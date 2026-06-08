Кошка включила игнор после разлуки? 4 шага к примирению заставят её снова мурлыкать

Кажется, что за время вашего отпуска кошка напрочь забыла, кто дома хозяин? Вместо радостных обнимашек питомец включает режим "холодной войны", прячется под диван или смотрит на вас как на подозрительного незнакомца. Не спешите обижаться и думать, что у пушистых короткая память. Учёные выяснили, как на самом деле кошки воспринимают долгую разлуку, почему их реакция так отличается от собачьей, и что мешает им сразу броситься в ваши объятия.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Черкасова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка требует внимания

Как работает память у кошек

Научные данные опровергают миф о том, что кошка привязана только к миске. Эксперименты японских ученых Ацуко Саито и Кадзутаки Синодзуки доказали: кошки четко выделяют голос хозяина среди чужих людей. Даже не видя человека, животные реагировали на знакомый звук движением ушей и хвоста. При этом кошка не всегда бежит на зов, что часто интерпретируется как равнодушие, хотя на деле является лишь особенностью их сдержанного поведения.

"Кошки формируют долгосрочную привязанность, основываясь на чувстве безопасности. Если человек обеспечивал стабильный быт и предсказуемое общение, образ этого владельца сохраняется в памяти на месяцы и даже годы", — констатировала в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Это подтверждают и американские исследователи. В 2019 году доктор наук и эксперт по поведению животных Кристин Витале из Орегонского государственного университета провела уникальный эксперимент. Она адаптировала для кошек классический психологический тест, с помощью которого обычно проверяют привязанность младенцев к родителям. Результаты показали, что для большинства домашних кошек (около 65%) человек служит так называемой "базой безопасности". Оказавшись в незнакомом месте рядом с владельцем, животные вели себя уверенно и спокойно изучали новую среду, но стоило человеку выйти, как у питомцев начинался стресс. Этот опыт доказал: между кошкой и человеком существует глубокая психологическая связь, которая не исчезает мгновенно после расставания.

По каким признакам кошка узнаёт человека

Кошачье восприятие — это комплекс факторов. Если облик человека может измениться, то другие маркеры остаются неизменными годами. Основными ориентирами служат индивидуальный запах, интонации и даже манера двигаться. Даже понимание сигналов, которые подает животное, выстраивается на основе долгого совместного опыта.

"Запах — ключевой идентификатор для кошки. После долгого отсутствия владелец может принести на одежде чужие ароматы, что заставляет питомца сомневаться. Кошке нужно время, чтобы сквозь новые запахи "пробился" знакомый образ хозяина", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Почему кошка может вести себя как с чужим

Иногда кошка демонстрирует отчуждение не из-за плохой памяти, а из-за стресса или физического недомогания. Переезд или длительное пребывание на передержке делают животное сверхбдительным. Кроме того, у пожилых питомцев могут развиваться когнитивные нарушения, мешающие узнаванию.

"Возрастные изменения, такие как снижение зрения или системные заболевания, могут менять поведение кошки. Если она внезапно перестала узнавать близких, это часто сигнализирует о болях или неврологическом расстройстве, а не о потере памяти", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Как помочь питомцу вспомнить вас

Первое и самое главное правило — полное отсутствие принуждения. Попытка немедленно схватить кошку на руки, затискать или насильно удержать после долгой разлуки — это худшее, что можно сделать. В этот момент животное находится в состоянии стресса и неопределенности, поэтому любой резкий напор с вашей стороны лишь включит оборонительный рефлекс и заставит кошку защищаться или бежать.

Чтобы процесс "узнавания" прошел гладко, действуйте поэтапно.

Используйте магию запахов. Придя домой, не спешите сразу к питомцу. Разуйтесь, снимите уличную куртку и оставьте в комнате, где находится кошка, какую-то вещь с вашим естественным, домашним запахом — например, футболку или свитер, которые вы носили. Пусть животное спокойно и в своем темпе исследует этот предмет.

Придя домой, не спешите сразу к питомцу. Разуйтесь, снимите уличную куртку и оставьте в комнате, где находится кошка, какую-то вещь с вашим естественным, домашним запахом — например, футболку или свитер, которые вы носили. Пусть животное спокойно и в своем темпе исследует этот предмет. Соблюдайте дистанцию. Сядьте на пол на некотором расстоянии от кошки, чтобы оказаться с ней на одном уровне. Не смотрите на неё в упор (в кошачьем мире пристальный взгляд — это угроза). Можно тихо и спокойно поговорить с кем-то в комнате или просто почитать вслух: знакомый тембр и интонации голоса станут вторым важнейшим маркером.

Сядьте на пол на некотором расстоянии от кошки, чтобы оказаться с ней на одном уровне. Не смотрите на неё в упор (в кошачьем мире пристальный взгляд — это угроза). Можно тихо и спокойно поговорить с кем-то в комнате или просто почитать вслух: знакомый тембр и интонации голоса станут вторым важнейшим маркером. Дайте ей сделать первый шаг. Психология кошек такова, что им жизненно необходимо самим контролировать ситуацию и инициировать контакт. Просто протяните руку навстречу ладонью вниз и согнутыми пальцами — дайте кошке возможность подойти и обнюхать вас.

Психология кошек такова, что им жизненно необходимо самим контролировать ситуацию и инициировать контакт. Просто протяните руку навстречу ладонью вниз и согнутыми пальцами — дайте кошке возможность подойти и обнюхать вас. Следите за языком тела питомца. Когда кошка расслабляется, начинает спокойно умываться в вашем присутствии, медленно моргает, глядя на вас, или подходит и начинает тереться мордочкой о ваши руки или мебель рядом — это победа. Своими щеками кошки выделяют феромоны, которыми "помечают" безопасные объекты. Если она это сделала, значит, образ "своего человека" и чувство базовой безопасности успешно восстановлены в её картине мира.

Ответы на популярные вопросы о памяти кошек

Правда ли, что кошки помнят обиду?

Кошки запоминают негативный опыт, связанный с конкретным человеком или действием. Если разлуке предшествовал стресс, животное может дольше восстанавливать доверие, связывая ваш образ с неприятными ощущениями.

Сколько лет кошка может хранить образ хозяина?

Точных цифр нет, но примеры из практики показывают, что кошки узнают владельцев и через 2-3 года. Главное — сила изначальной связи и отсутствие тяжелых болезней у животного.

Почему кошка шипит при встрече после разлуки?

Это не признак того, что она забыла вас, а реакция на стресс или незнакомый запах (например, из самолета или больницы). Дайте ей время успокоиться и идентифицировать вас по голосу.

Узнает ли кошка меня, если я сильно изменю внешность?

Да. Голос, индивидуальный запах и манера общения для кошки гораздо важнее визуального образа. Лицо для них — лишь один из многих второстепенных факторов узнавания.

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