Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Организм буквально задыхается: высокая концентрация этого вещества в крови лишила сил миллионы
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Настоящий живой звук и бешеная мощь: 10 легендарных V8, которые до сих пор ищут для тюнинга
Холостяцкой жизни пришёл конец: Леонардо ДиКаприо в США решился на радикальный шаг ради матери
Небо взорвалось розовым и золотым: Россия скрывала эти фантастические места от массового туриста
Тайное стало явным на премии МУЗ-ТВ: Дина Аверина подтвердила догадки поклонников о скором прибавлении
Правдивые цифры на тонометре: как одна ошибка портит ваш результат и пугает напрасно
Минное поле в автосалонах: эти машины избавят владельцев от бесконечного поиска запчастей
Мир перестал осторожничать: в Ленобласть хлынул капитал из самых неожиданных регионов планеты

Мир в шоке от северного парадокса: уникальная система спасения хищников в Швеции дала смертельную трещину

Зоосфера

Шведская программа спасения росомах, которую десятилетиями ставили в пример всему миру, трещит по швам. Уникальный механизм Conservation Performance Payment (CPP), превративший хищника из врага оленеводов в источник дохода, теряет эффективность. Стагнация выплат и климатические качели ставят под удар биотоп Арктики. Деньги не индексировались десятилетиями. Доверие коренных общин саамов рушится. Росомаха уходит с насиженных мест, а там, где она остается, ее просто перестали замечать.

Росомаха в тайге
Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Росомаха в тайге

Арктический биотоп под ударом: почему система дала сбой

Росомаха — это скрытный, мощный хищник с интеллектом, позволяющим выживать в самых суровых условиях. В 1996 году Швеция запустила схему CPP: платить саамам не за убитых оленей, а за сам факт наличия зверя в их угодьях. Это создало искусственную, но рабочую экосистему лояльности. Дикое животное перестало быть угрозой кошельку. Вместо конфликта интересов регион получил модель мирного сосуществования. Однако биоразнообразие требует постоянных вложений, а не разовых акций.

На севере Швеции, в Норрботтене, численность росомах начала падать. Раньше здесь фиксировали две трети всех случаев размножения в стране. Сейчас — меньше трети. Звери выдавливаются из привычного ареала. При этом важно понимать, что любое вмешательство в быт северных народов, будь то изменение ролей в воспитании зверей или финансовое давление, ведет к росту социальной напряженности.

Экономика выживания: стагнация бюджета убивает мотивацию

Финансовый фундамент программы застрял в 2002 году. Сумма в 200 000 крон за успешный выводок не менялась более 20 лет. Инфляция и рост цен на мясо сократили реальную стоимость этих выплат вдвое. Для саамов содержание хищника на своей территории стало убыточным предприятием. Государство фактически переложило расходы по сохранению вида на плечи местных жителей, которые и так борются с последствиями вырубки лесов и добычи ископаемых.

Показатель Значение / Ситуация
Текущая выплата за размножение 200 000 — 225 000 шведских крон
Необходимый минимум (по мнению саамов) 480 000 шведских крон
Доля размножения в Норрботтене Упала с 66% до менее 33%

"Если финансовая поддержка не соответствует реальным рискам оленеводов, программа превращается в фикцию. Люди теряют стимул сообщать о хищниках. Любое животное требует ухода, даже дикое в рамках программы сохранения. Без адекватного финансирования мы получаем скрытый конфликт", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Проблемы финансового обеспечения часто становятся фатальными для долгосрочных экологических проектов. Как и в случае, когда новые правила содержания птицы требуют пересмотра всего хозяйства, шведская система нуждается в немедленной перезагрузке бюджета.

Климатический барьер: когда следы тают быстрее, чем их фиксируют

Природа подбрасывает новые вызовы. Мониторинг росомах завязан на снежном покрове. Ученые и егеря ищут отпечатки лап, чтобы подтвердить присутствие особей. Однако климат в Арктике стал нестабильным. Снег тает слишком быстро или ложится неравномерно. Следы исчезают. Нет документального подтверждения — нет выплат. Бюрократическая машина не учитывает погодные аномалии, отклоняя реальные наблюдения из-за нехватки "бумажных" доказательств.

"Мониторинг северных хищников — это сложнейшая работа. Росомаха может преодолевать огромные расстояния. Если условия среды меняются, старые методы учета дают сбой. Это не значит, что зверя нет, это значит, что мы его не видим. Программе нужна цифровая адаптация", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Адаптация к среде — это не только природный механизм, но и обязанность человека. Сохранение диких видов требует такой же бдительности, как и защита кошки от ядовитых растений на подоконнике. Ошибка в условиях обитания или контроля всегда ведет к гибели популяции.

Ответы на популярные вопросы о сохранении росомах

Почему росомах считают трудными для изучения животными?

Они ведут крайне скрытный образ жизни, обитают в труднодоступных районах и имеют огромные индивидуальные участки. Постоянное перемещение затрудняет точный подсчет особей без использования дорогостоящих методов слежения.

В чем была инновационность шведской системы выплат?

Вместо компенсации за уже убитый скот, государство стало платить за "производство" дикой природы. Сообщества получали деньги за каждый зафиксированный факт размножения росомах на их территории, что делало живого хищника выгодным.

Как изменение климата мешает учету животных?

Учет традиционно ведется по следам на снегу. Из-за глобального потепления снежный покров становится нестабильным, следы быстрее тают или заносятся метелями, что делает невозможным соблюдение строгих протоколов фиксации зверя.

Какие регионы Швеции наиболее важны для популяции?

Традиционно ключевым является северный округ Норрботтен. Однако из-за экономического и климатического давления росомахи начинают мигрировать на юг, где условия для их размножения и привычный биотоп менее благоприятны.

Читайте также

Экспертная проверка: зоотехник Сергей Пахомов, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей
Красота и стиль
Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Цветник для ленивых: 5 растений, которые растут сами по себе и не требуют рассады
Садоводство, цветоводство
Цветник для ленивых: 5 растений, которые растут сами по себе и не требуют рассады
Популярное
Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей

Как форма ногтей влияет на эстетику рук. Подробный гид по выбору идеального опила под кутикулу и длину пальцев от топовых нейл-экспертов.

Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Бензин по сто рублей: критическая обстановка в Крыму обнажила жадность спекулянтов
Фронт затрещал по швам: оборона ВСУ в районе Константиновки превратилась в неуправляемый хаос
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Последние материалы
Холостяцкой жизни пришёл конец: Леонардо ДиКаприо в США решился на радикальный шаг ради матери
Небо взорвалось розовым и золотым: Россия скрывала эти фантастические места от массового туриста
Тайное стало явным на премии МУЗ-ТВ: Дина Аверина подтвердила догадки поклонников о скором прибавлении
Мир в шоке от северного парадокса: уникальная система спасения хищников в Швеции дала смертельную трещину
Правдивые цифры на тонометре: как одна ошибка портит ваш результат и пугает напрасно
Минное поле в автосалонах: эти машины избавят владельцев от бесконечного поиска запчастей
Мир перестал осторожничать: в Ленобласть хлынул капитал из самых неожиданных регионов планеты
Забудьте про стыковки в Дохе: Москву и белоснежные пляжи Индийского океана свяжут без пауз
25 лет любви зрителей и ноль наград: почему Анна Фэрис винит "Очень страшное кино" в провале драматической карьеры
Семейные узы треснули навсегда: Наталья Штурм признала поражение в многолетней борьбе за сына
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.