Люди заперты в собственных домах: в Японии крупный хищник захватил центр полумиллионного города

В японской Уцуномии дикий медведь парализовал работу образовательной системы, заставив власти закрыть почти 100 школ. Появление азиатского чёрного хищника в самом центре города с полумиллионным населением стало беспрецедентным событием, так как ранее лесные звери не заходили столь глубоко в жилые и промышленные кварталы. Пока полиция и охотники прочесывают улицы, жителям приказано забаррикадироваться в домах, а по городу курсируют патрули с громкоговорителями.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Медведь

Маршрут хищника: от парков до промзоны

Первые сообщения о косолапом нелегале поступили 6 июня, когда зверя заметили в окрестностях одного из городских парков. Однако настоящий переполох начался на следующее утро: камеры уличного наблюдения зафиксировали, как медведь на высокой скорости пересекает центральную улицу прямо перед парой случайных прохожих. Позже сообщения о встречах с черным хищником начали приходить из густонаселенных жилых кварталов.

"Медведи обладают отличной памятью, и если животное однажды нашло источник пищи в городской среде, оно будет возвращаться туда снова. Важно понимать, что память животных работает как сложный механизм выживания, поэтому появление зверя в центре Уцуномии — это серьезный сигнал о нехватке корма в лесах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

К 8 июня география перемещений расширилась: зверя видели в промышленном секторе, расположенном в двух километрах от административного ядра города. Скорость и непредсказуемость маневров хищника вынудили муниципалитет пойти на крайние меры. Закрытие 94 школ — мера превентивная, призванная исключить риск столкновения детей с агрессивным животным по пути на занятия.

Меры безопасности и реакция властей

Городские службы Уцуномии перешли на чрезвычайный режим работы. По улицам ездят автомобили, транслирующие через громкоговорители инструкции для населения: плотно закрывать окна, не выходить на улицу без необходимости и не пытаться фотографировать зверя при встрече. В операции по поимке задействована не только полиция, но и члены местной ассоциации охотников, имеющие опыт обращения с крупными хищниками.

"При встрече с медведем в городе главное — не имитировать поведение жертвы. Нельзя убегать, так как это спровоцирует инстинкт преследования. Нужно медленно отступать, сохраняя визуальный контакт, но не глядя зверю в глаза", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru кинолог Олег Мартынов.

Ситуация осложняется тем, что городская застройка не приспособлена для безопасного сосуществования с дикой фауной. В то время как некоторые современные мегаполисы адаптируются под нужды обитателей, Уцуномия оказалась не готова к визиту столь опасного гостя.

Рекордное нашествие: почему медведи выходят к людям

Нынешний год стал для Японии аномальным: официально зафиксировано порядка 50 тысяч случаев выхода медведей к населенным пунктам. Это абсолютный исторический рекорд. Традиционно такие инциденты происходят на северо-востоке острова Хонсю, но нынешний "прорыв" к Уцуномии пугает своей близостью к Токио — столичный регион находится в непосредственной близости от зоны инцидента.

"Изменение климата и сокращение естественных лесных угодий меняют привычки косолапых. Стресс заставляет их искать пропитание там, где живут люди. Аналогичные механизмы стресса и адаптации мы наблюдаем и у домашних питомцев, только последствия в случае с медведем куда более трагичны", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Действие медведя / Ситуация Рекомендация / Решение властей Появление вблизи школ Закрытие 94 образовательных учреждений Перемещение по центру города Автопатрули с громкоговорителями и поиск по камерам Риск прямого столкновения Запрет на выход из зданий, блокировка окон и дверей Медведь в промзоне Привлечение профессиональной ассоциации охотников

Ответы на популярные вопросы о появлении медведей в городах

Почему медведь пришел именно в город, а не остался в лесу?

Основная причина — дефицит естественной кормовой базы и аномально высокая популяция в этом сезоне. Животные ищут легкую добычу в виде пищевых отходов или плодовых деревьев на окраинах.

Что делать, если увидел медведя из окна своего дома?

Ни в коем случае не открывайте окно и не выходите на балкон для съемки. Немедленно позвоните в экстренные службы и постарайтесь увести детей и домашних животных вглубь квартиры.

Помогают ли свистки или шум отпугнуть хищника?

В лесу шум может предупредить медведя о вашем присутствии, и он уйдет. В городе напуганный зверь может воспринять резкий звук как угрозу и перейти в атаку, поэтому лучше тихо скрыться в здании.

Как долго могут продолжаться ограничения в Уцуномии?

Власти не откроют школы до тех пор, пока медведь не будет пойман или надежно выдворен за черту города, так как риск повторного появления остается высоким.

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