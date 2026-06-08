Природа в шоке, люди тоже: в США планируют выпустить в окружающую среду 32 миллиона комаров

Компания Alphabet, которой принадлежит Google, планирует радикально перекроить популяцию насекомых в США. В ближайшие два года подразделение Verily через проект Debug собирается выпустить до 32 миллионов лабораторных комаров в Калифорнии и Флориде. Цель — усмирить опасный и инвазивный вид Aedes aegypti, не прибегая к ядохимикатам.

Фото: commons.wikimedia.org by Dunpharlain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комар

Биологический тупик для комаров

Метод прост, как выключение света в комнате. Самцов комаров заражают бактерией Wolbachia. Этот микроб делает насекомых бесплодными. Когда лабораторный "донжуан" спаривается с дикой самкой, из отложенных яиц никто не вылупляется. Популяция постепенно сходит на нет.

"Стерилизация самцов бактериями Wolbachia — это элегантная биологическая стратегия. Мы обходимся без распыления токсинов, просто взламывая цикл размножения на уровне генетики конкретной популяции", — отметил в беседе с Pravda.Ru энтомолог Денис Соколов.

Почему именно Aedes aegypti

Этот вид — настоящий биологический автомат по разносу заразы. Он переносит лихорадку денге, вирус Зика, желтую лихорадку и чикунгунью. Именно их эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США называют самыми смертоносными существами на планете.

Характеристика Детали Основная цель Aedes aegypti Метод Стерилизация через Wolbachia

Автоматика против природы

Verily не просто выпускает насекомых, а использует автоматизированные системы для идеальной сортировки особей по полу. В природу попадают исключительно стерильные самцы. Они не кусают людей и не переносят болезни. Такой подход доказал эффективность еще в 1950-х при борьбе с плодовыми мухами, но масштабы Alphabet пока беспрецедентны.

"Масштабирование таких технологий требует жесткого санитарного и экологического контроля, чтобы исключить нарушение локальных пищевых цепей, где комары занимают свою нишу", — добавила в беседе с Pravda.Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Испытания в калифорнийском округе Фресно между 2017 и 2019 годами подтвердили работоспособность концепции. Тогда удалось выпустить 48 миллионов стерильных самцов. Итог: численность кусающих самок в ряде зон рухнула на 95%. Сейчас компания дожидается вердикта Агентства по охране окружающей среды США (EPA) для начала новой фазы работ.

"Отсутствие химикатов здесь принципиально. Это прямое влияние на экосистему без лишнего химического загрязнения почвы или воды, что важно для регионального контроля численности", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о биоконтроле комаров

Являются ли эти комары генетически модифицированными?

Нет, проект не предполагает ГМО-вмешательства. Используется естественная бактерия Wolbachia.

Могут ли эти комары укусить человека?

Нет, в проект выпускают только самцов, которые питаются нектаром растений, а не кровью.

Насколько эффективен этот метод против вирусов?

Снижение популяции переносчиков прямо пропорционально уменьшению риска передачи денге, лихорадки Зика и других опасных заболеваний.

Требуется ли разрешение для такой деятельности?

Да, компания подала заявку в Агентство по охране окружающей среды США (EPA), решение которого сейчас ожидается.

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