Шум был тихим, но они оглохли: как короткий радиофон сломал природный компас летучих мышей

Короткий радиошум от городских источников способен сбить с курса летучих мышей и оставить след, который держится дольше самого сигнала. Новое исследование показало: для ночных мигрантов проблема не сводится к одному моменту на закате, а затрагивает сам механизм ориентации в пространстве.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Летучая мышь в полёте

Как проверяли влияние радиошума на летучих мышей

В центре работы оказалась летучая мышь-пипистрелла, небольшое животное, которое осенью летит на юг вдоль побережья Балтийского моря. Группа Ричарда Холланда из Бангорского университета вместе с коллегами из Латвии и Германии отловила диких летучих мышей, на полчаса включила для них слабый широкополосный радиошум на закате, а затем выпустила их и проследила за направлением полёта.

"Если животное опирается на магнитный ориентир, даже короткий фон от техники может сбить стартовую настройку и изменить маршрут", — отметил в беседе с Pravda.Ru Павел Смирнов, эксперт по поведению животных.

Контраст оказался чётким. Неподвергшиеся шуму мыши полетели так, как и ждали исследователи. Те, что попали под воздействие радиофона, начали расходиться в разные стороны. Такой тест позволил связать сбой не с общим стрессом от отлова, а именно с шумом.

Почему сбой не привязан к закату

Учёные исходили из простой схемы: у летучих мышей есть внутренний компас, который связан с магнитным полем Земли, и он перенастраивается каждый вечер по солнечному закату. Ранее уже было показано, что сопрано-пипистреллы чувствуют наклон магнитного поля относительно земли и меняют направление старта, если этот сигнал искусственно сдвинуть.

Но новый опыт сломал ожидаемую картину. Шум мешал мышам не только в короткий момент калибровки компаса на закате. Животные теряли ориентацию и тогда, когда радиошум включали позже, уже после того, как солнце скрывалось за горизонтом. Это значит, что простого объяснения через вечернюю настройку недостаточно.

"Речь идёт не о случайной помехе на старте. Сигнал меняет поведение дольше, чем длится сам шум, и это уже другая задача для исследований", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Елена Воробьёва, зоопсихолог.

Именно здесь важна связь с темой городской среды. Радиофон дают линии электропередач, электроника и светодиодные лампы. В такой обстановке животные сталкиваются с помехами не разово, а постоянно, и для них это уже не краткий эпизод. Похожую проблему учёные раньше отмечали и у птиц с магнитной ориентацией, которые тоже чувствуют вмешательство электромагнитного шума.

Что значит эффект переноса

Самый неожиданный результат связан с тем, что происходило после выключения шума. Исследователи ждали, что влияние исчезнет сразу же. Вместо этого путаница сохранялась несколько часов. Этот след они назвали эффектом переноса.

По сути, короткий шум не просто мешал сориентироваться здесь и сейчас. Он оставлял после себя более длинный сбой, и именно это вывело исследователей за рамки прежнего объяснения. Холланд признал, что команда рассчитывала увидеть лишь сбой компаса, но получила более сложную картину.

"Пока нельзя уверенно сказать, что именно запускает этот длительный сдвиг. Но уже ясно, что краткий шум способен повлиять на ночной полёт дольше, чем ожидалось", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru Сергей Рябинин, ветеринарный врач общей практики.

У авторов есть две версии. Первая: шум делает магнитное поле непривычным, и животное перестаёт доверять сигналу. Вторая: шум работает как стрессовый фактор и заставляет мышь пропустить миграцию в эту ночь. Пока обе версии остаются рабочими, а точного механизма у науки нет.

Какие выводы это даёт для защиты животных

Исследование меняет сам взгляд на электромагнитный фон. Раньше его считали помехой, от которой мигрирующее животное может уйти, если пролетит достаточно быстро. Новый опыт показал: даже слабая и короткая доза радиошума способна сбить курс и удерживать этот сбой несколько часов.

Для владельцев и читателей здесь важен более широкий вывод. Животные, которые проходят через освещённые и насыщенные проводами территории, могут уносить последствия такой встречи дальше источника помех. Речь уже не о локальном эпизоде, а о воздействии, которое выходит за пределы самой точки шума.

Отдельный вопрос касается норм. Существующие пределы радиовоздействия рассчитаны на человека, а не на дикую природу. Если нормы соблюдены, это ещё не значит, что защищены мигрирующие животные. Исследователи также указывают, что сходные трудности могут затронуть и небольших ночных певчих птиц, которые тоже ориентируются по магнитному полю.

Проблема / привычка Решение / лайфхак / результат Короткий радиошум сбивает маршрут Даже краткое воздействие может нарушить ориентацию на несколько часов Сбой связывали только с закатом Тест показал: влияние не зависит только от момента калибровки компаса После выключения сигнала ждут быстрый возврат к норме У летучих мышей путаница держалась дольше самого шума Электромагнитный фон считают проблемой только для людей Исследование показывает риск и для дикой природы

Ответы на популярные вопросы о навигации летучих мышей

Почему летучие мыши сбиваются с курса от радиошума?

По данным исследования, слабый широкополосный радиошум нарушает их ориентацию. Животные начинают лететь в разные стороны вместо обычного миграционного направления.

Зависит ли сбой только от заката?

Нет. Помеха сработала и в момент калибровки на закате, и позже, уже после захода солнца. Значит, дело не только в вечерней настройке компаса.

Исчезает ли эффект сразу после выключения шума?

Нет. Исследователи зафиксировали, что путаница держалась несколько часов после прекращения радиопомех.

Касается ли это только одной группы летучих мышей?

Пока работа проведена на пипистреллах, но авторы считают, что похожие трудности могут возникать и у других ночных мигрирующих видов, включая небольших певчих птиц.

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