Шерсти в доме больше не будет: правильный выбор питомца избавит от клочьев пуха на ковре

Полностью убрать кошачью шерсть из дома нельзя, но ее количество можно заметно сократить. Линька остается естественным процессом, однако владельцу важно понимать, какие породы меньше оставляют волос на мебели и одежде, а какие требуют более частой уборки.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сиамская кошка

Почему кошки линяют и когда шерсти становится больше

Абсолютно нелиняющих кошек не бывает. Линька — это обычное обновление шерсти, через которое проходят все животные. Даже у сфинксов, у которых нет заметного шерстного покрова, остаются мелкие волоски, просто их почти не видно. У кошек шерсть помогает удерживать нужную температуру тела, а усы у некоторых бесшерстных пород могут быть недоразвиты, но все равно важны для ориентации.

Если кошка живет в квартире, где температура почти не меняется, шерсть может выпадать круглый год. Весной и осенью этот процесс часто усиливается. Поэтому владельцу проще не бороться с линькой, а выстроить уборку и уход так, чтобы шерсть не скапливалась по всему дому. В таких случаях помогают и грамотный уход, и безопасные прогулки с котом, если питомец выходит на улицу и приносит домой еще больше пыли и волосков.

"Полностью остановить линьку нельзя. Задача владельца — снизить количество выпавшей шерсти в квартире и вовремя убирать ее с мебели и одежды", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Как справляться с шерстью в квартире

Если кошка уже живет дома и шерсти стало много, нужен пылесос, который справляется с плотным подшерстком. Обычные модели часто не берут волоски, забившиеся в ковер или обивку мебели. Лучше выбирать пылесос с турбо-насадкой и вместительным контейнером.

Для одежды пригодится липкий валик. Он быстро убирает шерсть, когда нужно выйти из дома. Для пола и мебели полезна влажная тряпка: она собирает мелкие волоски, которые сухая швабра оставляет на месте.

Самая простая привычка, которая помогает сократить хаос в доме, — вычесывать кошку хотя бы два раза в неделю. Так владелец убирает отмершие волосы до того, как они разлетятся по квартире. Если питомец много гуляет или контактирует с водой, уход после таких эпизодов тоже важен: об этом подробно рассказывает материал про уход после купания, где хорошо видно, как шерсть и подшерсток требуют внимания после влаги.

"Пылесос с турбо-насадкой и регулярное вычесывание дают заметный эффект. Шерсть перестает накапливаться слоями, если не запускать уход", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Какие породы линяют меньше всего

Если кошку только собираются брать в дом, можно обратить внимание на породы, которые линяют слабее других. В материале названы три таких варианта. Сиамская кошка отличается тонкой блестящей шерстью и минимальным подшерстком, поэтому линька у нее почти незаметна. У бурмы короткая и гладкая шерсть, за которой почти не нужен уход. Ориентальная короткошерстная кошка тоже почти не линяет: у нее нет подшерстка, а шерсть остается легкой и короткой.

При этом выбирать питомца только по длине шерсти не стоит. Даже короткошерстные кошки нуждаются в уборке и вычесывании. Если владелец хочет заранее понять, как избежать лишних ошибок при уходе за животным, полезно посмотреть и материал о том, как работает система поощрения у собаки: подход к питомцу всегда строится на ежедневных привычках, а не на разовых усилиях.

"При выборе породы стоит смотреть не только на внешний вид. У кошек без подшерстка шерсть действительно меньше разлетается по дому", — отметила в беседе с Pravda.Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Если шерсти в квартире хочется меньше, лучше заранее обходить стороной породы с густым подшерстком. В материале отдельно названы сибирская кошка, шартрез и рэгдолл. Они линяют заметно сильнее и требуют более внимательного ухода.

Почему шерсть не виновата в аллергии

Многие связывают аллергию именно с кошачьей шерстью, но источник реакции другой. Аллергию вызывают белки, которые содержатся в слюне, моче и кожном сале. Когда кошка вылизывается, эти аллергены попадают на шерсть и разносятся по дому вместе с линькой. Поэтому даже короткошерстная кошка может вызвать реакцию.

В таком случае помогают не сложные меры, а обычная дисциплина в быту: пылесос с фильтром, частая влажная уборка и мытье рук после контакта с питомцем. Если в доме есть животное, которое чувствительно к среде, стоит помнить и о других рисках. Например, кошкам опасны некоторые комнатные растения — об этом отдельно напоминает материал про токсичные цветы для кошек.

Проблема / привычка Решение / лайфхак / результат Шерсть собирается на диване и коврах Пылесос с турбо-насадкой помогает убрать подшерсток из ткани Шерсть остается на одежде перед выходом Липкий валик быстро очищает ткань Мелкие волоски не берет сухая уборка Влажная тряпка собирает то, что швабра пропускает Кошка сильно линяет в квартире Вычесывание два раза в неделю убирает отмершие волосы заранее Аллергия появляется даже на короткошерстную кошку Нужны фильтрованный пылесос, влажная уборка и мытье рук

Ответы на популярные вопросы о линьке кошек

Можно ли полностью остановить линьку у кошки?

Нет. Линька — это естественное обновление шерсти. Можно только сократить количество волос в доме и чаще вычесывать питомца.

Какая кошка меньше всего оставляет шерсти?

Названы сиамская, бурма и ориентальная короткошерстная. У них меньше подшерстка или он отсутствует.

Что делать, если шерсть постоянно остается на мебели?

Лучше использовать пылесос с турбо-насадкой, влажную тряпку и липкий валик. Эти вещи помогают убрать шерсть с разных поверхностей.

Почему кошка линяет круглый год?

В квартире температура почти не меняется, поэтому линька может идти без сезонных пауз. Весной и осенью она часто становится заметнее.

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