова: способности животных распознавать человеческую речь поразили зоологов

Владельцы домашних животных часто ловят на себе пронзительный взгляд питомца. Кажется, пес или кот вот-вот заговорит. Ученые подтверждают: многие звери действительно считывают человеческую речь.

Фото: www.pexels.com by Los Muertos Crew is licensed under Бесплатное использование Девушка с попугаем

Пернатые лингвисты и разумные приматы

Попугаи имитируют человеческие звуки не из высокого интеллекта, а для выживания в "стае". Птицы копируют диалекты близких особей. Однако исследования жако по кличке Алекс доказали обратное. Птица знала до 150 слов, классифицировала материалы, цвета и формы. Алекс давал осмысленные ответы на вопросы.

Шимпанзе Канзи демонстрирует схожие способности. В экспериментах с лексиграммами он понимал на слух до 150 английских слов. Обезьяны реагируют на вербальные сигналы, если те звучат в конкретном контексте.

"Интеллект высших приматов позволяет им выстраивать ассоциативные связи между звуком и объектом, что граничит с зачатками абстрактного мышления", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Как слоны распознают угрозу

Слоны безошибочно определяют намерения людей по голосу. Они анализируют тембр, эмоциональный фон и даже манеру речи. Эксперименты 2014 года показали: гиганты отличают племя масаи, совершающее набеги, от мирных земледельцев камба. При звуках речи масаи слоны сплачиваются для обороны. Голос камба их не тревожит.

Вид животного Способность понимания Слон Детекция угрозы по голосу Собака Восприятие слов без интонации

Понимание речи у домашних питомцев

Кошки мастерски считывают интонации. Мягкий тон гарантирует безопасность. Громкий крик транслирует угрозу. В среднем усатый питомец запоминает около 50 слов, безошибочно выделяя имя из постороннего шума.

Собаки демонстрируют еще большую вовлеченность. Исследование Университета Сассекса подтвердило: псы узнают команды, даже если человек произносит их монотонно, без жестикуляции. Это доказывает глубокую ментальную связь, которая строится годами, если, например, правильно выстроена мотивация собаки.

"Восприятие речи животными напрямую зависит от уровня доверия и глубины нейробиологической связи с конкретным человеком", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Важно помнить, что и память кошек, и слух собак — это инструменты адаптации. Мир питомца определяется его повседневным бытом, поэтому хозяевам стоит исключать риски при очеловечивании животных.

"Животному не нужен абстрактный диалог, ему важна четкая сигнальная система, где голос служит маркером безопасности или команды", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о понимании речи животными

Может ли собака выучить тысячи слов?

Нет, возможности ограничены. Обычно питомцы запоминают несколько десятков самых важных сигналов и имен членов семьи.

Почему попугаи повторяют ругательства?

Для них это лишь набор звуков, который они слышат чаще всего в эмоционально окрашенных ситуациях. Птица повторяет их для привлечения внимания.

Кошки понимают свое имя всегда?

Они слышат его, но наличие долговременной памяти позволяет им игнорировать зов, если в данный момент питомец занят важными делами.

Умеют ли рыбы слышать голос?

Рыбы реагируют на вибрации воды, создаваемые звуковыми волнами, но понимание смысла человеческих слов для них невозможно.

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