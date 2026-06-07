Двойная жизнь синицы: почему зимой они наши соседи, а летом — отшельники

С наступлением весны привычные желтогрудые гости покидают городские кормушки, вызывая у многих беспокойство: куда делись синицы? На самом деле эти птицы не улетают в теплые края, как ласточки, а совершают короткие сезонные кочевки. Зимой отсутствие естественного корма гонит их поближе к человеку, а первый сход снега пробуждает дремлющие инстинкты, заставляя пернатых возвращаться в лесную чащу.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Синица на кормушке в зимнем саду

Оседлые, но кочующие: почему синицы меняют локацию

Синицы относятся к категории оседлых птиц, однако их поведение характеризуется постоянными перемещениями в поисках еды. Зимой лес становится враждебной средой: насекомые впадают в анабиоз или прячутся глубоко под корой, а семян диких трав не хватает для поддержания высокой температуры тела. Именно голод заставляет птиц мигрировать к жилым домам, где кормушки и бытовые отходы становятся их единственным шансом на выживание.

"Синицы обладают уникальной способностью адаптироваться к сезонным изменениям, однако их 'исчезновение' весной — это сигнал о восстановлении природного баланса. Как только солнце прогревает кору деревьев и почву, активизируются насекомые, которые являются основой рациона этих птиц", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru орнитолог Алексей Пронин.

Как только световой день увеличивается, а температура переходит через нулевой рубеж, птицы начинают движение в обратную сторону. Расстояние таких перелетов невелико — обычно оно составляет от 15 до 20 километров от границ населенного пункта. Этого достаточно, чтобы найти подходящий лесной массив, где экологическая обстановка благоприятнее городской.

Лесной рацион и секреты гнездования

Основной стимул возвращения в лес — начало брачного сезона. Для выведения потомства синицам требуются специфические условия: тишина и обилие белкового корма. Если взрослые особи могут перекусить семечками подсолнуха, то птенцам жизненно необходимы гусеницы и личинки насекомых. В городских парках концентрация вредных веществ в насекомых выше, а их количество ограничено, поэтому синицы предпочитают лесную глушь.

"В период гнездования синицы становятся крайне скрытными. Важно помнить, что птицы выбирают дупла старых деревьев или используют заброшенные жилища дятлов. Некоторые виды способны самостоятельно подготовить место для кладки, демонстрируя поведение, схожее с работой дятлов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Изменения в поведении коснулись и навигации птиц, которые безошибочно находят свои исконные места обитания после зимовки в мегаполисе. В лесу самцы начинают активно петь, обозначая территорию, а самки занимаются обустройством гнезд, утепляя их мхом и шерстью животных.

Остаются ли синицы в мегаполисе на лето

Небольшая часть популяции может остаться в пределах города, выбирая для жизни густые, заросшие парки и скверы вдали от шума дорог. Однако заметить их присутствие крайне сложно. Вешние и летние птицы ведут себя максимально тихо, чтобы не привлекать внимание хищников — кошек и ворон — к своим гнездам. В это время они полностью переключаются на поиск живого корма и игнорируют остатки еды в кормушках.

Сезон и фактор Поведение и решение Зимний голод Миграция в города к кормушкам и мусорным контейнерам. Весеннее потепление Возвращение в лес (15-20 км) для поиска живых насекомых. Период размножения Гнездование в дуплах деревьев, скрытный образ жизни. Осеннее похолодание Возвращение к человеку вместе с подросшим молодняком.

Ответы на популярные вопросы о миграции синиц

Почему синицы перестают прилетать к кормушке в марте-апреле?

Это связано с появлением первого естественного корма. Синицы — насекомоядные птицы, и как только насекомые просыпаются, семечки и злаки становятся для них менее привлекательными и питательными.

Могут ли синицы вернуться в город летом?

Массово — нет. В городе слишком шумно и опасно для выращивания потомства. Взрослые птицы могут изредка залетать в зеленые зоны, но основная часть популяции держится в лесных массивах.

Нужно ли продолжать кормить синиц, когда снег растаял?

Орнитологи рекомендуют постепенно прекращать подкормку с появлением первых проталин. Синицы должны переходить на естественный рацион, чтобы сохранить навыки охоты и обеспечить птенцов белком.

Правда ли, что синицы могут запоминать "сытые" места?

Да, птицы обладают хорошей памятью. Те же особи, что кормились у вас зимой, осенью вернутся к знакомому подоконнику, часто приводя с собой новое поколение синичат.

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